Erdgaspreis aktuell: Preise steigen siebten Handelstag in Folge

Der Erdgaspreis ist im Auftrieb und konnte in den vergangenen sieben Handelstagen um rund 18 % zulegen. Geopolitische Unsicherheiten und saisonale Stärke geben Rückendeckung.

Erdgaspreis: Unsicherheit stützt Erholungsrallye

Europäische Erdgaspreise setzten die Rallye zu Beginn der Woche fort und steigen den siebten Handelstag in Folge. Das bleibt nicht unbemerkt, auch amerikanisches Flüssiggas wird dadurch attraktiver und geht ebenfalls stark an Wert. Der Broker IG taxiert zur Stunde amerikanische Erdgas-Future auf 2,326 US-Dollar und damit rund 5 % höher als am Freitag.