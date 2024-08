BTC 51%-Attacke erklärt – Risiko für Bitcoin? | Mit @OrangeRelationship

► Darum geht's im Video: In diesem Video sprechen Danny Schäffer (Orange Relationship) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) über die 51%-Attacke auf die Bitcoin-Blockchain. Danny erklären, wie diese Attacke theoretisch funktionieren könnte, warum sie extrem unwahrscheinlich ist, und welche Rolle die Rechenleistung und der Energieverbrauch für die Sicherheit von Bitcoin spielen. Eine spannende Diskussion über die Robustheit von Bitcoin und die Herausforderungen für das Netzwerk!



Timestamps:

00:00 ► 51%-Attacke auf die Bitcoin Blockchain?

06:12 ► Open Source Software und die Sicherheit von Bitcoin

12:21 ► Das Double-Spend-Problem und seine Lösung

15:42 ► Die Manipulation der Blockchain durch die 51%-Attacke

19:05 ► Online- und Offline-Stand der Blockchain

24:49 ► Einen Angriff auf die Blockchain verstehen

35:07 ► Logistik und Kosten

41:26 ► Strategisches Timing

48:38 ► Schwierigkeiten einer 51%-Attacke

52:26 ► Mögliche Auswirkungen auf Bitcoin

58:40 ► Kosten einer 51%-Attacke

01:09:44 ► Der hohe Energieverbrauch von Bitcoin



🕐 Das Video wurde am 23. August 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.