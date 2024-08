Mpox-Impfsthoffhersteller Bavarian Nordic mit Kurssprung – Die Gründe

Die Ausbreitung von Mpox beflügelt die Papiere des Vakzinherstellers Bavarian Nordic. Laut IG-Indikation kommt die Aktie des Pharmaherstellers allein heute auf ein Plus von rund 19 Prozent. Dabei dürfte das Streben einer Zulassungserweiterung für einen Mpox-Impfstoff das Anlegerinteresse auf sich gezogen haben.

Bavarian Nordic strebt Erweiterung der EU-Zulassung für Mpox-Impstoff an

Das Unternehmen bietet einen Impfstoff gegen die Viruserkrankung und strebe derzeit eine Erweiterung der EU-Zulassung gegen Mpox und Pocken auf Jugendliche an. „Kinder und Jugendliche sind von dem derzeitigen Ausbruch in Afrika unverhältnismäßig betroffen“ sagte Bavarian-Chef Paul Chaplin. Dies würde die Wichtigkeit und Dringlichkeit, den Zugang zu Impfstoffen und Therapien für diese gefährdete Bevölkerungsgruppe zu erweitern, unterstreichen.

Das Europäische Zentrum für die Prävention nebst Kontrolle von Krankheiten (ECDC) habe der Nachrichtenagentur Reuters zufolge die Risikostufe für Mpox weiter angehoben. Demnach sei das Risiko nun für die breite Bevölkerung nebst Reisenden in betroffenen Gebieten von „niedrig“ auf „moderat“ angehoben worden, wie die in Stockholm ansässige Behörde am Freitag mitteilte. „Aufgrund der engen Verbindungen zwischen Europa und Afrika müssen wir auf mehr importierte Fälle der Klade I vorbereitet sein“, hieß es von Pamela Rendi Wagner, Direktorin der Agentur.