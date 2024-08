Deutsche Börse - Modell + charttechnischer Ausbruch

Mit Hilfe eines unserer wöchentlichen Selektionsmodelle filtern wir die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® anhand der Kriterien Momentum (Relative Stärke nach Levy) und Volatilität (Average True Range). Ziel des Auswahlprozesses ist es, trendstarke, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Einzelwerte zu identifizieren. Gemessen an diesen beiden Kriterien macht die Aktie der Deutschen Börse derzeit eine gute Figur. Charttechnisch kommt ein überzeugender Kursverlauf hinzu. Über die letzten Monate – seit Dezember 2023 – hatte das Papier eine Tradingrange zwischen 176 EUR auf der Unter- und 195 EUR auf der Oberseite ausgeprägt. Mit einem neuen Allzeithoch (196,65 EUR) ist die Aktie der Deutschen Börse gerade im Begriff diese Schiebezone nach oben aufzulösen. Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial aus dieser trendbestätigenden Formation auf knapp 20 EUR taxieren. Ein nachhaltiger Vorstoß in „uncharted territory“ – inklusive Notierungen deutlich über der 200er-Marke – erscheint also realistisch. Als engmaschigen Stop-Loss und Schutz vor einem Fehlausbruch können Anlegerinnen und Anleger das Januarhoch bei 190,65 EUR heranziehen.

Deutsche Börse (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Börse

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

