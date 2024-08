EQS-News: DATAGROUP mit höherer Umsatzdynamik im dritten Quartal – Gesamtjahresprognose vollumfänglich bestätigt

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

DATAGROUP mit höherer Umsatzdynamik im dritten Quartal – Gesamtjahresprognose vollumfänglich bestätigt



13.08.2024

Umsatzanstieg im CORBOX-Kerngeschäft führt zu organischem Wachstum im dritten Quartal 2023/2024

Gesamtumsatz im dritten Quartal 2023/2024 steigt um 7,5 % gegenüber Vorjahr

Weiter guter Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft insbesondere auch durch Neuaufträge in den Zukunftsfeldern

Ergebnisentwicklung planmäßig geprägt von Investitionen in Zukunftstechnologien, EBIT-Marge im Neunmonatszeitraum bei 8,5 %

Gesamtjahresprognose vollumfänglich bestätigt

Pliezhausen, 13. August 2024. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) veröffentlicht heute die Finanzzahlen zum dritten Quartal 2023/2024 und zu den ersten neun Monaten 2023/2024. Danach stiegen die Umsätze im dritten Quartal erwartungsgemäß um 7,5 % und auf Neunmonatssicht um 2,9 % gegenüber den Vorjahreszeiträumen an. Durch die gute Entwicklung im CORBOX Kerngeschäft konnte DATAGROUP im dritten Quartal sowohl gegenüber dem Vorjahresquartal als auch Q2 2023/2024 organisch wachsen. Die Ergebnisentwicklung liegt im Rahmen der Erwartungen und spiegelt weiterhin planmäßig die laufenden Investitionen in die Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud-Technologien wider. Im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 konnten bislang 24 Neukunden gewonnen werden. Die daraus resultierenden Auftragseingänge im CORBOX-Neukundengeschäft summieren sich auf über 23 Mio. EUR und liegen damit bereits heute deutlich über dem Vergleichswert des gesamten Geschäftsjahres 2022/2023. Bei 51 Kunden wurden die Verträge um ein jährliches Umsatzvolumen von knapp 18 Mio. EUR erweitert und mit 42 Kunden die Verträge verlängert. Die Gesamtjahresprognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 wird vollumfänglich bestätigt.

Die Umsatzerlöse im dritten Quartal lagen mit 131,8 Mio. EUR um 7,5 % über dem Vorjahresquartal (i. Vj. 122,6 Mio. EUR). Auf Neun-Monatssicht summierten sie sich auf 380,5 Mio. EUR gegenüber 369,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum, ein Plus von 2,9 %. Der Rohertrag erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2023/2024 durch die Fokussierung auf organisches, profitables Wachstum im CORBOX-Geschäft um 6,6 % auf 271,3 Mio. EUR (i. Vj. 254,4 Mio. EUR).

„Wir sind mit der Entwicklung von DATAGROUP sehr zufrieden“, sagt DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel zu den vorgelegten Zahlen. „Trotz eines sehr herausfordernden Umfelds verzeichnen wir weiter gute Auftragseingänge – vor allem mit Neukunden in unserem CORBOX-Kerngeschäft, die unsere Kompetenzen in den Zukunftsfeldern KI, Cyber Security und Cloud-Technologien schätzen. Auch deshalb sind wir in der aktuellen Lünendonk-Liste zum fünften Mal in Folge unter den Top 10 der führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland. Unsere Investitionen in die genannten Zukunftsthemen zahlen sich damit wie erwartet aus. Insbesondere die Produktionsautomatisierung auf Basis unserer eigenen KI-Technologie HIRO zeigt erste Erfolge mit kontinuierlich steigenden Automatisierungsraten.“

Im abgelaufenen Quartal hat DATAGROUP außerdem das Projekt SOC-Hochschulen.nrw gewonnen, mit dem die IT-Sicherheit an 24 Hochschulen in Nordrhein-Westfalen verbessert wird. Mit Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW werden in den nächsten Wochen und Monaten umfassende Security Services in den 24 Hochschulen implementiert. Das Projekt läuft über 36 Monate mit Verlängerungsoption. Das Auftragsvolumen beträgt mehrere Millionen Euro.

Dieser Auftrag wird zusammen mit den weiteren jüngsten Auftragseingängen nach der jeweiligen Implementierungsphase für Umsatzwachstum im kommenden Geschäftsjahr 2024/2025 sorgen.



Zukunftsinvestitionen und organisches Wachstum

Die Investitionen in die genannten drei Zukunftsfelder haben das Ergebnis in den ersten neun Monaten 2023/2024 planmäßig mit insgesamt rund 4,5 Mio. EUR belastet. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte dennoch 58,3 Mio. EUR (i. Vj. 59,6 Mio. EUR), die EBITDA-Marge 15,3 % (i. Vj. 16,1 %). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 32,2 Mio. EUR ebenfalls investitionsbedingt leicht unter Vorjahresniveau (i. Vj. 34,3 Mio. EUR), die EBIT-Marge belief sich auf 8,5 % (i. Vj. 9,3 %).

Der Fokus der Geschäftsstrategie von DATAGROUP liegt aktuell stärker auf organischem Wachstum als auf anorganischem durch Akquisitionen. „Im dritten Quartal sind die Auftragseingänge mit Neukunden weiter gestiegen“, so DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Baresel weiter. „Unser CORBOX-Kerngeschäft läuft hervorragend und bestätigt die Richtigkeit unserer Strategie. Anorganisches Wachstum wird dennoch weiter Teil der Geschäftsstrategie von DATAGROUP sein. Im Fokus haben wir dabei Systemhäuser, die in regionalen Schwerpunkten das CORBOX-Kerngeschäft stärken, sowie Unternehmen mit ausgewählter Technologie- und Digitalisierungskompetenz.“



Bilanzentwicklung und Cashflow

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Geschäftsjahresende auf 516,0 Mio. EUR (30.09.2023: 465,3 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag bei 28,5 % (30.09.2023: 31,7 %). Die liquiden Mittel stiegen auf 25,3 Mio. EUR (30.09.2023: 21,9 Mio. EUR).

Die Nettoverschuldung lag zum Ende des dritten Quartals bei 155,9 Mio. EUR im Vergleich zu 112,6 Mio. EUR zum Geschäftsjahresende am 30.09.2023. Für den Anstieg sind insbesondere die beiden Akquisitionen aus dem ersten Halbjahr sowie die Auszahlung der Dividende verantwortlich. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt damit bei 2,0 (30.09.2023: 1,4). Der Cashflow ist mit einem Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit von 29,0 Mio. EUR weiterhin solide (i. Vj. 33,4 Mio. EUR).



Weiter positiver Ausblick

Angesichts der aktuellen Zahlen blickt der Vorstand von DATAGROUP zuversichtlich auf das vierte Quartal. „Wir gehen weiterhin von einer langfristig erfolgreichen Entwicklung aus“, erklärt Baresel. „Denn unser CORBOX-Service-as-a-Product-Ansatz sichert uns wiederkehrende Umsätze mit guten Margen, und wir sind mit vielen interessierten Neukunden im Gespräch. Die von uns auf der Hauptversammlung vorgestellte Guidance erhalten wir vollumfänglich aufrecht. Für das Gesamtjahr 2023/2024 gehen wir weiterhin von einem Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr aus und bestätigen die Umsatzguidance in der Bandbreite von 510-530 Mio. EUR. Beim Ergebnis erwarten wir unverändert ein EBITDA in der Spanne von 77-81 Mio. EUR und ein EBIT zwischen 43-46 Mio. EUR.“

Zur Erläuterung der Q3/9M 2023/2024-Zahlen finden heute, am 13. August 2024, zwei Onlinekonferenzen mit Andreas Baresel, CEO/CFO, statt.

Anmeldung bitte unter folgenden Links:

10 Uhr: deutschsprachiger Investoren- & Pressecall: https://montegaconnect.de/event/wh4590phyabmvblo9oq4tm2zwbip0kjt

15 Uhr: englischsprachiger Investoren- & Pressecall: https://montegaconnect.de/event/26rviszokoqlc1fwh2hdtds455a14w4d

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de



Investor*innenkontakt

Anke Banaschewski

Investor Relations

anke.banaschewski@datagroup.de



Pressekontakt

Sarah Berger-Niemann

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de

