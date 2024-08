STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MG5WZ7)

Rheinmetall übernimmt den US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance. Wie der Konzern mitteilte, liegt dem vereinbarten Kaufpreis ein Unternehmenswert von 950 Millionen US-Dollar zugrunde. Durch die Übernahme von Loc Performance weitet Rheinmetall sein Geschäft mit dem US-Militär aus und schafft weitere Zugänge für seine Technologien in Nordamerika. Die Rheinmetall-Aktie legt heute um 2,2 % auf 558 Euro zu. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall wird in Stuttgart rege gekauft.

2. Discount-Put-Optionsschein auf DAX (WKN ME21G4)

Am deutschen Aktienmarkt bahnt sich ein weiterer Gewinntag an. Der DAX startet am Morgen mit einem kleinen Plus in den Handel und steht zur Wochenmitte beim Handelsstart 0,36 Prozent höher bei 17.877 Punkten. Am Nachmittag werden die US-Verbraucherpreise für Juli veröffentlicht, welche großen Einfluss auf die Geldpolitik der Federal Reserve haben könnten. Die Erwartung einer Zinswende stützt den deutschen Leitindex. Die Aufwärtsbewegung des DAX verliert jedoch an Kraft. Laut Experten könnten Zinssenkungserwartungen mit den US-Inflationszahlen einen Dämpfer erhalten. Erste Unterstützung nach unten gibt die 200-Tagelinie bei 17.498 Zählern. Ein Discount-Put-Optionsschein auf den DAX wird an der Euwax überwiegend gekauft.

3. Knock-out-Put auf TecDAX (WKN MG479F)

Neben dem DAX steht auch der TecDAX vor den US-Daten im Blickfeld der Anleger. Der deutsche Technologie-Index kommt seit Jahresbeginn nicht so richtig vom Fleck. Während der DAX in diesem Jahr bereits über 8 % zulegen konnte, steht für den TecDAX ein moderates Plus von etwas über 2 % auf der Kurstafel. Am heutigen Handelstag notiert er mit 3.284 Punkten knapp 0,4 % höher als am Vortag. Knock-out-Anleger greifen bei einem Put auf den TecDAX zu.

Euwax Sentiment Index

Der DAX steht den siebten Tag in Folge im Plus, heute geht es um 0,4 % auf 17.886 Punkte nach oben. Allerdings könnte sich das Bild am Nachmittag mit den US-Preisdaten ändern. Stuttgarter Anleger gehen vermehrt in Deckung, der Euwax Sentiment steht bei -32 Punkten.

