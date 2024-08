SFC wieder mit hohem Kursgewinn - Experten bleiben optimistisch

Die Aktien von SFC Energy haben am Mittwoch auf ihrem Erholungsweg neuen Anlauf genommen. Am Vortag waren deutliche Kursgewinne nach dem Quartalsbericht im Schlusshandel noch verloren gegangen, doch nun zog der Kurs wieder um 7,9 Prozent an und erreichte mit 21,80 Euro sein Vortageshoch, das dem höchsten Niveau seit fast zwei Monaten entspricht.

Analysten vom Bankhaus Metzler und der Investmentbank Oddo BHF äußerten sich im Nachgang der Zahlen positiv zu dem Brennstoffzellen-Spezialisten, dessen Aktien noch Anfang August im Zuge der Turbulenzen an den Aktienmärkten auf den niedrigsten Stand seit Anfang April gerutscht waren.

Metzler-Analyst Alexander Neuberger bestätigte seine Kaufempfehlung, auch wenn das zweite Quartal im Vergleich zum vorherigen Rekordquartal eher mäßig gewesen sei. Er erinnerte daran, dass das Unternehmen mitten im Prozess sei, die Kapazitäten deutlich auszubauen. Vor diesem Hintergrund sei es ein solides Quartal gewesen. Ein Unternehmen wie SFC sei selten im Bereich der Erneuerbaren Energien, denn es kombiniere profitables Wachstum mit einem bemerkenswerten Kapazitätsausbau und einer soliden Bilanz. Die Aktie sei unterbewertet im Vergleich zu einer verlustträchtigen Vergleichsgruppe.

Usama Tariq von Oddo BHF zog ein sehr positives Fazit und bleibt daher optimistisch gestimmt mit seinem Votum "Outperform". Insgesamt sei die erste Jahreshälfte besser gelaufen als gedacht. Das Management wolle Probleme durch Lieferketten-Engpässe und Produktionsbeschränkungen im dritten Quartal vollständig beheben und die Auslieferungen wieder vorantreiben. Als Kursziel nennt Tariq 26 Euro, womit er von Neubergers Kursziel von 30 Euro jedoch übertroffen wird. Letzteres Ziel spricht für 40 Prozent Kurspotenzial.