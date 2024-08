Die meistgehandelten Produkte: Anleger gehen bei Einzelwerten long

Trotz einer kurzfristigen Erholung und einer Zunahme optimistischer Anleger bleibt die Nachhaltigkeit dieses Aufwärtstrends am deutschen Aktienmarkt unsicher, besonders angesichts der jüngsten Verluste und schwachen internationalen Vorgaben. Der S&P500® Short war gefragt, da Anleger auf fallende Kurse setzten, nachdem schwache Wirtschaftsdaten aus den USA die Angst vor einer Rezession verstärkten und der amerikanische Index gestern Abend die Gewinne des Handelstages wieder abgegeben hatte. Rheinmetall Long zog verstärkt das Interesse auf sich, was auf die vorgestellten Q2 Ergebnisse des Rüstungskonzerns zurückzuführen ist.

Die gestiegene Nachfrage nach Rüstungsgütern im Zuge der geopolitischen Spannungen sorgten für positive Ergebnisse. Bei MTU Aero Long sorgten positive Analysten Kommentare und freundliche Erwartungen für die nächsten Jahre für Auftrieb. Der Tesla Call war nach der Ankündigung neuer Modelle ebenfalls nachgefragt. Schließlich profitierte der Uber Call von positiven Quartalsergebnissen die die Erwartungen der Wallstreet übertrafen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD2SS0 0,53 17479,00 Punkte 16980,226646 Punkte 31,81 Open End Uber Call HD0HYC 1,72 65,58 USD 47,205994 USD 3,42 Open End DAX® Call HD11TK 7,25 17463,00 Punkte 16752,631215 Punkte 22,16 Open End NASDAQ® Call HD1SST 5,07 17867,36 Punkte 17283,258342 Punkte 31,59 Open End DAX® Call HD11TL 7,20 17463,00 Punkte 16757,871346 Punkte 22,73 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.08.2024; 09:39 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD1GNF 3,74 17485,00 Punkte 16000,00 Punkte 50,61 18.03.2025 Tesla Call HC69RF 0,99 191,76 USD 250,00 USD 17,74 18.12.2024 Microsoft Call HD2CW8 1,71 398,43 USD 425,00 USD 20,40 18.12.2024 DAX® Put HD5S31 2,63 17473,92 Punkte 17700,00 Punkte 49,45 13.08.2024 DAX® Put HD5R6B 4,68 98,72 USD 135,00 USD 18,87 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.08.2024; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag S&P500® Short HD2N5G 7,23 5,181,125 Punkte 6239,847451 Punkte -5 Open End Rheinmetall Long HD367G 10,89 506,80 EUR 395,780329 EUR 5 Open End DAX® Short HC01L0 0,41 17496,50 Punkte 20551,604353 Punkte -6 Open End MTU Aero Long HC8HD2 1,00 259,30 EUR 233,474215 EUR 9 Open End DAX® Short HC3TKP 0,88 17496,50 Punkte 19377,144229 Punkte -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.08.2024; 10:08 Uhr;

