Martin bespricht heute folgende Werte: Cancom, Mutares, Bilfinger, HelloFresh, TAG Immobilien, Renk, Brenntag, Dell, Barrick Gold, Monday.com, Albemarle und Intel.

Direkt zum Video auf YouTube

Trotz sehr schwacher Werte zur Konjunkturerwartung in Deutschland und Europa halten die Indizes sich bislang gut. Wichtig werden heute die neuen Fakten zur Inflation, die in Form des US-Erzeugerpreisindex veröffentlicht werden. Morgen kommt dann der wichtige Verbraucherpreisindex in den USA.

Positiv fallen heute die Aktien von HelloFresh auf. Nach Zahlen setzt der Titel sich an die Spitze des MDax. Ist hier nun der Boden drin? Der hohe Goldpreis beflügelt zuletzt die Zahlen von Barrick Gold. Hier sind die Quartalsergebnisse deutlich besser ausgefallen als erwartet. Die Aktie steht an einer wichtigen Hürde. Intel-Aktionäre müssen weiter leiden. Die Aktie rutscht auf das tiefste Niveau in 14 Jahren. Wie weit kann es hier noch gehen?