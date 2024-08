Rheinmetall übernimmt US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall übernimmt den US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance. Dem vereinbarten Kaufpreis liege ein Unternehmenswert von 950 Millionen US-Dollar zugrunde, teilten die Deutschen am späten Dienstagabend mit. Mit seinen rund 1.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Loc Performance beträchtliche und wachsende Umsätze. Mit dem Kauf baue Rheinmetall seine Marktposition in Nordamerika aus und stärke die Position im Wettbewerb um volumenstarke Großaufträge in den USA.

Anleger zeigten sich gelassen. Die Rheinmetall-Aktie reagierte auf der Handelsplattform Tradegate kaum auf die Neuigkeiten./he/tih