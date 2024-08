Habeck signalisiert Staatshilfen für Meyer Werft - Lösung greifbar nah

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Köln/Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck signalisiert der angeschlagenen Meyer Werft in Papenburg Staatshilfen.

"Lösungen sind möglich. Und Lösungen sind in greifbare Nähe gekommen", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in Köln auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Details könne er noch nicht nennen, weil es ein sensibler Prozess sei. "Wir wollen helfen, eine Lösung zu finden, dass da weiter Schiffe gebaut werden an der Küste." Die Werft sei traditionsreich und sehr leistungsfähig. Deswegen sei in den vergangenen Wochen sehr intensiv an einer Lösung gearbeitet worden.

Insidern zufolge will der Staat vorübergehend die Mehrheit übernehmen. Dies sei die Botschaft, die Bundeskanzler Olaf Scholz und der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD) am Donnerstag beim Besuch einer Betriebsversammlung für die Belegschaft hätten.

