ResMed: Deine nächste Top-Investition im Gesundheitssektor?

Wusstest du, dass fast eine Milliarde Menschen weltweit an Schlafapnoe leiden? Diese weitverbreitete, aber oft unbeachtete Erkrankung öffnet für Unternehmen wie ResMed (WKN: 895878) enorme Marktchancen. ResMed, ein führender Anbieter von Produkten zur Behandlung von Schlafapnoe, hat in den letzten drei Jahre eine ordentliche Kurskorrektur erfahren, die nun eine attraktive Kaufgelegenheit bietet. Hier erfährst du, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in diese Aktie zu investieren.

Auch vor wenigen Wochen hat die Aktie eine kleine Kurskorrektur erlebt, nachdem klinische Studien gezeigt hatten, dass das Adipositas-Medikament Zepbound von Eli Lilly die Schwere der obstruktiven Schlafapnoe (OSA) um 63 % reduziert hat. Dies ließ die Anleger befürchten, dass die Nachfrage nach ResMeds CPAP-Masken und -Geräten sinken könnte. Die Verkaufsreaktion des Marktes war jedoch aus meiner Sicht übertrieben. Tatsächlich betreffen diese neuen Medikamente nur einen kleinen Bruchteil der Patienten, die CPAP-Geräte nutzen.

Ich gehe davon aus, dass ResMed in diesem Jahr weniger als 1 % seines Umsatzes verlieren wird, was etwa 37 Mio. US-Dollar entspricht. Bis 2027 könnte der Verlust maximal 75 Mio. US-Dollar betragen. Das ist verschwindend gering im Vergleich zu den erwarteten 4,8 Mrd. US-Dollar Umsatz im Jahr 2024. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass die GLP-1-Medikamente das Bewusstsein für Schlafapnoe und damit die Nutzung von CPAP-Geräten sogar erhöhen könnten.

ResMed hat ein innovatives Geschäftsmodell

Das Unternehmen kombiniert innovative Hardware mit fortschrittlicher Software, um ein integriertes Ökosystem für die Schlaf- und Atemwegspflege zu schaffen. Mit über 9.500 Patenten und einer Präsenz in 140 Ländern ist ResMed gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach Gesundheitslösungen zu profitieren.

ResMed hält einen Marktanteil von rund 60 % im Bereich der obstruktiven Schlafapnoe. Das Unternehmen expandiert kontinuierlich durch Übernahmen und die Entwicklung neuer Technologien. Die jüngste Akquisition von Medifox Dan erweitert das Angebot und stärkt die Präsenz in Europa. Diese strategischen Schritte sichern langfristiges Wachstum und festigen die Marktführerschaft.

ResMed ist in großen und wachsenden Märkten tätig, darunter Schlafapnoe, COPD, Asthma und Schlaflosigkeit. Diese Märkte bieten enormes Potenzial, aber auch intensiven Wettbewerb. Philips (Respironics), ein Hauptkonkurrent, hat nach massiven Rückrufen Schwierigkeiten, sich zu erholen. Ein verstärkter Wettbewerb könnte auch ResMeds Marktanteil und Margen beeinträchtigen.

ResMed arbeitet auf solidem Fundament

In den vergangenen Jahren hat ResMed beeindruckende Fortschritte in der Rentabilität gezeigt. Die Gesamtkapitalrendite stieg von 10 % im Jahr 2016 auf 11,9 % in den vergangenen zwölf Monaten. ResMed konnte seine Margen stabil halten, trotz des intensiven Wettbewerbs und steigender Kosten. Die Bruttomarge lag im letzten Jahr bei soliden 56,5 %. Besonders hervorzuheben ist die EBITDA-Marge, die von 28,4 % im Jahr 2016 auf 31,4 % in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen ist. Dies zeigt, dass das Unternehmen trotz Druck auf die Margen seine Profitabilität verbessert hat.

ResMed hat seine Umsätze kontinuierlich gesteigert und eine starke Marktpräsenz aufgebaut. Der Umsatz stieg von 1,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2014 auf etwa 4,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023. Dies entspricht einer Verdreifachung des Umsatzes innerhalb von zehn Jahren. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern aktiv, wobei 60 % der Umsätze aus Nord- und Lateinamerika stammen.

Auch die Bilanz von ResMed hat sich verbessert

Die Verschuldungsquote sank von 69,2 % im Jahr 2016 auf nur noch 25,2 % in den vergangenen zwölf Monaten. Zudem verbesserte sich das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 0,84 auf 0,62. ResMed hat seine Schulden also gut im Griff.

ResMed hat auch sein Umlaufvermögen effizient gemanagt. Der Durchschnitt der Lagerbestände hat sich von 111 Tagen im Jahr 2016 auf 199 Tage in den vergangenen zwölf Monaten erhöht, was auf eine effektivere Lagerhaltung hinweist. Zudem hat sich das Verhältnis des Umlaufvermögensumschlags von 2,35 auf 2,90 verbessert. Diese Entwicklungen tragen zur Optimierung des Betriebskapitals und zur Verbesserung der Liquidität bei.

ResMed verfügt über eine starke Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 68 % und einer niedrigen Verschuldungsquote. Das Management plant, jährlich Aktien im Wert von 200 Mio. US-Dollar zurückzukaufen, was die Gewinne pro Aktie weiter steigern wird.

Potenzial für zukünftiges Wachstum

Schlafapnoe betrifft weltweit fast eine Milliarde Menschen. ResMed behandelt derzeit nur einen Bruchteil davon, was ein enormes Wachstumspotenzial darstellt. Die Produkte von ResMed sind nicht nur effektiv, sondern auch kosteneffizient. Einige Geräte kosten unter 100 US-Dollar und werden in den USA häufig von Medicare abgedeckt.

Ich erwarte, dass ResMed im nächsten Quartal einen Umsatz von rund 1,2 Mrd. US-Dollar erzielt, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspräche. Die Gewinne können zweistellig wachsen. Langfristig erwarte ich ein Umsatzwachstum von jährlich 9 % bis 2027, während die Gewinnmarge von 31,6 % auf mindestens 32 % steigen kann. Dies wird durch eine starke Technologie und effiziente Vertriebsstrukturen ermöglicht.

Spannende Einstiegschance

Aktuell ist die ResMed-Aktie im Vergleich zu ihrem fairen Wert attraktiv bewertet. Den fairen Wert der Aktie taxiere ich auf auf rund 240 US-Dollar, während der aktuelle Marktpreis bei 214 US-Dollar liegt. Das bedeutet, dass die Aktie um etwa 11 % unterbewertet ist.

Unter dem Strich präsentiert sich ResMed aktuell als attraktive Investitionsmöglichkeit mit soliden finanziellen Kennzahlen, beeindruckendem langfristigem Wachstum und einer signifikanten Unterbewertung. Trotz einiger Risiken, wie dem Wettbewerb und neuen Medikamenten, bleibt das Unternehmen dank seiner Marktführerschaft und Innovationskraft gut positioniert. Die starke Performance im letzten Quartal und die positiven Zukunftsaussichten machen die ResMed-Aktie aus meiner Sicht zu einer vielversprechenden Wahl für alle Investoren, die auf der Suche nach stabilen und wachstumsstarken Anlagen im Gesundheitssektor sind.

Der Artikel ResMed: Deine nächste Top-Investition im Gesundheitssektor? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024