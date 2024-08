Bitcoin Kurs schwankt um 60.000 Dollar – Fed-Protokolle als Hoffnungsschimmer

In der Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank kann der nach Marktgröße wichtigste Kryptowert Bitcoin am Donnerstag und damit nach Veröffentlichung der Fed-Mitschriften über der psychologisch bedeutenden Marke von 60.000 Dollar notieren. Ihren Fokus dürften Anleger neben wichtigen Konjunkturdaten nun auf das alljährliche Notenbanker-Treffen in Jackson Hole richten.

Fed-Mitschriften signalisieren mögliche Zinssenkung für September

Wie aus den am späten Mittwochabend veröffentlichten Protokollen hervorging, zeigten sich die Fed-Vertreter offensichtlich bereit, das Zinsniveau zu senken. Eine „überwältigende Mehrheit“ der Mitglieder halte eine Zinssenkung im September für angemessen, solange die Wirtschaftsdaten den Erwartungen entsprechen würden, hieß es.