Coinbase Aktie zieht wieder an – schwindende US-Rezessionssorgen beflügeln

Angesichts schwindender Rezessionsängste in den USA kann die Coinbase Aktie am Donnerstagnachmittag wieder an Wert hinzugewinnen. Dabei dürften insbesondere besser als erwarte US-Wirtschaftsdaten die Laune beflügelt haben. Auch die jüngsten Kommentare durch einen Fed-Vertreter könnten Anleger hellhörig gemacht haben.

US-Einzelhandelsumsätze und Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stimmen Anleger zuversichtlich

Die Umsätze der US-Einzelhändler haben im Juli deutlich stärker zugelegt als erwartet. So kletterten die Erlöse um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat, nachdem im Vorfeld ein Plus von 0,3 Prozent erwartet wurde (Vormonat: revidiert -0,2 Prozent).