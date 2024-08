Trading-Chance adidas: Trading-Ziel erreicht, jetzt ist Long einen Versuch wert

Werbung

Erst am 31. Juli hatten wir an dieser Stelle einen Short-Trade auf adidas vorgestellt. Normalerweise „halten“ solche Trades eine Zeitlang, aber in diesem Fall ist bereits erreicht, was wir als potenzielles Trading-Ziel gesehen hatten. Jetzt sitzt die Aktie auf einer markanten Supportzone auf. Eine Gelegenheit, um den Short-Gewinn zu kassieren und die Position zu drehen.

Wir hatten das Glück, die adidas-Aktie am Mittag des 31. Juli zu „erwischen“, als sie noch unter dem Eindruck guter, aber dennoch mit Masse durch Vorab-Zahlen bekannter Quartalszahlen das obere Ende der unten im Chart zu sehenden Dreiecksformation ansteuerte. Am Abend desselben Tages landete die Aktie indes im Minus ... und die Abgaben gingen danach drei Tage weiter. Seither aber versucht sich der Kurs zu stabilisieren. Was nicht zwingend gelingen muss, aber gelingen könnte.

Immer noch teuer bewertet, aber wieder unter dem Analysten-Ziel

Die Zahlen liegen auf dem Tisch, die Gesamtjahresprognose war bereits Mitte Juli angehoben worden: Damit hat auf die aktuelle Lage des Sportartikelherstellers nunmehr reagiert, wer reagieren wollte. Richtig ist zwar, dass das Kurs/Gewinn-Verhältnis jetzt von 65 auf 60 fiel, damit aber immer noch viel zu hoch wäre. Aber solange die Marktteilnehmer weiter davon ausgehen, dass sich die Gewinne bei adidas in den kommenden zwei Jahren weiter nach oben orientieren, könnte das durchgehalten werden. Und dass diese Erwartung weiter im Markt ist, deutet ein bemerkenswerter Aspekt an:

Der enge Konkurrent PUMA lieferte gestern eher schwache Ergebnisse ab. Die PUMA-Aktie sackte kräftig durch und testete das bisherige Jahrestief, aber wir sehen im folgenden Chart, dass die adidas-Aktie nicht in „Sippenhaft“ genommen wurde, sondern gestern sogar leicht zulegte. Hier scheint man nach dem Motto „des einen Leid ist des anderen Freud“ zu handeln ... was die Chance erhöht, dass die jetzt angelaufene Supportzone Basis erneuter Käufe werden könnte.

Massive, mittelfristige Unterstützungszone erreicht

Die adidas-Aktie war am oberen Ende der „Trompeten-Formation“ (diesem im Chart blau gehaltenen, nach rechts offenen Dreieck) angestoßen und hat jetzt fast deren unteres Ende erreicht. Dieser untere Schenkel des Dreiecks befindet sich in einer breiten Unterstützungszone zwischen 194,30 und 211,30 Euro, die zudem die wichtige 200-Tage-Linie mit einschließt. Zugleich ist die Aktie, Mitte Juli noch markttechnisch heiß gelaufen, jetzt nahe an einem überverkauften Level. Vorsicht bleibt dennoch geboten, denn:

Es ist allemal möglich, dass der Kurs die gesamte Supportzone auslotet, also in den Bereich bis 194,30 Euro zurückkommt, weswegen es sinnvoll ist, den Stop Loss für einen Long-Trade nicht hauteng, sondern knapp unter diese Auffangzone zu legen, immerhin zeigt sich auch der Gesamtmarkt momentan nervös und hochvolatil. Aber diese kleine Bodenbildung und die auffallende Gelassenheit, mit der man die mageren Zahlen von PUMA aufnahm, machen klar:

Diese Zone kann ausgelotet werden, sie könnte sogar brechen. Aber die Chance, dass der Kurs vorher nach oben dreht ist gut genug, um a) den aktuell um 33 Prozent ausmachenden Short-Gewinn zu sichern und b) auf die Long-Seite zu drehen, wobei unterstrichen werden muss, dass das in jedem Fall eine Trading-Chance für risikofreudige Akteure ist.

Long-Trade am oberen Ende einer breiten Supportzone

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 144,296 Euro derzeit einen Hebel von 3,1 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 192 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 4,74 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die adidas-Aktie lautet HG7GWY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 242,00 Euro, 250,20 Euro, 257,00 Euro

Unterstützungen: 208,80 Euro, 201,20 Euro, 198,80 Euro, 194,30 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf adidas

Basiswert adidas WKN HG7GWY ISIN DE000HG7GWY0 Basispreis 144,296 Euro K.O.-Level 144,296 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 4,74 Euro

