IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan stellt Update bereit Oberflächenprobennahmen im Gange, Vorbereitung von nächsten Bohrphasen, Pläne für Vor-Ort-Pilotanlage

IRW-PRESS: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan stellt Update bereit Oberflächenprobennahmen im Gange, Vorbereitung von nächsten Bohrphasen, Pläne für Vor-Ort-Pilotanlage

Höhepunkte:

- Sommer-Oberflächenexplorationsarbeiten bei Gran Pilar im Gange; bis dato über 200 Bodenproben entlang von nördlichen und östlichen Erweiterungen von den Abschnitten Main Zone, North Hill und 4-T Trends entnommen

- Großer Produzent schließt regionale Prüfung von Potenzial von mehreren Mio. Unzen bei Gran Pilar ab

- Bevorstehendes Kernbohrprogramm in Pilar Main Zone für Beginn im September geplant

o Beschreibung von Plänen für Ressourcenbohrungen, einschließlich Kern- und RC-Bohrungen

- Tocvan zu Präsentation bei größter jährlicher Bergbaukonferenz Mexikos eingeladen

o Congreso Internacional Minero, 22. bis 26. Oktober

- Aktualisierte Unternehmenspräsentation (hier klicken)

Calgary, Alberta - 13. August 2024 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3) freut sich, ein Update hinsichtlich seiner Gold-Silber-Projekte im bergbaufreundlichen mexikanischen Bundesstaat Sonora bereitzustellen. Das Unternehmen wird das konsolidierte Gebiet, das die Pilar Main Zone und die angrenzenden 22 km² umfasst, als Gran Pilar bezeichnen. Dies verdeutlicht den größeren Projektumfang, auf den sich das Unternehmen konzentriert, während es in der Pilar Main Zone zu einer ersten Ressource vordringt und darüber hinaus umfassende Ziele definiert.

Da das Management vom Potenzial des Projekts überzeugt ist, beschreibt das Unternehmen zurzeit eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Pilar. Die Anlage würde ein solides Testminenszenario untermauern, das bis zu 50.000 t Material verarbeiten soll. Der Zeitplan und das Budget werden zurzeit vorbereitet, um die Erschließung Anfang 2025 voranzutreiben. Da die Goldpreise ein Allzeithoch erreicht haben, ist das Unternehmen der Auffassung, dass die Vor-Ort-Testmine wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralpotenzial des Gebiets verdeutlichen wird. Im Jahr 2023 entnahm das Unternehmen eine Großprobe außerhalb des Standortes, die wichtige Daten lieferte, die das Potenzial zur Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft und Rührlaugung, verdeutlichten (für weitere Details siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023).

Die Oberflächenprobennahmen wurden im gesamten Projektgebiet Gran Pilar fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf den nördlichen und östlichen Erweiterungen der Abschnitte Main Zone, North Hill und 4-T Trends lag. Bis dato wurden vom technischen Personal über 200 Oberflächenproben entnommen, wobei die Ergebnisse noch ausstehend sind. Die Probennahmen werden wichtige Informationen für die Definition von Zielgebieten für zukünftige Bohrprogramme und die Beschreibung von Gebieten liefern, die für eine zukünftige Mineninfrastruktur geeignet sind. Das Unternehmen ist äußerst zuversichtlich angesichts der ersten Oberflächenergebnisse, die zu Beginn dieses Jahres veröffentlicht wurden und mehrere hochgradige Gold- und Silberzonen östlich der Main Zone identifizierten, wobei 7,3 g/t Au mit 177 g/t Ag und 5,5 g/t Au mit 80 g/t Ag hervorzuheben sind (siehe Abbildung 1 und Pressemitteilung vom 18. April 2024), sowie angesichts der kontinuierlichen Arbeit kleiner Seifenschürfer (Placer Miners) in diesem Gebiet, die weiterhin positive Ergebnisse aus mehreren interessanten Gebieten melden. Diese Ergebnisse stehen in Verbindung mit hochgradigen Gold- und Silberergebnissen, die mit dem umfassenden Profil einer hydrothermalen Alteration 5 km nördlich der Main Zone in Zusammenhang stehen (5,6 g/t Au in der Pressemitteilung vom 19. Oktober 2023 und 3,2 g/t Au mit 1.225 g/t Ag in der Pressemitteilung vom 8. März 2024).

Infolge der Oberflächenergebnisse wurde eine Kaufprüfung von Gran Pilar, die sich am Standort über sechs Wochen erstreckte, von einem großen regionalen Produzenten durchgeführt. Sobald die Daten verarbeitet und geprüft wurden, werden beide Vertragsparteien im Herbst die nächsten Schritte erörtern.

Außerdem werden Vorbereitungen für die nächsten Phasen der Kern- und RC-Bohrungen getroffen, deren Schwerpunkt auf der Definition der Ressourcen liegen wird. Es werden 1.200 bis 2.000 m an Kernbohrungen sowie 1.700 bis 2.500 m an RC-Bohrungen vor Ende des Jahres in Erwägung gezogen. Weitere Bohrungen bei Explorationszielen bei Gran Pilar werden im Laufe des Jahres in Erwägung gezogen. Der Schwerpunkt der Kernbohrungen wird auf der Erstellung eines soliden geologischen Modells von Pilar liegen, wobei der Main Zone besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Der Schwerpunkt der RC-Bohrungen wird auf weiteren Ergänzungs- und Erweiterungszielen in den Abschnitten Main Zone, North Hill und 4-T Trends liegen. Das Unternehmen geht davon aus, dass nach dem Abschluss der Bohrungen eine erste Ressourcenschätzung für die erste Pilar Main Zone und die angrenzenden Abschnitte finalisiert wird, die einen ersten Schritt zur Verdeutlichung des gesamten Potenzials des Projektgebiets darstellt.

Außerdem wurde Tocvan eingeladen, sich beim jährlich stattfindenden Congreso Internacional Minero in Hermosillo in Sonora zu präsentieren. An der Bergbaukonferenz nehmen über 10.000 Menschen teil, die die Rohstoffindustrie in Mexiko präsentieren. Weitere Informationen über die Konferenz und die technischen Präsentationen finden Sie hier: congresominerosonora.com

Unsere Feldcrews haben die Regenzeit in Sonora optimal genutzt und hart daran gearbeitet, unser Verständnis des breiteren mineralisierten Profils, das sich von Pilar aus erstreckt, zu verbessern, sagte CEO Brodie Sutherland. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse ihrer ersten Arbeiten zu prüfen, da diese wichtige Informationen für die Bohrzielermittlung im breiteren Konzessionsgebiet Gran Pilar liefern werden. Wir bereiten uns auch auf die nächsten Bohrphasen vor, die wichtige Kernbohrungen in unserer Main Zone und anderen vielversprechenden Abschnitten beinhalten werden. Das letzte Kernbohrprogramm, das wir im Jahr 2022 abgeschlossen haben, war ein großer Erfolg und vermittelte uns ein besseres Verständnis des Muttergesteins und der durchdringenden Alteration und Brekziation, die man bei einem soliden mineralisierten System erwarten würde. Die vor Jahresende abgeschlossenen Bohrungen werden in eine erste Ressourcenschätzung für Pilar einfließen, die den Ausgangspunkt für die Festlegung erster Ressourcen für die Erschließung darstellt. Parallel zu diesen Vorbereitungen bewertet das Unternehmen zurzeit eine Pilotminenanlage zur Verarbeitung des Materials vor Ort. Dies ist ein logischer Schritt nach vorne, zumal wir die Zugänglichkeit von Gold und Silber nachweisen und gleichzeitig von den aktuellen Marktpreisen für diese Rohstoffe profitieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Einrichtung der erforderlichen Ausrüstung und die Erteilung der Genehmigungen bis Anfang 2025 abgeschlossen werden können, wobei das Ziel darin besteht, bis zu 50.000 t Material direkt bei Pilar zu verarbeiten. Dies ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für das Unternehmen und das Projekt. Unser primäres Ziel besteht darin, das Potenzial des größeren Projektgebiets zu erschließen und gleichzeitig die Minenerschließung voranzutreiben. Die bis dato durchgeführten Arbeiten haben das Interesse der Produzenten am Projektpotenzial und den enormen Möglichkeiten der Ressourcenerweiterung geweckt, die wir mittels Explorationen rasch nachgewiesen haben. Wir gehen davon aus, dass die Gespräche im Vorfeld der größten mexikanischen Bergbaukonferenz im Oktober zunehmen werden. Das Unternehmen sieht die Zukunft des Bergbaus in Mexiko nach wie vor positiv und freut sich darauf, seine Initiativen für den Übergang zu einem Produzenten voranzutreiben. Dabei werden wir die hervorragende Infrastruktur und die talentierten Arbeitskräfte, die Sonora bietet, in vollem Umfang nutzen.

Platte 1. Die technischen Teams von Tocvan erkunden aktiv mineralisierte Erweiterungskorridore durch Gesteins- und Bodenprobennahmen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76525/2024-08-13_Tocvan_DEPRcom.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76525/2024-08-13_Tocvan_DEPRcom.002.png

Abbildung 1: Zielkarte des Projektgebiets Gran Pilar. Die jüngsten Entdeckungen an der Oberfläche haben mehrere Zielzonen im gesamten Projektgebiet aufgezeigt.

Über das Konzessionsgebiet Pilar

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Ursprünglich wurden auf dem Konzessionsgebiet anhand von historischen Oberflächenarbeiten und Bohrungen drei primäre Mineralisierungszonen identifiziert, die als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet werden. Jeder Trend bleibt nach Südosten und Norden hin offen und neue parallele Zonen wurden entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 23.000 Bohrmeter absolviert. Das Unternehmen hat nun sein Interesse an dem Gebiet durch die Konsolidierung von 22 Quadratkilometern sehr aussichtsreichen Bodens erweitert, wo es bereits bedeutende Oberflächenentdeckungen gemacht hat.

Wichtigste Bohrergebnisse von Pilar

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4 bis +1/8)

- Die feine Fraktion (-1/8) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

o Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Zusätzliche metallurgische Untersuchungen:

- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

o Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

o Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

o Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus Tiefe von 120 m

Über Tocvan Ventures Corp.

Die in einem fortgeschrittenen Stadium befindlichen Gold-Silber-Projekte von Tocvan liegen in Sonora, einem bergbaufreundlichen Rechtsgebiet in Mexiko. Durch laufende Explorationsprogramme erschließt das Unternehmen das hohe Potenzial seines Gold-Silber-Projekts Pilar, an dem es 100 % der Anteile an einer höffigen Fläche von über 21 Quadratkilometern sowie einen Mehrheitsanteil (51 %) an einem Gebiet von einem Quadratkilometer hält, wobei die restlichen Anteile im Besitz von Colibri Resources stehen. Das Unternehmen verfügt auch über sämtliche Rechte und Anteile am Gold-Silber-Projekt Picacho im Trend Caborca im Norden Sonoras, einem Trend, in dem einige der größten Goldlagerstätten der Region angesiedelt sind. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes. Es befinden sich 51 Millionen Aktien von Tocvan im Umlauf.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Proben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

1150, 707 - 7 Ave SW

Calgary, Alberta T2P 3H6

403-829-9877

bsutherland@tocvan.ca

The Howard Group

Jeff Walker

VP Howard Group Inc.

403-221-0915

jeff@howardgroupinc.com

