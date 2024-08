Sony startet mit Zuwächsen ins neue Jahr und erhöht Ziele

TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern Sony wird nach besser laufenden Geschäften im Auftaktquartal optimistischer. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2025 peilt das Unternehmen nun einen Umsatz von 12,61 Billionen japanischen Yen (79,5 Mrd Euro) und einen operativen Gewinn von 1,31 Billionen Yen an, wie der Konzern am Mittwoch in Tokio mitteilte. Während Analysten beim Erlös weniger auf ihren Zetteln hatten, traf das Unternehmen die Erwartungen mit seinem neuen Gewinnziel. Zuvor hatte der Elektronik- und Unterhaltungskonzern einen Umsatz von 12,3 Billionen und einen operativen Gewinn von 1,28 Billionen Yen im Visier.

Im ersten Quartal liefen vor allem die Geschäfte mit der Spielekonsole PS5 wieder deutlich besser, aber auch das Geschäft mit Musik legte kräftig zu. Die Erlöse kletterten von April bis Ende Juni um zwei Prozent auf gut drei Billionen Yen. Bereinigt um die Finanzsparte, die Sony an die Börse bringen will, legte der Umsatz um 12 Prozent auf knapp 2,6 Billionen Yen zu. Der operative Gewinn stieg konzernweit um zehn Prozent auf 279 Milliarden Yen.

Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von knapp 232 Milliarden Yen - sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das war deutlich mehr, als Analysten erwartet hatten. Für das Gesamtjahr peilt Sony nun auch beim Überschuss mit 980 Milliarden Yen mehr an als zuvor geplant./mne/men/jha/