Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.08.2024 Kursziel: 62,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA) Q2 im Rahmen der reduzierten Erwartungen - weitere Entwicklung des Auftragseingangs entscheidend Die Knaus Tabbert AG hat gestern die Zahlen für das erste Halbjahr 2024 vorgelegt, nachdem im Juli der Ausblick für das Gesamtjahr bereits reduziert wurde. [Tabelle] Der Umsatz lag mit 322,7 Mio. EUR im zweiten Quartal im Rahmen unserer Erwartung und damit deutlich hinter den starken Vorjahreswerten, die noch von einer deutlich stärkeren Auftragslage geprägt waren. Diese hat sich zwar in Q2 gegenüber dem Vorquartal deutlich verbessert, zeigt aber noch eine verhaltene Dynamik. [Grafik] Auch wenn das Unternehmen in der Kommunikation die erfreuliche Orderentwicklung im Juni und Juli mit rund 6.500 bestellten Einheiten hervorhebt, dürften hier die Mindestabnahmen der Händler eine Rolle spielen. Außerdem sollten die weiterhin positiven Zulassungszahlen für Reisemobile (H1/24: +10,9% yoy) u.E. noch von dem Abbau der Orderbücher von Wettbewerbern beeinflusst sein, die länger als KTA mit der Supply Chain zu kämpfen hatten. Entsprechend ist die Visibilität im Hinblick auf ein nachhaltiges Post-Corona-Niveau aktuell noch eingeschränkt, auch wenn die strukturell positiven Trends der Branche weiterhin intakt sind und wir die Wettbewerbsposition von KTA als unverändert stark erachten. Gleichzeitig zeigt die solide EBITDA Entwicklung in Q2, dass das Unternehmen in der Lage ist, auf veränderte Umsatzniveaus flexibel zu reagieren, auch wenn wir für Q3 aufgrund der verlängerten Betriebsferien sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis keine Sprünge erwarten. Diese Flexiblität stimmt uns auch positiv, dass selbst in unserem pessimistischen Szenario eines weiteren Umsatzrückgangs in 2025 ein weiterhin deutlich positives Ergebnis erzielt werden dürfte, was der Markt u.E. derzeit noch nicht eingepreist hat. Fazit: Auch wenn der Newsflow kurzfristig noch etwas angespannt sein dürfte, erachten wir die aktuelle Bewertung im Hinblick auf die operativen und strategischen Fortschritte des Unternehmens in den letzten zwei Jahren seit dem letzten Tiefstand der Aktien als nicht gerechtfertigt. Entsprechend halten wir das aktuelle Kursniveau für eine attraktive Gelegenheit für ein Investment in einen strukturellen Wachstumsmarkt. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30417.pdf