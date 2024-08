ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nestle auf 'Sector Perform' - Ziel 96 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle angesichts eines Chefwechsels auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 96 Franken belassen. Wie der Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, wirft die Ablösung von Mark Schneider mehr Fragen auf als sie Antworten gibt. Die Beweggründe seien auch in einer Telefonkonferenz nicht richtig klargestellt worden. Der Wunsch, Marktanteile zu vergrößern, in das Geschäft zu investieren und die Produktivität zu steigern, sei so klar wie Kloßbrühe./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2024 / 03:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2024 / 03:30 / EDT