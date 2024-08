NVIDIA Corp. (Daily) - Alles wieder in Butter?

Der Kursverlauf der Nvidia-Aktie zählt weiterhin zu den derzeit spannendsten Charts überhaupt. Zunächst brachte die jüngste Korrektur ein Schließen der Kurslücke vom Mai und einen Pullback an die alten Rekordstände bei rund 97 USD. Im Vorbeigehen hat der Technologietitel also zusätzlich auch die Bedeutung der runden 100er-Marke untermauert. Dank der dynamischen Erholung der letzten Handelstage kann die Atempause seit Mitte Juli darüber hinaus als klassische Konsolidierungsflagge interpretiert werden. Allerdings ist noch nicht wieder alles im „charttechnischen Lot“. Dazu fehlt noch eine Rückeroberung der Schlüsselhürde bei rund 120 USD. Zum einen speist sich diese Barriere aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten der letzten drei Monate sowie aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 120,15 USD). Was auf einen Befreiungsschlag hoffen lässt, ist das neue MACD-Kaufsignal bzw. der Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy). Gelingt der Ausbruch, rücken perspektivisch die historischen Hochstände bei 136/140 USD wieder in den Fokus. Als engmaschige Absicherung bietet sich dagegen die jüngste Aufwärtskurslücke (111,58/111,07 USD) an.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.