Trading-Chance Renault: Chance auf kräftige Aufwärts-Reaktion

Lange wollte man es am Markt nicht wahrhaben, doch jetzt ist es nicht mehr zu übersehen: Die hohen Zinsen und die erheblich angehobenen Preise bremsen die Gewinne der Automobilindustrie erheblich aus. Aber es gibt Automobilaktien, die zu Recht massiv unter Abgabedruck stehen und andere, die deutlich Luft nach oben hätten, wenn die Charttechnik mitspielt. Bei Renault zeichnet sich genau das gerade ab: Eine Trading-Chance Long.

Auch Renault musste zum ersten Halbjahr fallende Gewinne vermelden. Aber wer genauer hinsah, konnte im Fall des französischen Autobauers durchaus Positives entdecken. Denn ja, der Netto-Gewinn fiel drastisch um 38 Prozent. Aber das lag nicht an Renaults unmittelbaren, eigenen Geschäft, sondern an geringeren Gewinnen bei Beteiligungen und vor allem an einem buchhalterischen Verlust, ausgelöst durch den Verkauf von Anteilen an Nissan. Und auch der Umstand, dass Nissans Gewinn unter Druck geriet, bremste Renaults Bilanz wegen der verbliebenen Beteiligung am japanischen Autobauer aus. Aber nicht das eigene, operative Geschäft.

Im eigenen, operativen Geschäft steht Renault besser da als die meisten anderen

Da konnte Renault mit einem gehaltenen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum glänzen, während andere Unternehmen der Branche deutliche Rückgänge meldeten. Und die operative Gewinnmarge fiel nicht wie momentan überall zu sehen, sie stieg, von 7,6 auf 8,1 Prozent. Das ist einem guten Modellmix und dem Umstand geschuldet, dass Renault im Bereich der Elektrofahrzeuge besser dasteht als das Gros der Branche. Kurz: Eigentlich würde Renault, wenn man ausschließlich das eigene Geschäft betrachtet, ganz ordentlich dastehen. Und das entging auch den Analysten nicht, denn:

Es gab zwar einige Kursziel-Senkungen im Anschluss an die am 25. Juli vorgelegten Halbjahreszahlen, aber das Gros der die Aktie beobachtenden Experten wertet weiterhin mit „Kaufen“ ... und das durchschnittliche Kursziel liegt mit ca. 59 Euro weit über dem aktuellen Kurs. Das dürfte auch vielen Investoren nicht entgangen sein, nur greifen erfahrene Trader natürlich nicht in ein fallendes Messer, sondern warten ab, bis sich eine solide Basis für den Kauf ergibt. Die jetzt gegeben sein könnte.

Das rechnerische Kursziel der Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist nahe

Der Chart zeigt, dass die Renault-Aktie im Sog der Auto-Titel und des Gesamtmarkts erheblich abgerutscht ist. Dass die trotz intern guter Daten negative Reaktion auf die Halbjahres-Bilanz die Nackenlinie einer im Chart zu sehenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation durchbrach, dürfte den Abwärtsdruck durch ausgelöste Stop Loss-Verkaufsorders noch gesteigert haben. Jetzt aber wäre ein Level erreicht, der als Boden und Basis einer größeren Gegenbewegung nach oben taugen würde, denn:

Zum einen stabilisiert sich die Renault-Aktie derzeit in einer zwischen Juli 2023 und Februar 2024 entstandenen Supportzone, zum anderen läge die im Herbst 2023 etablierte, mittelfristige Aufwärtstrendlinie mit 38,20 Euro schon recht nahe. Wichtiger noch ist aber, dass das rechnerische Kursziel dieser Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei 37,16 Euro ebenfalls recht nahe gekommen ist (Differenz zwischen höchstem Punkt und tiefstem Zwischentief der Formation nach unten an der Nackenlinie abgetragen, ergibt das rechnerische Kursziel) und das bärische Lager daher langsam darüber nachdenken dürfte, die leer verkauften Aktien zurückzukaufen. Mit einem knapp unter diese Auffangzone gelegten Stop Loss eine interessante Ausgangslage für einen Long-Trade.

Long setzt auf den Aufwärtsschwenk in einer massiven Supportzone

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 28,051 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,2. Den Stop Loss würden wir bei 36,60 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,85 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Renault-Aktie lautet HB8W73.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 42,60 Euro, 45,85 Euro, 54,54 Euro

Unterstützungen: 39,48 Euro, 38,20 Euro, 37,16 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Renault-Aktie

Basiswert Renault WKN HB8W73 ISIN DE000HB8W735 Basispreis 28,051 Euro K.O.-Schwelle 28,051 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,2 Stop Loss Zertifikat 0,85 Euro

