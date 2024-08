Ifo-Präsident Fuest gegen Staatseinstieg bei Meyer Werft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Ifo-Präsident Clemens Fuest spricht sich gegen den geplanten Staatseinstieg zur Rettung der angeschlagenen Meyer Werft aus.

"Es ist nicht die Aufgabe des Staates, angeschlagene Privatunternehmen vor der Insolvenz zu retten", sagte der Chef des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. "Wenn das Geschäftsmodell aussichtsreich ist, werden sich private Investoren finden." Wenn der Staat einsteige, bestehe die Gefahr, dass Verluste auf die Steuerzahler abgewälzt werden.

"Staatliche Rettungen kann man allenfalls in Situationen gesamtwirtschaftlicher Krisen rechtfertigen, in denen Kapitalmärkte gestört sind", sagte Fuest. Das sei derzeit aber nicht gegeben. Der Umstand, dass Meyer auch Kriegsschiffe baue, könne allenfalls eine Stützung dieses Teils der Werft rechtfertigen - nicht aber die Förderung der Produktion von Kreuzfahrtschiffen.

"Falls die Bundesregierung der Werft trotz dieser Einwände hilft, ist zumindest darauf zu achten, dass die vorhandenen Verluste der Werft von den Aktionären und den Banken getragen werden, nicht vom Staat", sagte Ifo-Präsident Fuest. "Besser wäre es allerdings, wenn die Bundesregierung nicht eingreifen würde."

Der Bund und das Land Niedersachsen wollen die angeschlagene Meyer Werft retten und dafür vorübergehend die Mehrheit an dem Traditionskonzern aus Papenburg übernehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte dem weltgrößten Kreuzfahrtschiffbauer am Donnerstag die Rettung durch den Staat zu. "Wir lassen die Meyer Werft nicht allein. Wenn alle mitziehen - und daran habe ich keinen Zweifel - dann trägt der Bund seinen Teil zur Lösung bei", sagte der SPD-Politiker auf einer Betriebsversammlung in Papenburg. "Und ich habe die klare Erwartung, dass alle anderen Beteiligten mitziehen." Bis Mitte September soll die Einigung in trockenen Tüchern sein. Noch fehlten die Zustimmung des Bundestages und der EU-Kommission, sagte der Kanzler.

Die Auftragsbücher der Werft sind in den vergangenen Monaten auf elf Milliarden Euro angeschwollen. Die Kunden zahlen in der Regel 20 Prozent an, der Rest wird erst bei der Übergabe fällig. Die Werft muss also die Baukosten der Schiffe vorfinanzieren, normalerweise aus den Anzahlungen. Meyer waren aber die Corona-Jahre zum Verhängnis geworden, in denen es kaum noch Neuaufträge gab.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)