Rückblick:

Nach dem impulsiven Anstieg bis auf 1,1000 Dollar am vergangenen Montag konsolidierte das Währungspaar im Wochenverlauf diesen Aufwärtsimpuls. Dabei setzte das Währungspaar in den Bereich des 50-Prozent-Retracements der Aufwärtswelle zurück und stabilisierte sich auf diesem Niveau. Was steht in der aktuellen Handelswoche an?

Ausblick:

Das Highlight der bevorstehenden Handelswoche sind ohne Zweifel die Inflationsdaten aus den USA. Am Dienstagnachmittag um 14:30 Uhr werden die Produzentenpreise erwartet und am Mittwochnachmittag zur gleichen Zeit stehen die Konsumentenpreise auf dem Kalender.

Im Umfeld dieser Daten ist jeweils mit erhöhter Volatilität und größeren Bewegungsschüben zu rechnen. Am Donnerstagnachmittag um 14:30 Uhr sind dann noch die Einzelhandelsdaten aus Übersee zu beachten.

Charttechnischer Ausblick:

Der Rücksetzer seit dem Vorwochenhoch trägt aus charttechnischer Sicht bislang lediglich einen korrektiven Charakter und sollte daher im Wochenverlauf tendenziell von einer weiteren kaufwelle in den Bereich 1,1000 bis 1,1050 Dollar abgelöst werden.

Dies ist das präferierte Szenario für die kommenden Handelstage, so lange das Währungspaar nördlich der 1,0860er-Marke notiert. Erst darunter bekämen die Verkäufer wieder Oberwasser aus charttechnischer Sicht.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 14:30 Uhr US Produzentenpreise

Mittwoch: 14:30 Uhr US Konsumentenpreise

Donnerstag: 14:30 US Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe/ Einzelhandelsumsätze USA

Freitag: 16 Uhr vorl. Sentiment Uni Michigan