Sovement stellt auf der IFA 2024 erstmals sein KIoT-basiertes System zur Entsorgung von Zigarettenkippen vor und plant eine Expansion auf dem europäischen Markt

Sovement, Inc., ein koreanisches, auf Abfallwirtschaft spezialisiertes AIoT-Startup, wird auf der IFA 2024 sein innovatives Cigarette Butt Management System vorstellen. Diese speziell für den europäischen Markt entwickelte KIoT-basierte Lösung verfolgt einen zukunftsweisenden Ansatz für das städtische Umweltmanagement.

Sovement introduces its AIoT-based Cigarette Butt Management System at IFA 2024 (photo: Sovement, Inc.)

Yunji Lee, CEO von Sovement, hatte zu Beginn der Entwicklung eine einfache, aber wirkungsvolle Idee: er wollte das allgegenwärtige Problem der Zigarettenkippen, die die Straßen der Stadt verschmutzen, in Angriff nehmen. Umfangreiche Recherchen offenbarten große Herausforderungen, unter anderem ineffizientes Abfallmanagement, Brandgefahr und negative Auswirkungen auf die Ästhetik der Stadt. Diese Erkenntnisse waren der Antrieb für die Entwicklung eines hochmodernen AIoT Cigarette Bin (ein KIoT-Zigarettensammler), der Technologien der vierten industriellen Revolution nutzt, um diese Probleme zu lösen.

Diese Forschungsarbeit mündete in der Entwicklung des AIoT Cigarette Bin, einer umfassenden Lösung für das Management von Zigarettenabfällen. Die Lösung besteht aus einem Zigaretten-Sammelbehälter, einem SaaS-Management-System und einem automatischen Feuerlöscher, um Brandrisiken, steigenden Wartungskosten und den negativen Auswirkungen auf städtische Umgebungen entgegenzuwirken. Auf diese Weise trägt sie zur Verbesserung der städtischen Lebensbedingungen und zur Förderung der Nachhaltigkeit bei.

Durch den Einsatz eines LSTM-basierten Deep-Learning-Modells zur automatischen Generierung optimaler Reinigungsrouten hat sich Sovement als Marktführer für KI-Technologie zur Vorhersage von Müllsammelrouten für Zigarettenkippen in Südkorea etabliert.

Auf der IFA 2024 wird Sovement im Premium Korean Pavilion seine Lösung vorstellen und Live-Demonstrationen, interaktive Erlebnisse und Einzelberatungen anbieten. Der Stand wendet sich an Vertreter von Regierungsbehörden, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung von Umwelt und Infrastruktur liegt, sowie an Organisationen wie Universitäten, Kongresszentren und Krankenhäuser.

Nach dem Debüt auf der IFA 2024 wird Sovement bereitstehen, um mit einer Lösung, die sowohl Umweltbelange als auch die Bedürfnisse der Stadtentwicklung berücksichtigt, einen wesentlichen Einfluss auf dem europäischen Markt auszuüben.

