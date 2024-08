Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne vor wichtigen Konjunkturdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Montag an ihre moderaten Gewinne von Ende letzter Woche anknüpfen. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn berechnete der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,21 Prozent höher bei 39.579 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,33 Prozent im Plus erwartet.

In der neuen Woche stehen eine Reihe von Konjunkturdaten an, die Aufschluss über die Lage der größten Volkswirtschaft der Welt geben dürften. Mit besonderer Spannung erwartet werden am Mittwoch Zahlen zu den Verbraucherpreisen für Juli. "Wenn die Anleger in den Wirtschaftsdaten dieser Woche nicht erkennen können, dass die Wirtschaft bereits in einer Rezession steckt, könnte die Rally an den Börsen wieder aufgenommen werden", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

In den vergangenen beiden Jahren habe es immer wieder Episoden gegeben, in denen Anleger Rezessionsgefahren sahen, die Daten dann aber nicht auf eine solche hindeuteten, fuhr Stanzl fort. Die Reaktion sei eine starke Erholung gewesen. "Von nun an sind schlechte Daten auch schlechte Nachrichten für die Börse", resümierte der Experte. Anleger suchten jetzt nach deutlichen Hinweisen, dass eine Rezession in der US-Wirtschaft vermieden werden kann. Denn mit einer Verlangsamung des Wachstums und Zinssenkungen könnten sie mehr als gut leben.

Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien von Starbucks im vorbörslichen Handel um 2,5 Prozent. Das "Wall Street Journal" berichtete, dass der aktivistische Investor Starboard Value eine Beteiligung an der Kaffeehauskette erworben hat.

Für die Papiere von Humacyte ging es vorbörslich um fast zehn Prozent nach unten. Wie das Biotechnologieunternehmen mitteilte, braucht die US-Gesundheitsbehörde FDA mehr Zeit für die Prüfung der Zulassung eines Blutgefäßimplantats./la/jha/