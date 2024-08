Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^ Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH 19.08.2024 / 14:50 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V. Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 19.08.2024 Target price: 2,90 Euro Target price on sight 12 Monaten of: Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,90. Zusammenfassung: ad pepper media (APM) hat ihren Halbjahresbericht veröffentlicht. Die endgültigen Umsatz- und EBITDA-Zahlen entsprachen den vorläufigen Werten. Trotz leicht niedrigerem Umsatz im zweiten Quartal (EUR5,2 Mio., -3 % J/J) schaffte das Management beim Nettoergebnis den Turnaround (EUR113 tsd. gegenüber EUR-450 tsd. in Q2/23), da alle relevanten Kostenpositionen deutlich gesenkt wurden. Der Fokus des Managements liegt nun auf der Gewinnung neuer Kunden, um den Umsatz zu steigern und die hohe operative Hebelwirkung des Geschäftsmodells auszuschöpfen. Wie jedes Jahr wird das vierte Quartal (Weihnachtsgeschäft) für eine gute Jahresleistung entscheidend sein. Wir glauben, dass die niedrigeren Leitzinsen der europäischen Zentralbanken langsam auf die Märkte wirken und das Verbrauchervertrauen stärken werden, was wahrscheinlich zu umfangreicheren Konsumausgaben und erhöhten Werbebudgets der APM-Kunden führen wird. Angesichts eines EBITDA von APM im ersten Halbjahr von EUR707 tsd. gehen wir davon aus, dass das Unternehmen unser EBITDA-Ziel für 2024 von EUR1,8 Mio. problemlos erreichen wird. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR2,90. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.90 price target. Abstract: ad pepper media (APM) has published its H1 report. Final revenue and EBITDA figures matched preliminary numbers. Despite slightly lower Q2 revenue (EUR5.2m, -3% y/y), management turned the net result around (EUR113k versus EUR-450k in Q2/23), as all relevant cost positions were significantly lowered. Management focus is now on gaining new clients to push revenue up and exploit the high operating leverage of the business model. As every year, Q4 (Christmas business) will be decisive for a good annual performance. We believe that lower European central bank rates will slowly work through the markets and cheer up consumers, which will probably result in higher spending and increased ad budgets at APM's clients. Given that APM's H1 EBITDA amounted to EUR707k, we believe that it will easily reach our 2024 EBITDA target of EUR1.8m. An updated DCF model yields an unchanged EUR2.90 price target. We confirm our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/30551.pdf Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1970741 19.08.2024 CET/CEST °