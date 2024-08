EQS-News: Digitale Briefzustellung, verbindlich und nachweisbar – Kooperation von Binect und hpc DUAL mit neuem Angebot

EQS-News: Binect AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag

Digitale Briefzustellung, verbindlich und nachweisbar – Kooperation von Binect und hpc DUAL mit neuem Angebot



13.08.2024 / 09:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Binect AG: Digitale Briefzustellung, verbindlich und nachweisbar – Kooperation von Binect und hpc DUAL mit neuem Angebot

Nachweisbarer sicherer digitaler Versand für sensible Dokumente

Lösung für Behörden und öffentliche Institutionen

Versand von E-Rechnungen mit Empfangssicherheit

Erschließung des deutschen Marktes mit etablierter Lösung

Weiterstadt, 13.08.2024.

Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) erweitert wie angekündigt das Hybridpostangebot. In der neuen Zusammenarbeit mit dem führenden Anbieter im DACH-Raum, der hpc DUAL wird die operative Tochter Binect GmbH noch in diesem Jahr ihren Kunden den digitalen „BriefButler“ anbieten. Der in Österreich bereits etablierte BriefButler-Service ermöglicht Versendern eine nachweisbare, verbindliche digitale Zustellung ihrer Dokumente beim Empfänger und überträgt damit ein Leistungsversprechen des klassischen Postbriefs und des Einschreibens in die digitale Welt.

Das neue Angebot hilft allen Behörden und Institutionen des öffentlichen Bereichs bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsziele und -anforderungen. Der heute übliche Versand von Bescheiden etc. erfolgt fast immer per Postbrief, weil dafür eine „Zustellfiktion“ gilt (d.h. er gilt nach spätestens drei Tagen als zugegangen). E-Mails können hingegen vom Empfangspostfach abgewiesen werden, landen im Spam-Ordner oder der Empfänger kann bestreiten, sie erhalten zu haben. Dazu gelten E-Mails als unsicher, sie können recht leicht von Unbefugten gelesen werden.

Mit der nachweisbaren digitalen Zustellung wird auch den Versendern von Rechnungen ein Medium zur Verfügung gestellt, mit dem sich der Rechnungsempfang beim Empfänger nachweisen lässt. Im Vergleich zur Rechnung oder E-Rechnung per E-Mail geht damit eine größere Wahrscheinlichkeit des Zahlungseingangs einher. Neben der Sicherheit und der Zeitersparnis durch Entfall von Brieflaufzeiten bietet der Dienst allen Versendern einen monetären Nutzen: Kostet das normale Briefporto für den Versand eines Einschreibens in der physischen Briefwelt mindestens 2,35 EUR, bieten Binect und hpc DUAL die nachweisbare digitale Zustellung mit Empfangsquittung 75% günstiger an.

hpcDUAL befasst sich im österreichischen Markt schon seit 2006 mit der Digitalisierung der physischen Briefzustellung und medienbruchfreien Kommunikationsprozessen für Verwaltung und Wirtschaft. Ein Großteil der österreichischen Städte und Kommunen setzt den BriefButler ein. Gemeinsam mit Binect wird nun auch der deutsche Markt weiter erschlossen. Unter anderem dürfte der digitale Postversand von den künftig längeren Laufzeiten bei klassischer postalischer Zustellung profitieren. Mit dem sog. Postmodernisierungsgesetz muss die Deutsche Post 95% der Briefsendungen künftig erst am dritten Tag nach Einlieferung zugestellt haben.

Dr. Frank Wermeyer, Vorstand der Binect AG: „Wir freuen uns sehr, dass wir künftig gemeinsam mit der hpc DUAL den BriefButler in Deutschland anbieten können. Binect-Kunden finden die Möglichkeit der nachweisbaren digitalen Zustellung schon bald in ihrer Binect-Software. Binect wird damit seiner Rolle als zentrale Drehscheibe für den gesamten Versand von Geschäftspost und Dokumenten gerecht – unabhängig davon, ob klassisch oder digital versendet werden soll.“

Für die Erfinder des BriefButlers ist die Kooperation ebenfalls eine Chance, die Verbreitung des Dienstes in Deutschland deutlich zu steigern. „Unsere Partnerschaft mit der Binect beruht auf Unternehmergeist und Innovationskraft und ist für uns ein entscheidender Move am deutschen Markt. Wir sind entschlossen, die Digitalisierung in Deutschland mit unseren Lösungen wie dem BriefButler Schritt für Schritt weiterzubringen. Das beweisen wir seit bald zwanzig Jahren in Österreich, und das wird uns auch in unserem wichtigen Nachbarland gelingen“, freut sich Josef Schneider, Mitgründer von hpc DUAL. „Als top-etablierte `digitale Poststelle´ mit jährlich deutlich über 100 Millionen Geschäftsbriefen ist die Binect der ideale Partner.“

Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen

Binect AG

Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Brunnenweg 17

64331 Weiterstadt

E-Mail:

investoren@

binect.com

Internet:

www.binect.com

Über die Binect AG

Binect ist mit der Tochter Binect GmbH als Outputmanagement- und Hybridpostanbbieter seit über 20 Jahren im deutschen Markt etabliert. Unter dem Claim „Geschäftspost.Einfach.Digital“ bietet Binect sowohl dem Mittelstand als auch dem öffentlichen Sektor eine prämierte Software für den digitalen Versand und die hybride Zustellung. Weit über 100 Millionen Geschäftsbriefe und Bescheide werden jährlich über die Binect Plattform “ONE” verschickt. Binect ONE ist zugleich eine digitale Poststelle der Cloud. Wo früher Mitarbeiter im Keller die Sendungen mit einer Frankiermaschine auf den Weg brachten, reichen heute wenige Klicks am PC, um auch komplexeste Sendungen auf den Weg zu bringen oder künftig vollautomatisch zu empfangen. Seit 2011 setzt auch die Deutsche Post auf Binect als Hersteller der E-Postbusiness Box. Die Binect AG baut ihr Leistungsportfolio auf der neuen ONE-Plattform für den Postausgang und den Posteingang konsequent zu einem umfassenden Intelligent Document Processing (IDC) und geht dabei zielgerichtet neue Partnerschaften ein.

Die Binect AG ist im Basic Board (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsen-kürzel: MA10; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135).

13.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Binect AG Brunnenweg 17 64331 Weiterstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9067-0 Fax: +49 (0)6151 9067-295 E-Mail: investoren@binect.com Internet: www.binect.com ISIN: DE000A3H2135 WKN: A3H213 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1966869

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1966869 13.08.2024 CET/CEST