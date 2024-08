Lumen Technologies klettert zweistellig: Solltest du jetzt einsteigen?

Hast du schon von Lumen Technologies (WKN: A2QMYN) gehört? Falls nicht, dann bist du genau zur richtigen Zeit hier. Wusstest du, dass die Aktie vor wenigen Tagen um satte 93 % gestiegen ist? Das ist nicht nur beeindruckend, sondern gibt auch Anlass, tiefer in die aktuellen Entwicklungen dieses Unternehmens einzutauchen. Warum dieser plötzliche Anstieg? Und lohnt es sich für dich, gerade jetzt in Lumen Technologies zu investieren? Lass uns gemeinsam herausfinden, was hinter den Kulissen passiert und welche Faktoren für und gegen eine Investition sprechen.

Ein interessanter Deal mit Microsoft

Zuerst einmal der Knaller: Lumen Technologies hat kürzlich einen Deal mit Microsoft abgeschlossen, der satte 5 Mrd. US-Dollar wert ist. Warum ist das so wichtig? Eine explosionsartige Nachfrage nach Dienstleistungen, die durch Künstliche Intelligenz (KI) angetrieben wird, treibt diesen Deal voran. Unternehmen weltweit erkennen, dass sie leistungsstarke Netzwerkinfrastrukturen benötigen, um die riesigen Datenmengen zu bewältigen. Hier kommt Lumen ins Spiel: Sie bieten sichere Glasfaserverbindungen, die speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurden.

Details und Auswirkungen

Dieser Deal bedeutet nicht nur eine enorme Umsatzsteigerung für Lumen, sondern auch eine strategische Partnerschaft mit einem der weltweit größten Tech-Giganten. Microsoft wird Lumens Netzwerkgeräte für seine Rechenzentren nutzen, was die Marktstellung von Lumen erheblich stärkt. Diese Kooperation könnte Lumen langfristig als unverzichtbaren Partner für andere große Technologieunternehmen positionieren.

Partnerschaft mit Corning für den Netzausbau

Ein weiterer Grund für den jüngsten Anstieg ist die strategische Partnerschaft mit Corning. Lumen wird in den nächsten zwei Jahren 10 % der weltweiten Glasfaserkapazität von Corning nutzen, um ein neues Netzwerk aufzubauen. Dieses Netzwerk wird KI-fähige Rechenzentren miteinander verbinden. Dank dieser Partnerschaft kann Lumen zwei- bis viermal mehr Glasfaser in ihre bestehenden Leitungen einbauen, was ihre Kapazitäten erheblich erhöht.

Diese Zusammenarbeit ist nicht nur ein logistischer Vorteil, sondern stärkt auch Lumens Position auf dem Markt für fortschrittliche Netzwerklösungen. Mit der erweiterten Kapazität kann Lumen den wachsenden Bedarf an schnellen und zuverlässigen Verbindungen decken, was in der heutigen datengetriebenen Welt von unschätzbarem Wert ist.

Steigende Umsätze und eine glänzende Zukunft?

Lumen Technologies ist zudem in aktiven Gesprächen mit Kunden, um weitere 7 Mrd. US-Dollar an Verkäufen zu sichern. Aufgrund der steigenden Nachfrage plant das Unternehmen, seine Netzwerkkilometer zwischen Städten in den nächsten fünf Jahren zu verdoppeln. Dies könnte zu einem erheblichen Umsatzwachstum führen und die Erwartungen der Anleger übertreffen.

Wenn diese Gespräche erfolgreich verlaufen, könnte Lumen seine Marktposition weiter stärken und erhebliche Einnahmen generieren. Die geplante Verdopplung der Netzwerkkilometer ist ein klares Zeichen dafür, dass Lumen bereit ist, in die Infrastruktur der Zukunft zu investieren. Dies zeigt auch, dass das Unternehmen auf lange Sicht plant und nicht nur auf kurzfristige Gewinne aus ist.

Interessante Quartalsergebnisse

Im Bericht zum zweiten Quartal hat Lumen Technologies einen Umsatz von 3,27 Mrd. US-Dollar gemeldet. Das Management hat seine Prognose für den Free Cashflow (FCF) für das gesamte Jahr 2024 auf 1,2 Mrd. US-Dollar erhöht. Ein erhöhter Cashflow verringert das Risiko einer Insolvenz und könnte zu einer Verbesserung der Bonitätsbewertung führen.

Ein gesteigerter Free Cashflow ist immer ein gutes Zeichen für Investoren, da er die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens widerspiegelt. Dies bedeutet, dass Lumen in der Lage ist, seine Schulden zu bedienen und gleichzeitig in zukünftiges Wachstum zu investieren. Die Erhöhung der Prognose zeigt auch, dass das Management Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens hat.

Lumen will die Marktführerschaft im KI-Bereich

Die Bedeutung von KI für die Geschäftswelt nimmt stetig zu. Lumen Technologies positioniert sich als führender Anbieter von Netzwerkinfrastrukturen, die für KI-Anwendungen optimiert sind. Dies gibt ihnen einen Wettbewerbsvorteil und könnte langfristig zu einer noch stärkeren Marktposition führen.

Durch die Spezialisierung auf KI-fähige Netzwerke kann Lumen sich von anderen Anbietern abheben. Da die Nachfrage nach KI-Anwendungen und den dazugehörigen Infrastrukturen weiter wächst, erscheint Lumen recht gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Dies könnte zu langfristigen und stabilen Einnahmequellen führen.

Potenzieller Schuldenabbau und Bonitätsverbesserung

Ende des letzten Quartals hatte Lumen 18,41 Mrd. US-Dollar an langfristigen Schulden. Dank des gesteigerten Free Cashflows und der erwarteten Einnahmen aus neuen Geschäftsabschlüssen könnte das Unternehmen in den kommenden Quartalen seine Schulden erheblich reduzieren. Dies würde nicht nur die finanzielle Stabilität verbessern, sondern könnte auch zu einer Hochstufung der Kreditwürdigkeit führen.

Doch die Risiken bei Lumen sind enorm

Die Aktie mag zwar in letzter Zeit einen beeindruckenden Anstieg verzeichnet haben, aber es gibt einige Faktoren, die du unbedingt berücksichtigen solltest.

Die jüngsten Kurssteigerungen von Lumen Technologies basieren hauptsächlich auf Deals mit Corning und Microsoft. Dabei handelt es sich jedoch um Lieferanten- und Partnerverträge und nicht um große Kundenaufträge. Das Abkommen mit Corning sichert Lumen 10 % der globalen Glasfaserkapazität für zwei Jahre. Dies mag zwar beeindruckend klingen, ist aber kein Garant für unmittelbaren Umsatzanstieg.

Lumen hat seit Jahren mit schwachen Finanzen zu kämpfen. Im letzten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 12 %, wobei die meisten Einbußen auf organische Umsatzrückgänge zurückzuführen sind. Trotz einer Investition von 3,1 Mrd. US-Dollar in Kapazitäten im vergangenen Jahr sind die Einnahmen gesunken. Die Schulden von Lumen belaufen sich auf über 17 Mrd. US-Dollar, was eine erhebliche finanzielle Belastung darstellt.

Obwohl Lumen in den vergangenen Monaten beeindruckende Partnerschaften verkündet hat, bleibt die Umsatzentwicklung unsicher. Ich gehe davon aus, dass die Umsätze bis 2025 weiterhin um etwa 5 % jährlich sinken werden. Der Zugang zu neuen Glasfasermaterialien bedeutet nicht automatisch, dass Kunden bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Tatsächlich wechseln viele Kunden nur zu neuen Netzwerken, wenn die Kosten gleich bleiben.

Kann Lumen wirklich noch so stark wachsen?

Die Partnerschaft mit Microsoft wird von einigen Marktteilnehmern als Wachstumsfaktor angeführt. Dabei handelt es sich jedoch eher um eine Zusammenarbeit, bei der Lumen Microsoft bei der Netzwerkzugang für wachsende KI-Anwendungen unterstützt und im Gegenzug Azure-Dienste nutzt. Finanzielle Vorteile sind spärlich und deuten lediglich auf Einsparungen von 20 Mio. US-Dollar hin, was im Vergleich zu den Gesamtausgaben des Unternehmens gering ist.

Lumen musste kürzlich Schulden neu verhandeln, um zusätzlichen Kreditrahmen von 2,3 Mrd. US-Dollar zu erhalten. Die Nettoverbindlichkeiten des Unternehmens übersteigen 17 Mrd. US-Dollar, während die jährlichen Netzkosten bei 1,3 Mrd. US-Dollar liegen. Die Liquidität bleibt trotz eines Steuerrückerstattungsanspruchs von 700 Mio. US-Dollar prekär.

Die GuV von Lumen mahnt zur Vorsicht

Sinkende Umsätze, eine rückläufige Bruttomarge, hohe Betriebsausgaben, eine enorme Schuldenlast und negative Nettoergebnisse zeichnen aus meiner Sicht ein Bild von einem Unternehmen, das mit erheblichen Schwierigkeiten kämpft. Wenn du in Erwägung ziehst, in Lumen Technologies zu investieren, ist es wichtig, diese Entwicklungen im Auge zu behalten und die Risiken sorgfältig abzuwägen.

Stetiger Umsatzrückgang

Lumen Technologies hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich sinkende Umsätze verzeichnet. Von 2018 bis 2023 sind die Einnahmen von 22,58 Mrd. US-Dollar auf 14,109 Mrd. US-Dollar gefallen, was einem Rückgang von etwa 37,5 % entspricht. Besonders auffällig ist das Jahr 2023, in dem die Umsätze um 16,7 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind.

Auch die Bruttomarge zeigt eine negative Entwicklung. 2014 lag sie noch bei 59 %, während sie in den vergangenen zwölf Monaten auf 50,5 % gesunken ist. Dies deutet darauf hin, dass die Kosten für die Bereitstellung der Dienstleistungen gestiegen sind, während die Einnahmen zurückgingen. Eine sinkende Bruttomarge kann auf langfristige Probleme in der Kosteneffizienz hinweisen.

Die Betriebsausgaben von Lumen Technologies sind ebenfalls ein interessanter Punkt. Diese Ausgaben sind von 8,1 Mrd. US-Dollar im Jahr 2014 auf 6,4 Mrd. US-Dollar in den vergangenen zwölf Monaten gesunken. Obwohl dies auf eine gewisse Kosteneinsparung hindeutet, sind die Betriebsausgaben im Verhältnis zu den sinkenden Einnahmen immer noch hoch. Dies wirkt sich negativ auf das Betriebsergebnis aus, das von 2,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2014 auf nur 746 Mio. US-Dollar in den vergangenen zwölf Monaten gefallen ist.

Hohe Schuldenlast

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Schuldenlast. Lumen Technologies hat derzeit Nettoschulden von über 17 Mrd. US-Dollar. Trotz Bemühungen, die Ausgaben zu senken, bleibt die hohe Verschuldung eine erhebliche Belastung für das Unternehmen. Die Zinsausgaben belaufen sich auf etwa 1,17 Mrd. US-Dollar jährlich, was die finanzielle Flexibilität des Unternehmens stark einschränkt.

Lumen arbeitet nicht profitabel

Zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf die Nettogewinne. In den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete Lumen Technologies einen Nettoverlust von 10,8 Mrd. US-Dollar. Dies ist eine erhebliche Verschlechterung im Vergleich zu einem Gewinn von 1,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2017. Solch große Verluste können auf strukturelle Probleme im Geschäftsmodell hinweisen und stellen ein großes Risiko für Investoren dar.

Fazit: Vorsicht geboten

Unter dem Strich zeigt sich, dass die aktuellen Kurssteigerungen der Lumen-Aktie auf übertriebenem Hype basieren und nicht auf soliden finanziellen Grundlagen. Die langfristigen Umsatz- und Gewinnchancen des Unternehmens sind unsicher, und die hohe Verschuldung stellt ein erhebliches Risiko dar. Als Investor solltest du diese Faktoren sorgfältig abwägen, bevor du in Lumen Technologies investierst. Und wenn du die Aktie gerade im Depot hast, könnte es ratsam sein, die jüngsten Gewinne mitzunehmen und auf stabilere Investitionsmöglichkeiten zu setzen.

Der Artikel Lumen Technologies klettert zweistellig: Solltest du jetzt einsteigen? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Henning Lindhoff besitzt Aktien von Microsoft. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Microsoft.

Aktienwelt360 2024