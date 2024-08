Bitcoin steigt über 57.000 Dollar – Rezessionssorgen lassen wieder nach

Rückläufige Rezessionssorgen sorgen weiterhin für Rückenwind am Kryptomarkt. Nach dem jüngsten Kurseinbruch vom Montag dürften insbesondere Schnäppchenjäger eine kräftige Gegenbewegung angestoßen haben. Für zusätzliche Entspannung dürfte auch die Bank of Japan gesorgt haben.

Im Blick behalten sollten Anleger weiterhin die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe am Donnerstag im Blick

In einem vergleichsweise überschaubaren Wirtschaftsdatenkalender dürften in dieser Woche insbesondere die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe am Donnerstag auf Interesse stoßen (14:30 Uhr). Am Freitag hatte der offizielle US-Jobbericht größere Sorgen um eine Konjunkturabkühlung genährt, nachdem deutlich weniger Jobs in der größten Volkswirtschaft der Welt geschaffen wurden als erwartet.