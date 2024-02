Rückblick:

EUR/USD konnte in der abgelaufenen Handelswoche den seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrend überwinden und eine Zwischenerholung einleiten.

Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Zum Wochenauftakt steht am Montag um 17 Uhr eine Lagarde-Rede ins Haus, die EZB-Chefin tritt in Strassburg am Nachmittag vor die Mikrofone. Das Highlight der Handelswoche sind aber die PCE-Preisdaten aus den USA am Donnerstagnachmittag. Diese Makrodaten sind der bevorzugte Indikator der US-Notenbank im Hinblick auf ihre Geldpolitik.

Am Donnerstag stehen darüber hinaus die Konsumentenpreise aus den einzelnen deutschen Bundesländern auf dem Wirtschaftsdatenkalender. Entsprechend könnte der Donnerstag aller Voraussicht nach den einen oder anderen Bewegungsimpuls bereithalten.

Charttechnischer Ausblick:

Mit dem Überwinden der ehemaligen Widerstandszone um 1,0800 Dollar hat sich das kurzfristige Chartbild vorerst wieder zu Gunsten der Bullen gewendet. Der Bereich um 1,0800 fungiert nun als kurzfristig relevante Unterstützung. Oberhalb dieser Marke haben kurzfristig die Bullen das bessere Blatt für einen erneuten Anlauf Richtung 1,0900 Dollar-Marke.

Montag: 17 Uhr Lagarde-Rede

Dienstag: 14:30 Uhr Auftragseingänge langlebige Güter USA 16 Uhr Verbrauchervertrauen

Mittwoch: 14:30 vorl. US BIP

Donnerstag: ganztags Konsumentenpreise DE, 14:30 PCE Preisindex USA

Freitag: 16 Uhr ISM Manufacturing PMI