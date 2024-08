Angst vor dem Crash? Hier ist meine Top-Aktie, die dich nachts ruhig schlafen lässt

Hast du Angst vor dem Crash? Nicht, dass Emotionen grundsätzlich angebracht sein sollten. Aber vielleicht ist sie berechtigt. Die Volatilität ist in den letzten Tagen zumindest etwas höher gewesen. Zum Anfang des Monats August brachen vielerorts die Indizes reihenweise ein. Und mit ihnen die Aktienkurse von Unternehmen, die zuvor stets neue Hochs erreicht haben.

Was hoch steigt kann tief fallen? Ja, möglich. Allerdings habe ich eine Top-Aktie für dich, die dich auch bei Angst vor dem Crash möglicherweise nachts ruhig schlafen lässt. Das liegt unter anderem daran, dass die Anteilsscheine vorher tief gefallen sind. Sowie auch, dass sie vergleichsweise preiswert bewertet sind und der Markt sich zu drehen beginnt. Alles in allem: Eine opportunistische Chane für unruhige Markttage.

Angst vor dem Crash: Wie wäre es mit Realty Income?!

Für mich ist jedenfalls Realty Income (WKN: 899744) eine spannende Wahl, wenn man jetzt Angst vor dem Crash hat. Vielleicht ein erster, sehr offensichtlicher Grund: Man kann oder konnte zumindest mit den Wertpapieren des US-amerikanischen Real Estate Investment Trusts ziemlich ruhig schlafen. Aus dem einfachen Grund, weil die bisherige Korrektur an dem REIT spurlos vorbeigegangen ist.

Während ich diese Zeilen schreibe notiert die Aktie von Realty Income auf einem Kursniveau von 54,20 Euro. Zum Vergleich: Noch am 10. Juli lag der Wert bei 49,03 Euro. Während der heißen volatilen Tage rund um den 01., 02., und auch den 05. August haben die Aktien einfach ihren Höhenflug fortgesetzt. Korrektur? Angst vor dem Crash? Wirklich Fehlanzeige.

Das liegt möglicherweise auch daran, weil die Aktie von Realty Income zuvor ausgebombt gewesen ist. Die Anteilsscheine notierten noch vor dem Corona-Crash bei über 72 Euro. Durch steigende Zinsen und einen für REITs unvorteilhafteren Markt ging es letztlich hinab bis auf 42,42 Euro. Eine Perspektive, die zeigt: Hier sehen wir noch immer eine vergleichsweise günstige Chance. Die außerdem auch überaus defensiv ist.

Ein starkes Fundament mit einer monatlichen Dividende!

Realty Income besitzt nämlich viele Facetten, die diesen REIT so interessant machen. Einerseits ist das operative Fundament mit einem Immobilienportfolio von über 15.000 Einheiten, primär im Single-Tenant-Segment, überaus stark. Ein einzelner Leerstand fällt bei Kennzahlen wie dem Umsatz oder auch den wichtigen Funds from Operations dadurch kaum auf. Für Einkommensinvestoren ein Glücksfalls: Denn die Größe ermöglicht es dem REIT auch, zu skalieren.

Allerdings sehen wir als Investoren auch, wie regelmäßig Erfolge einkehren. Realty Income besitzt eine monatliche Dividende. Das heißt: Alle ca. 30 Tage gibt es eine Dividende in Höhe von derzeit 0,263 US-Dollar je Aktie auf das Verrechnungskonto. Ein positives Merkmal, das gerade bei Angst vor dem Crash zeigt: Hinter der Aktie existiert ein intaktes Unternehmen, das so erfolgreich ist, dass es diese Dividende seit nunmehr 649 Monaten in Folge zahlen kann.

Zu guter Letzt ist die fundamentale Bewertung trotz des kleineren Kursanstiegs noch günstig. Das ermöglicht wiederum eine Sicherheitsmarge bei Angst vor dem Crash. Auf einem Kursniveau von 59,30 US-Dollar werden die Anteilsscheine mit einem Kurs-FFO-Verhältnis (vergleichbar mit dem KGV bei einem REIT) von lediglich 14,5 für das laufende Jahr gehandelt. Außerdem gibt es eine interessante und historisch starke Dividendenrendite von zur Zeit 5,3 %. Alles in allem: Eine günstige, starke Aktie, die bei Angst vor dem Crash durchaus ihre Reize besitzt.

Keine Angst vor dem Crash

Doch möchte ich generell einen wichtigen Hinweis mit dir teilen. Angst vor dem Crash solltest du nicht haben. Es ist eine Chance, viel Qualität zu einem deutlich günstigeren Preis zu erwerben. Schau’ daher nicht nur auf die Aktien, die jetzt besonders stabil performen. Sie werden schließlich gerade teurer. Die größten Chancen ergeben sich schließlich, wenn man opportunistisch agiert.

Trotzdem kann es nicht schaden, etwas defensive Klasse und einen starken REIT im Depot zu haben. Realty Income könnte eine interessante Wahl sein, die auch in Anbetracht sinkender Zinsen in den USA ein gutes Kurspotenzial besitzen dürfte.

