Palantir Technologies - Kurszielzone in Reichweite
HSBC · Uhr
„Trends tragen oftmals sehr viel weiter als sich Anlegerinnen und Anleger das zunächst vorstellen können“. Die Palantir-Aktie dient schon länger als lehrbuchmäßiges Beispiel für diese These. Auch weil es mit Blick auf die vermeintlich (zu) hohe Bewertung stets mahnende Stimmen gab, die vor massiven Kursverlusten warnten. Stattdessen steigt der Aktienkurs seit Ende 2022 von einem Hoch zum nächsten. Der Zuwachs seit dem damaligen Tief beträgt fast 2.900 %. Das aus der Höhe des Kurseinbruchs von März/April abgeleitete „langfristige Kursziel“ von rund 185 USD ist mittlerweile fast erreicht worden. Hier verläuft auch das obere Ende des langfristigen Aufwärtstrendkanals. Zumindest kurzfristig orientierte Traderinnen und Trader könnten in diesem Bereich auf klassische Fehlausbrüche achten, um ggf. (Teil-)Gewinne mitzunehmen. Als Orientierung für eine engmaschige Absicherung auf der Unterseite dient zudem die am Dienstag gerissene Kurslücke bei 161,40/169,22 USD im Tageschart. Wie stark allerdings das Momentum der Aufwärtsbewegung ist, zeigt die Tatsache, dass die Aktie in 13 der vergangenen 14 Monate eine positive Bilanz ausweist und jetzt im August schon wieder deutlich vorne liegt.
Palantir Technologies (Weekly)
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Palantir Technologies
Quelle: stock3²
