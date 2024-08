Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG - von GBC AG 19.08.2024 / 10:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Unternehmen: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ISIN: DE000A1CRQD6 Anlass der Studie: Researchstudie (Comment) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,65 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Schaffer; Cosmin Filker Negative Sondereinflüsse führen zum Rückgang des Gesamtgetränkeabsatzes Prognose bestätigt und positiver Geschäftsausblick für die zweite Jahreshälfte Gemäß dem kürzlich veröffentlichten Halbjahresbericht 2024 hat die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (im Folgenden: BHB) das erste Geschäftshalbjahr unter den Erwartungen abgeschlossen. So sank der Gesamtgetränkeabsatz, der die Eigenproduktion und den Absatz im Handelsgeschäft enthält um 7,3 % auf 96 thl (Vorjahr: 104 thl). Analog zum Absatzrückgang verringerte sich der Bruttoumsatz um 3,1 % auf 8,72 Mio. EUR (Vorjahr 9,00 Mio. EUR). Diese rückläufige operative Geschäftsentwicklung ist im Wesentlichen auf negative Sondereffekte zurückzuführen. Einerseits liegt ein gedämpftes Konsumklima vor, das sich branchenspezifisch negativ auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt hat. Zum anderen führte ein exogener Effekt im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe im Hauptabsatzgebiet Bayern im Juni zu Absatz- und Umsatzeinbußen. Dies durch die Schließung von Gastronomiebetrieben sowie Getränkemärkten, die teilweise bis heute geschlossen sind. Dieser nicht planbare Umstand konnte nicht kompensiert werden und führte letztlich zu Absatz- und Umsatzeinbußen, insbesondere im Bereich des Handels sowie der Gastronomie. Neben dem niedrigeren Umsatzvolumen belasten die weiterhin hohen Beschaffungs- und Produktionskosten, getrieben durch hohe Energie- und Beschaffungspreise der Inputstoffe, das EBITDA. Konkret erwirtschaftet die BHB zum Halbjahr ein EBITDA in Höhe von 0,89 Mio. EUR (Vorjahr: 1,00 Mio. EUR), was einem Rückgang von 11,0% entspricht. Insgesamt ist es dem Unternehmen dennoch gelungen, trotz weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen, ein positives Halbjahresergebnis in Höhe von 0,05 Mio. EUR (Vorjahr: 0,18 Mio. EUR) zu erzielen. Die Geschäftsführung der BHB hat im Rahmen der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2024 die Guidance für das Gesamtjahr 2024 bestätigt und ist für den weiteren Geschäftsverlauf 2024 positiv gestimmt. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die BHB, unter Berücksichtigung eines weiterhin herausfordernden Branchen- und Marktumfelds, unverändert einen Gesamtabsatz von 210 thl. Weiterhin geht der Vorstand von einem Bruttoumsatz in Höhe von 19,10 Mio. EUR aus. Bereinigt um die Biersteuer in Höhe von 0,7 Mio. EUR wird ein Nettoumsatz von 18,4 Mio. EUR erwartet, hier verbunden mit einer Prognosebandbreite von +5%/ -5%. In absoluten Zahlen übersetzt, plant das Unternehmen damit weiterhin mit einem Gesamtumsatz zwischen 18,15 Mio. EUR und 20,06 Mio. EUR. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Umsatzbeitrag gemäß der historischen Umsatzverteilung aufgrund der warmen Sommermonate und der Vielzahl an Veranstaltungen wie Volksfeste, Brauereifeste sowie Sommerfeste im zweiten Halbjahr traditionell höher ist als im ersten Halbjahr. In den letzten fünf Geschäftsjahren lag der Umsatzanteil des zweiten Halbjahres bei knapp 54,0 %. Trotz der durch die negativen Sondereffekte bedingten Absatz- und Umsatzdelle im ersten Halbjahr bestätigen wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen (siehe Annostudie vom 16.05.2024) und gehen dementsprechend von einer Belebung der Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr aus. Als entscheidenden Wachstumshebel im zweiten Halbjahr unterstellen wir ein starkes Exportgeschäft. Insbesondere die Exportmärkte Italien und Rumänien zählen zu den Fokus- und Wachstumsmärkten der BHB. Zudem gehen wir davon aus, dass die Konsumlaune, getrieben durch das gute Wetter und die Urlaubszeit ,in Verbindung mit Freizeitaktivitäten und Festen, steigen wird und letztlich der Gesamtgetränkeabsatz deutlich gesteigert werden kann. Analog zur Umsatzguidance des Unternehmens erwarten wir für 2024 Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 19,36 Mio. EUR. Auch für die folgenden Geschäftsjahre gehen wir von steigenden Umsatzerlösen aus. Dies basiert auf einem erwarteten Anstieg des Gesamtgetränkeabsatzes, in Verbindung mit einem vorteilhaften Produkt-Preis-Mix und Absatzzuwächsen in allen Vertriebskanälen. Wir erwarten für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 19,90 Mio. EUR bzw. 20,46 Mio. EUR und gehen damit von einem Umsatzwachstum von jeweils +2,8 % aus. Wir bestätigen auch unsere Ergebnisschätzungen und erwarten eine tendenzielle Steigerung der EBITDA-Marge, die innerhalb der Unternehmens-Guidance liegt. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir eine leichte Kurszielsteigerung auf 3,65 EUR (bisher: 3,50 EUR) ermittelt. Dies ist, bei sonst unveränderten Prognosen, ausschließlich auf den Roll-Over-Effekt zurückzuführen, welcher mit einer Verschiebung des Kurszielhorizonts auf den 31.12.2025 (bisher: 31.12.2024) zusammenhängt. Wir vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. 