Workday vorbörslich mit Kurssprung dank Fokus auf Profitabilität

Bei den Aktien von Workday bahnt sich am Freitag ein deutlicher Kurssprung an. Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq-Börse zogen die Papiere um fast 15 Prozent an im Vergleich zu ihrem Schlusskurs vom Vortag. Als Treiber galten dabei nicht die Quartalszahlen vom Vorabend, die der RBC-Experte Rishi Jaluria als "gedämpft" bezeichnete. Anfangs hatte es deshalb im nachbörslichen Handel noch nach Kursverlusten ausgesehen.

Anleger zeigten sich dann aber erfreut von der Ankündigung des Managements, künftig die Profitabilität stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Die bereinigte Betriebsmarge solle bis zum Anfang 2027 endenden Geschäftsjahr 30 Prozent erreichen, sagte Finanzvorstand Zane Rowe nach den Zahlen in einer Telefonkonferenz. Bei einer Veranstaltung im vergangenen Jahr war das Margenziel noch auf 25 Prozent beziffert worden.

"Workday überraschte die meisten Investoren - und damit auch uns - mit einer deutlichen und sehr willkommenen Wende beim Wachstum-Margen-Kompromiss", schrieb der UBS-Experte Karl Keirstead. Der Hersteller von Personalsoftware verweise auf die neue Realität, dass nach mehreren Jahren robuster IT-Ausgaben die derzeit schwierigere Nachfrage eine neue Normalität sei.