Exxon Mobil Corp.: Pioneer-Übernahme ermöglicht die Anhebung der Aktienrückkäufe auf 20 Mrd. USD!

Exxon Mobil Corp. ist ein Energiekonzern, welcher hohe Gewinne erzielt und mittlerweile strukturelle Kosteneinsparungen in Höhe von 10,7 Mrd. USD im Vergleich zu 2019 erreicht hat. Mit der jüngsten Übernahme von Pioneer Natural Resources erweitert der Konzern seine Produktionskapazitäten und stärkt seine Position im Permian Basin. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über das größte CO2-Pipelinenetzwerk in den USA, was seine Führungsrolle im Bereich der kohlenstoffarmen Technologien unterstreicht.

Ölgigant expandiert durch Übernahmen

Exxon Mobil Corp. ist eines der weltweit größten öffentlich gehandelten Erdöl- und Gasunternehmen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Exploration, Produktion, Raffination und Vertrieb von Erdöl und Erdgas tätig. Infolgedessen sind die fundamentalen Entwicklungen des Konzerns stark von den Entwicklungen der Energiepreise abhängig. Ein potenziell bevorstehender konjunktureller Aufschwung und die Aussicht auf eine steigende Profitabilität haben in der Peergroup der Energiekonzerne eine Konsolidierung ausgelöst. Hierbei gab es mehrere Übernahmeankündigungen. Im November 2023 wurde die 4,9 Mrd. USD schwere Übernahme von Denbury Inc. abgeschlossen. Hiermit konnte der Konzern weiter im Geschäftsbereich Low Carbon Solutions expandieren. Im Oktober 2023 kündigte ExxonMobil die Übernahme von Pioneer Natural Resources für 59,5 Mrd. USD an, wo es im Mai 2024 den Abschluss gab. Diese Übernahme zielt darauf ab, das Portfolio von ExxonMobil im Bereich der Ölförderung zu stärken und zu diversifizieren.