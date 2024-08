Aktien Frankfurt: Dax winkt 7. Börsentag in Folge mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Getragen von der Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA ist es am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt weiter aufwärts gegangen. Damit könnte der Leitindex Dax den siebten Börsentag in Folge Gewinne einfahren, auch wenn die zuletzt überschaubar blieben. Der Dax stieg gegen Mittag um 0,4 Prozent auf 17.879 Punkte. Vom jüngsten Tief vom Monatsanfang hat der Dax mittlerweile rund 5 Prozent gutgemacht.

"Die Erholung an den Aktienmärkten hat sich fortgesetzt", schrieb Chefstratege Mark Haefele von der Bank UBS. Die am Vortag veröffentlichten US-Erzeugerpreise hätten an den Finanzmärkten die Zuversicht gestärkt, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen senken kann. Nun richte sich der Blick auf die US-Verbraucherpreise für Juli, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen lag zuletzt mit 0,7 Prozent im Plus bei 24.495 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent nach oben.

Für teils kräftige Kursausschläge sorgten zur Wochenmitte erneut die Quartalsbilanzen der Unternehmen. So fielen im Dax die beiden Versorgeraktien Eon und RWE um 0,7 beziehungsweise 1 Prozent. Bei RWE monierten Börsianer, dass der Stromerzeuger nach einem guten zweiten Quartal die Jahresziele nicht angehoben habe.

In der zweiten Reihe im MDax trieben die Quartalszahlen des Versicherers Talanx und des Reisekonzerns Tui die Kurse um 5 und 2 Prozent nach oben. K+S verteuerten sich nach den Quartalszahlen des Düngemittelherstellers um 1,6 Prozent.

Im SDax der kleinen Titel zogen PVA Tepla um 9 Prozent an. Der Technologiekonzern war im ersten Halbjahr profitabler als im Vorjahreszeitraum. Die Papiere des IT-Dienstleisters Nagarro und des Elektronikhändlers Ceconomy wurden dagegen nach den Quartalsbilanzen verkauft.

Nicht gut kamen auch die Quartalsberichte der Container-Reederei Hapag-Lloyd und der Deutschen Pfandbriefbank an, die Kurse fielen um 4,3 respektive 3,8 Prozent.

Aktien von Thyssenkrupp Nucera profitierten mit plus 9 Prozent von einer bekräftigten Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Eine neue Kaufempfehlung der Bank UBS für United Internet trieb den Kurs um 5,7 Prozent nach oben./bek/stk