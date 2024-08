American Tower: Dividendenerhöhung in Aussicht! Steigende Nachfrage nach 5G-Türmen & Rechenzentren

Das anhaltende exponentielle Wachstum des mobilen Datenkonsums gibt American Towers (WKN: A1JRLA) Rückenwind. Die Aktivität in den 4G oder 5G-Türmen ist nach wie vor stark. Das organische Wachstum der Mieterlöse von 5,3 % zeigt weiterhin die Stärke des Geschäftsmodells, und es wird eine Beschleunigung erwartet, da das Servicegeschäft gegenüber dem ersten Quartal um 50 % bei Umsatz zulegte. Hier werden alle Dienstleistungen wie behördliche Anträge und Montage abgerechnet, bevor eine neue Antenne dauerhaft in Betrieb geht. Die Antennenbetreiber wollen ihre 5G-Präsenz für die Verbraucher ausbauen. Die Hälfte der Sendemaststandorte von American Towers ist mittlerweile mit 5G-Technologie ausgestattet, so dass noch viel Spielraum für den weiteren Ausbau und die Verdichtung der Antennen besteht.

CoreSite-Rechenzentrumssparte von American Towers verzeichnet starkes Wachstum dank KI-getriebener Nachfrage

Auch die Rechenzentrumssparte CoreSite verzeichnete ein zweistelliges Wachstum und das zweithöchste Quartal bei Neuverträgen. Darüber hinaus sind die Rechenzentrumsprojekte, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, zu rund 60 % vorvermietet, was dem Vierfachen des historischen Durchschnitts entspricht. Die KI-getriebene Nachfrage nach hybriden und Multi-Cloud-IT-Architekturen wirkt sich positiv auf die Umsatzentwicklung des Unternehmens aus.

Das bereinigte operative Ergebnis (AFFO bei den Immobiliengesellschaften) je Aktie stieg um 13,4 % und zeigt, dass sich der anhaltende Fokus auf Kostendisziplin und Margenverbesserung im gesamten Unternehmen auszahlt. Die Prognose für den AFFO steigt im Mittel um 0,18 US- Dollar je Aktie auf einen Mittelwert von 10,6 US- Dollar. Der Multiplikator liegt aktuell bei 22 und damit im fairen Bereich. Der Durchschnittswert seit 2011 beträgt ebenfalls 22.

Das Unternehmen hat weiterhin klare Prioritäten bei der Kapitalallokation und will zunächst die Bilanz stärken und eventuell weitere Vermögenswerte in Entwicklungsländern verkaufen. Dazu werden Investitionen in das operative Geschäft getätigt und eventuell weitere Akquisitionen in den USA oder Europa getätigt. Das Unternehmen ist bekannt dafür, Kapital mit Augenmaß zu allokieren und damit langfristig Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Im Investorengespräch wurde auch darauf hingewiesen, dass das Dividendenwachstum höchstwahrscheinlich im Jahr 2025 wieder aufgenommen wird. Bei American Towers dürfte sich Geduld als Aktionär auszahlen.

Was macht das Unternehmen American Tower?

American Towers vermietet Funktürme an Mobilfunkbetreiber. Die Mobilfunkbetreiber sind für die Antennentechnik verantwortlich und rüsten von 4G auf 5G auf. Je mehr Antennen sich auf einem Funkturm befinden, desto höher ist die Rendite für American Towers.

Das zweite Standbein ist die Vermietung von Rechenzentren an Cloud-Anbieter.

Wo liegen die größten Chancen bei American Tower?

Die größte Chance liegt im 5G-Netz für Internet der Dinge und autonomes Fahren, das neue Investitionen in Antennen und mehr Antennentechnik erfordert. Außerdem würden neue Wettbewerber unter den Mobilfunkanbietern (wie United Internet in Deutschland) die Nachfrage nach Funktürmen erhöhen.

Wo liegen die größten Risiken?

Das Risiko besteht in einem starken Anstieg der Inflation über die jährliche Mietsteigerung von 3 % hinaus. Eine hohe Inflation und ein damit einhergehender Zinsanstieg würden die Zinsen für den variablen Anteil des Finanzierungsportfolios erhöhen. Das Management ist bestrebt, diesen Anteil kontinuierlich zu reduzieren.

