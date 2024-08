IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: PEA hebt Projekt Shaakichiuwaanaan als potenzielle nordamerikanische Lieferbasis für Lithium-Rohmaterial hervor

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: PEA hebt Projekt Shaakichiuwaanaan als potenzielle nordamerikanische Lieferbasis für Lithium-Rohmaterial hervor

PEA skizziert das Potenzial für ein wettbewerbsfähiges und weltweit bedeutendes hochgradiges Lithiumprojekt mit einem Ziel von bis zu ca. 800.000 t Spodumenkonzentrat pro Jahr.

WARNHINWEISE IN BEZUG AUF DIE PEA

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment - PEA), auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, ist eine vorläufige technische, konzeptionelle und wirtschaftliche Studie über die potenzielle Rentabilität der Erschließung des Projekts Shaakichiuwaanaan durch den Bau einer Konzentratverarbeitungsanlage vor Ort. Die PEA, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, ist lediglich eine konzeptionelle Studie auf Scoping-Ebene, die auf einer niedrigeren Ebene der technischen Bewertung basiert, die nicht ausreicht, um die Schätzung von Mineralreserven zu unterstützen, und von Natur aus unsicher ist. Die PEA hat nur eine Genauigkeit von ± 25-30 %, um die potenzielle Rentabilität zu bestimmen. Sie ist nicht so detailliert, präzise und zuverlässig wie eine Vormachbarkeitsstudie (PFS) oder eine endgültige Machbarkeitsstudie (FS), um die technische und wirtschaftliche Machbarkeit zu bestimmen. Es sind weitere Explorations- und Evaluierungsarbeiten sowie entsprechende Studien erforderlich, bevor das Unternehmen in der Lage ist, Mineralreserven zu schätzen oder eine wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten.

Ungefähr 75 % der Lebensdauer der Minenproduktion entfallen auf die Kategorie der angedeuteten Mineralressourcen und 25 % auf die Kategorie der vermuteten Mineralressourcen. Die Verwendung von vermuteten Mineralressourcen in der PEA ist nicht der entscheidende Faktor für die Rentabilität des Projekts Shaakichiuwaanaan. Die vermuteten Mineralressourcen werden aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen, um die wirtschaftlichen Überlegungen anstellen zu können, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und sind kein entscheidender Faktor für die Rentabilität des Projekts Shaakichiuwaanaan. Vermutete Mineralressourcen sind der Teil der Mineralressource, für den Menge und Gehalt oder Qualität auf der Grundlage von begrenzten geologischen Nachweisen und Probenahmen geschätzt werden, die ausreichen, um die Gehalts- oder Qualitätskontinuität zu implizieren, aber nicht zu verifizieren. Vermutete Mineralressourcen können daher nicht in Mineralreserven umgewandelt werden. Während sowohl der CIM-Code als auch der JORC-Code vorsehen, dass es vernünftigerweise zu erwarten, wenn auch nicht garantiert ist, dass die Mehrheit der vermuteten Mineralressourcen durch fortgesetzte Exploration zu angedeuteten Mineralressourcen aufgewertet werden könnte, gibt es gemäß ASX Listing Rule 5.16.4 ein geringes geologisches Vertrauen in die vermuteten Mineralressourcen, und es gibt keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung von angedeuteten Mineralressourcen führen werden oder dass das Produktionsziel der PEA erreicht wird. Dementsprechend gibt es keine Gewissheit, dass die PEA oder ihre Schlussfolgerungen umgesetzt werden.

Die PEA basiert auf den wesentlichen Annahmen, die an anderer Stelle in dieser Bekanntmachung beschrieben werden. Dazu gehören Annahmen über die Preisgestaltung und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, einschließlich der Verfügbarkeit von Steuergutschriften im Rahmen der CTM-ITC und des Cashflows aus dem Betrieb in Phase 1, die nicht garantiert sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle wesentlichen Annahmen auf vernünftigen Gründen beruhen, gibt es keine Gewissheit, dass sie sich als richtig erweisen oder dass die in der PEA angegebene Bandbreite an Ergebnissen erreicht wird.

In Übereinstimmung mit den ASX-Richtlinien für Scoping-Studien macht das Unternehmen die folgenden Aussagen.

Um die in der PEA angegebene Bandbreite an Ergebnissen zu erreichen, sind Finanzmittel in der Größenordnung von 869,7 Mio. $ für Phase 1 und 503,8 Mio. $ für Phase 2 erforderlich, was einem Gesamtbetrag von 1.373,5 Mio. $ entspricht (einschließlich unvorhergesehener Ausgaben und unter der Annahme, dass weder CTM-ITC noch Cashflow aus Phase 1 verfügbar werden). Obwohl das Unternehmen eine Erfolgsbilanz bei der Beschaffung von Finanzmitteln vorweisen kann, sollten Investoren beachten, dass es keine Gewissheit gibt, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, bei Bedarf Finanzmittel zu beschaffen. Das Unternehmen ist jedoch zu dem Schluss gekommen, dass es über eine angemessene Grundlage für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verfügt, und ist der Ansicht, dass es über eine angemessene Grundlage für die Erwartung verfügt, dass es in der Lage sein wird, die Erschließung des Projekts zu finanzieren, und zwar auf der Grundlage der angenommenen langfristigen Preisgestaltung und eines gestaffelten Erschließungsansatzes (und daher einer gestaffelten Finanzierungsstrategie), der eine Kombination aus potenziellen strategischen Partnerschaften, strategischen Schulden, Eigenkapitalfinanzierung, potenziellen operativen Cashflows, Steuergutschriften und Finanzierungen aus verfügbaren staatlichen Infrastrukturfonds umfasst. Es ist möglich, dass eine solche Finanzierung nur zu Bedingungen zur Verfügung steht, die den Wert der bestehenden Aktien des Unternehmens verwässern oder anderweitig beeinträchtigen können. Es ist auch möglich, dass das Unternehmen andere Strategien verfolgen könnte, um alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen. In Anbetracht der damit verbundenen Ungewissheiten sollten Investoren keine Investitionsentscheidungen treffen, die ausschließlich auf den Ergebnissen der PEA basieren.

Bitte beachten Sie den Abschnitt Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen am Ende dieses Dokuments für weitere Informationen zu den Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen.

Eckpunkte

- Vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment/PEA), die von den unabhängigen Beratern BBA und Primero durchgeführt wurde und ein vorläufiges Basisszenario für eine stufenweise Erschließung des zentralen Spodumen-Pegmatits CV5 sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau umreißt.

- Hochgradige Zone Nova Die Zone Nova ist eine Untergruppe der CV5-Ressource, die mit derselben Untertage-Bergbaumethode erschlossen werden soll, die auf die gesamte PEA-Untertage-Ressource von 39,8 Mio. t mit 1,54 % Li2O abzielt (70 % in Ressourcenkategorie angedeutet, 30 % in Ressourcenkategorie vermutet).

(einschließlich 21,8 Millionen Tonnen mit 2,1 % Li2O, von denen 93 % der Ressourcenkategorie angedeutet und 7 % der Ressourcenkategorie vermutet zuzuordnen sind), die mittels Untertageabbaumethoden anvisiert und priorisiert werden soll, wodurch ein direkter Zugang zu höhergradigem Material ermöglicht und der ökologische Fußabdruck minimiert wird.

- Bei der in Phase 2 angestrebten Produktionsrate von ca. 800 ktpa Die jährliche Produktionsrate von ca. 800.000 t pro Jahr wird unter Berücksichtigung des Zeitraums der vollen Produktion, d. h. der Jahre 4 bis 18, berechnet - siehe Abbildung 34.

Spodumenkonzentrat würde dies Patriot potenziell zum viertgrößten Spodumenkonzentrathersteller weltweit Siehe Abbildung 2.

machen.

- Potenzieller Kapitalwert vor Steuern (NPV)8% von 4,7 Mrd. $ (3,6 Mrd. USD) und NPV nach Steuern8% von 2,9 Mrd. $ (2,2 Mrd. USD) mit einem internen Zinsfuß vor Steuern (IRR) von 38 % (IRR nach Steuern von 34 %) bei 1.375 USD pro Tonne (SC5,5, FOB Bécancour-Basis).

- Amortisationszeit von 3,6 Jahren bei einem angenommenen durchschnittlichen Lithiumpreis von 1.375 USD pro Tonne (SC5,5, FOB Bécancour-Basis) bzw. 1.500 USD pro Tonne (SC6, FOB Bécancour-Basis), mit einer Lebensdauer der Mine (LOM) von bis zu 24 Jahren.

- Ziel ist es, ein nordamerikanischer Spitzenproduzent mit niedrigeren Kosten zu werden, mit geschätzten durchschnittlichen LOM-Cash-Betriebskosten Die Cash-Betriebskosten am Standort umfassen die Kosten für den Abbau, die Aufbereitung und die Standortverwaltung, die auf einer SC5,5-Basis berechnet werden. Es handelt sich hierbei um Nicht-IFRS-Kennzahlen, und wenn sie pro Tonne ausgedrückt werden, um Nicht-IFRS-Verhältnisse. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden Sie unter Nicht-IFRS und andere Finanzkennzahlen.

am Standort von 510 $ pro Tonne (387 USD) und Gesamt-Cash-Betriebskosten (frei an Bord/FOB Bécancour) Die gesamten Cash-Betriebskosten (FOB Bécancour) umfassen den Abbau, die Aufbereitung, die Standortverwaltung und den Produkttransport nach Bécancour, berechnet auf einer SC5,5-Basis. Es handelt sich dabei um Nicht-IFRS-Kennzahlen, und wenn sie pro Tonne ausgedrückt werden, um Nicht-IFRS-Verhältnisse. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden Sie unter Nicht-IFRS und andere Finanzkennzahlen.

von 736 $ pro Tonne (560 US$) Siehe Tabelle 4 - Cash-Betriebskosten.

.

- Ein geschätzter Break-Even-Preis für SC6 (auf Basis von 800 ktpa, EBITDA, FOB Bécancour) von 587 USD/t unterstreicht die potenzielle Rentabilität des Projekts Shaakichiuwaanaan während des gesamten Lithiumpreiszyklus.

- Schätzungsweise 8,3 Mrd. $ Projekt-Cashflow (nicht gehebelt) über die gesamte Lebensdauer.

- Ein durchschnittliches jährliches EBITDA EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die sich aus dem Nettogewinn oder -verlust aus dem operativen Geschäft vor Ertragsteuern, Finanzaufwendungen - netto, Abschreibungen und Amortisationen zusammensetzt. Dieses jährliche EBITDA wird unter Berücksichtigung des Zeitraums der vollen Produktion (d. h. der Jahre 4 bis 18) berechnet. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden Sie unter Nicht-IFRS und andere Finanzkennzahlen.

in der Größenordnung von 850 Mio. $ und ein jährlicher FCF FCF ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die definiert ist als Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Ausgaben für nachhaltiges Kapital und abzüglich Steuern. Der jährliche FCF wird unter Berücksichtigung des Zeitraums der vollen Produktion (d. h. der Jahre 4 bis 18) berechnet. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden Sie unter Nicht-IFRS und andere Finanzkennzahlen.

von 515 Mio. $ bei einem angenommenen Spodumenpreis von 1.375 USD pro Tonne (SC5,5, FOB Bécancour Basis) wird erwartet.

- Stufenweise Entwicklungsstrategie mit geschätzten Investitionsausgaben der Stufe 1 in Höhe von 761 Mio. $ (579 Mio. USD) für die ersten 400 ktpa der Kapazität einschließlich Eventualität und Nettoinvestitionen in Höhe von 640 Mio. $ (487 Mio. USD) unter Nutzung der vorgeschlagenen 30%igen kanadischen Steuergutschrift für saubere Technologien in der Produktion (CTM-ITC) CTM-ITC (in Kraft getreten am 20. Juni 2024) sieht bis zu 30 % der Kosten für Investitionen in förderfähige Sachanlagen vor, die für förderfähige Aktivitäten genutzt werden, und zwar durch einen rückzahlbaren Investitionskreditmechanismus - siehe Tabelle 3 für eine vollständige Aufschlüsselung der geschätzten Kapitalkosten.

.

- Geschätzte Erweiterungsinvestitionen der Stufe 2 in Höhe von 504 Mio. $ (383 Mio. USD) einschließlich unvorhergesehener Ausgaben und Nettokapitalinvestitionen in Höhe von 408 Mio. $ (310 Mio. USD) unter Nutzung des vorgeschlagenen CTM-ITC, um eine Produktionskapazität von ~800 ktpa Spodumenkonzentrat pro Jahr zu erreichen.

- Die kombinierten Nettokosten Die kombinierten Nettokosten beinhalten Investitions- und Betriebskosten während der Vorproduktion in Höhe von 108,3 Mio. $, geschätzte CMT-ITC-Steuergutschriften in Höhe von 216,7 Mio. $, unvorhergesehene Ausgaben in Höhe von 242,8 Mio. $ und einen potenziellen Cashflow während der Expansion in Höhe von 548,7 Mio. $ - siehe Tabelle 3 für eine vollständige Aufschlüsselung der geschätzten Kapitalkosten.

für das Erreichen der Nennleistung für Stufe 1 und Stufe 2 werden auf etwa 608 Mio. $ (462 Mio. USD) geschätzt, wobei die Finanzierung sowohl aus dem Cashflow von Stufe 1 als auch aus den vorgeschlagenen CMT-ITC-Steuergutschriften stammen könnte.

- Beschickungsrate der Aufbereitungsanlage nach der Erweiterung der Stufe 2 bei durchschnittlich ca. 4,5 Mtpa Die durchschnittliche Beschickungsrate der Aufbereitungsanlage von ca. 4,5 Mtpa (wird für den Zeitraum der vollen Produktion, d. h. die Jahre 4 bis 18, berechnet.

(Mio. t pro Jahr) über ein einfaches DMS-Verfahren; durchschnittliche LOM-Lithiumgewinnung von 69,5 %; Gehalt des Spodumenkonzentrats bei 5,5 % Li2O.

- Zugang zu einer bestehenden, qualitativ hochwertigen Transportinfrastruktur mit dem Potenzial für künftige Verbesserungen in der Region in Verbindung mit einer kohlenstoffarmen, kostengünstigen und überwiegend erneuerbaren Stromquelle.

- Stabiles Bergbaurecht der Stufe 1 in der Region Eeyou Istchee James Bay in Québec (im Rahmen eines modernen Landnutzungsabkommens - James Bay Northern Quebec Agreement JBNQA) in Verbindung mit einer starken Beziehung zur Cree Nation Chisasibi, der Regierung der Cree Nation und allen Stakeholdern.

- Das einzigartige COMEX-Genehmigungsverfahren des Prüfungsausschusses der Region Eeyou Istchee James Bay mit seinen klar definierten Richtlinien gewährleistet einen strukturierten und klaren Weg zur Projektgenehmigung und fördert das starke Engagement der Gemeinde und der Stakeholder.

- Bedeutende Möglichkeiten zur Steigerung der Erträge durch eine weitere Ressourcenerweiterung, einen optimierten Abbau, um den Zugang zur hochgradigen Zone Nova noch früher zu ermöglichen, und zusätzliche kostensparende Maßnahmen deuten auf ein transformatives Potenzial hin.

- Das Unternehmen wird die Durchführung einer Machbarkeitsstudie in Erwägung ziehen, die neben anderen Optionen auch eine Vergleichsstudie für ein kleineres, hochgradig konzentriertes Entwicklungsszenario beinhalten könnte, um das Projekt im Falle eines niedrigeren Preisniveaus zu optimieren.

- Das Projekt bleibt auf dem richtigen Weg, wobei das FID für das Kalenderjahr 2027 angestrebt wird, was den Weg für die Bauarbeiten im Kalenderjahr 2028 und den Beginn der ersten Produktion Anfang des Kalenderjahres 2029 ebnen dürfte.

Kommentar der Geschäftsführung

Ken Brinsden, President, CEO und Managing Director des Unternehmens, sagte: Obwohl sich die Studien noch in einem frühen Stadium befinden, zeigen die potenziellen Ergebnisse der PEA für das Projekt Shaakichiuwaanaan, dass Patriot Battery Metals die Möglichkeit hat, ein weltweit führendes Lithiumunternehmen und ein Hauptlieferant von Lithiumrohstoffen für die aufstrebende nordamerikanische und europäische Lieferkette für Batteriematerialien zu werden.

Die PEA skizziert einen stufenweisen Entwicklungspfad für Shaakichiuwaanaan, beginnend mit einer anfänglichen Produktionskapazität von 400.000 t pro Jahr, die es uns ermöglichen soll, die wichtigsten Wettbewerbsvorteile dieser Weltklasse-Lagerstätte zu nutzen, um Lithium-Rohmaterialien für aufstrebende westliche Märkte bereitzustellen.

Wichtig ist, dass die abzubauenden Ressourcen eine hochgradige Komponente in der Zone Nova einschließen, die die Möglichkeit für ein potenziell widerstandsfähiges Projekt und uns gleichzeitig eine beträchtliche Flexibilität in Bezug auf die Weiterentwicklung von Shaakichiuwaanaan bietet. Diese Flexibilität und Skalierbarkeit könnte es uns ermöglichen, uns schnell an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig die Ressourcenbasis weiter auszubauen.

Da wir erwägen, in die Phase der Machbarkeitsstudie einzutreten, könnten uns die erwarteten niedrigen Betriebskosten des Projekts und das erwartete IRA-konforme, hochwertige Lithiumprodukt zu einem idealen Partner für nachgelagerte Akteure machen, was dieses Projekt zu einem äußerst strategischen Asset in der zukünftigen Lithiumlandschaft macht. Es besteht auch ein starkes Interesse von strategischen Partnern, um die Finanzierung der Phase 1 zu unterstützen, neben dem potenziellen Zugang zu staatlichen Finanzierungsmechanismen.

Das Projekt Shaakichiuwaanaan ist potenziell gut positioniert, um die nordamerikanische Lithiumversorgungskette zu verankern und die Nachfrage für die kommenden Jahrzehnte zu decken, wobei wir für alle unsere Stakeholder beträchtliche Renditen anstreben und gleichzeitig einen starken Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und begrenzte Umweltauswirkungen legen, fügte Brinsden hinzu.

21. August 2024 - Vancouver, BC, Kanada / 22. August 2024 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (Patriot oder das Unternehmen) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Projekt Shaakichiuwaanaan (das Projekt oder das Konzessionsgebiet) (früher als Corvette bekannt) in der Region Eeyou Istchee James Bay in Québec, Kanada, bekannt zu geben.

Die PEA skizziert ein Szenario für die stufenweise Entwicklung des zentralen Spodumen-Pegmatits CV5 sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau, wodurch ein früherer Zugang zur hochgradigen Zone Nova maximiert wird. Dieses Szenario bietet Optionen und Flexibilität, um das Potenzial des Projekts Shaakichiuwaanaan zu erschließen und zu einem führenden Lithium-Rohstofflieferanten in Nordamerika zu werden.

Diese Studie basiert auf der Pegmatit-Komponente CV5 der vor kurzem gemeldeten aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) für Shaakichiuwaanaan, die die größte bekannte Lithium-Pegmatit-Mineralressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und die achtgrößte weltweit ist (siehe Pressemitteilung vom 5. August 2024).

Obwohl noch keine endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt Shaakichiuwaanaan getroffen wurde, unterstützt das in der PEA dargestellte überzeugende wirtschaftliche Potenzial in Verbindung mit der erwarteten Einfachheit des Projekts in Bezug auf Geologie, Pegmatitgeometrie, Abbaumethoden und Aufbereitung die Überlegungen des Unternehmens, eine Machbarkeitsstudie (FS) durchzuführen. Wenn eine FS durchgeführt wird, soll sie im September-Quartal 2025 abgeschlossen werden, parallel zur Einreichung der Unterlagen für die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) des Projekts.

Es ist vorgesehen, dass in der frühen Phase einer FS auch eine Vergleichsstudie durchgeführt wird, um die potenziellen Vorteile einer weiteren Priorisierung einer potenziell kleineren untertägigen Erschließung für den Zugang zur hochgradigen Zone Nova innerhalb von CV5 während der Erschließungsphase 1 Die PEA sieht vor, dass in Phase 1 nur im Tagebau abgebaut wird, während sich die Erweiterungsphase in Phase 2 auf den Untertagebau konzentriert, um die Zone Nova parallel zum Tagebau zu erschließen. Die in der FS enthaltene Vergleichsstudie wird die Vorteile einer Vorverlegung des Untertagebaus als Teil der Entwicklung der Phase 1 untersuchen.

zu untersuchen. Ziel dieser Studie ist es, die potenzielle wirtschaftliche Rentabilität des Projekts weiter zu definieren und zu optimieren und möglicherweise die Flexibilität zu schaffen, um den Gehalt des Beschickungsmaterials für die Anlage in Zeiten mit möglicherweise niedrigeren Preisen zu erhöhen. Höhere Gehalte des Beschickungsmaterials könnten die Produktgewinnung verbessern, was direkt mit niedrigeren Produktionsstückkosten korreliert. Diese Strategie hat das Potenzial, ein finanziell widerstandsfähigeres Projekt in einem Niedrigpreisszenario zu liefern und nachhaltigere Erträge und Betriebsabläufe über die Lithiumpreiszyklen hinweg zu gewährleisten.

Ein technischer Bericht, der gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt wurde, einschließlich der PEA und der MRE, wird bis zum 19. September 2024 auf SEDAR+ veröffentlicht.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Verweise auf $ oder CAD in dieser Mitteilung auf kanadische Dollar und Verweise auf USD in dieser Mitteilung auf US-Dollar. Für den LOM wurde ein USD-Wechselkurs von 0,76 USD/CAD zugrunde gelegt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan und regionale Infrastruktur

Zusammenfassung der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA)

Warnhinweis: Die PEA ist vorläufig und enthält vermutete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht zu spekulativ sind, um wirtschaftliche Überlegungen anstellen zu können. Bei den vermuteten Mineralressourcen handelt es sich um jenen Teil der Mineralressource, für den die Menge und der Gehalt oder die Qualität auf der Grundlage der begrenzten geologischen Beweise und Probenahmen geschätzt werden, die ausreichen, um die Kontinuität des Gehalts oder der Qualität anzudeuten, aber nicht zu verifizieren. Vermutete Mineralressourcen können nicht in Mineralreserven umgewandelt werden. Es wird vernünftigerweise erwartet, wenn auch nicht garantiert, dass die Mehrheit der vermuteten Mineralressourcen durch fortgesetzte Exploration zu angedeuteten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Dementsprechend gibt es keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert werden wird.

Kurzfassung

Die PEA für das Projekt Shaakichiuwaanaan hebt das wirtschaftliche Potenzial und die strategischen Vorteile des Projekts hervor, wodurch es zu einem der größten Produzenten Siehe Abbildung 2.

und zu einem erstklassigen, kostengünstigen Lithiumproduzenten werden könnte. Die PEA skizziert ein vielversprechendes Entwicklungsszenario für die zentrale Pegmatitlagerstätte CV5, in der sowohl Tagebau- als auch Untertageabbaumethoden zum Einsatz kommen, um einen früheren Zugang zur hochgradigen Zone Nova sicherzustellen.

Durch die ausschließliche Verwendung von DMS wird sowohl im Szenario der ersten als auch im Szenario der zweiten Stufe der Produktionserweiterung ein Spodumenkonzentrat mit 5,5 % Li2O angestrebt. Das Konzentrat wird per Straße und Schiene nach Bécancour transportiert, wo es laut Basisszenario von den Kunden in Lithiumchemikalien umgewandelt oder anderweitig in den Hafenanlagen von Bécancour für den Seehandel verladen wird.

Wie am 5. August 2024 bekannt gegeben wurde, beherbergt Shaakichiuwaanaan die größte bekannte Lithium-Pegmatit-Mineralressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und die achtgrößte weltweit. Basierend auf den vorläufigen wirtschaftlichen Ergebnissen der PEA für die vorgeschlagene Entwicklung des Spodumen-Pegmatits CV5 wird das Unternehmen in Erwägung ziehen, das Projekt zum FS-Niveau zu avancieren, was im September-Quartal 2025 abgeschlossen sein dürfte. Die Strategie des Unternehmens wird den Schwerpunkt auf das Ressourcenwachstum und einen stufenweisen Erschließungsansatz legen, um Flexibilität und Skalierbarkeit zur Anpassung an die Marktbedingungen zu gewährleisten.

Die PEA beinhaltet eine stufenweise Erschließungsstrategie, wobei in Phase 1 eine Produktionskapazität von ca. 400 kpta Spodumenkonzentrat mit geschätzten anfänglichen Nettoinvestitionen von 640 Mio. $ (487 Mio. USD) Die Nettoinvestitionen schließen die Betriebskosten in der Vorproduktion in Höhe von 108,3 Mio. $ aus und gehen von einer Steuergutschrift in Höhe von 121,1 Mio. $ im Rahmen der CTM-ITC-Gesetzgebung aus. Stufe 1 hat Investitionen in Höhe von 761 Mio. $, wobei die CTM-ITC-Gutschriften und Vorproduktionskosten nicht berücksichtigt sind - siehe Tabelle 3 für eine vollständige Aufschlüsselung der Kapitalkostenschätzung.

angestrebt wird, einschließlich Eventualitäten und vorgeschlagener CTM-ITC-Steuergutschriften.

Diese erste Phase schafft eine solide Grundlage für die Aufnahme der Produktion des Projekts, wobei eine anschließende Phase-2-Erweiterung auf eine Verdoppelung der Produktionskapazität auf ca. 800 ktpa abzielt. Die Erweiterung der Stufe 2 hat geschätzte Nettoinvestitionen von 408 Mio. $ (310 Mio. USD), einschließlich unvorhergesehener Kosten und der vorgeschlagenen CTM-ITC-Steuergutschriften Die geschätzten Nettoinvestitionen in Höhe von 408 Mio. $ gehen von einer Steuergutschrift in Höhe von 95,6 Mio. $ im Rahmen der CTM-ITC-Gesetzgebung aus. Die Investitionskosten für die zweite Ausbaustufe belaufen sich auf 503,9 Mio. $ ohne die CTM-ITC-Steuergutschriften - siehe Tabelle 3 für eine vollständige Aufschlüsselung der geschätzten Kapitalkosten.

. Die kombinierten Nettokosten, die erforderlich sind, um die Nennproduktion für Stufe 1 und Stufe 2 zu erreichen, werden auf etwa 608 Mio. $ (462 Mio. USD) Die kombinierten Nettokosten beinhalten Investitions- und Betriebskosten während der Vorproduktion in Höhe von 108,3 Mio. $, geschätzte CMT-ITC-Steuergutschriften in Höhe von 216,7 Mio. $, Unvorhergesehenes in Höhe von 242,9 Mio. $ und Cashflow während der Expansion in Höhe von 548,7 Mio. $ - siehe Tabelle 3 für eine vollständige Aufschlüsselung der geschätzten Kapitalkosten.

geschätzt, wobei die Cashflows aus Stufe 1 und die vorgeschlagenen CMT-ITC-Steuergutschriften berücksichtigt werden.

Das Unternehmen wird sich erst dann zur Entwicklung verpflichten, wenn es die wirtschaftlichen Bedingungen berücksichtigt hat, die zum Zeitpunkt einer ersten Produktionsentscheidung oder einer späteren Erweiterungsentscheidung vorherrschen oder vorhersehbar sind. Durch die Veröffentlichung dieser vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ist das Unternehmen jedoch der Ansicht, dass das Projekt Shaakichiuwaanaan das Potenzial hat, ein langlebiges Lithiumprojekt mit einzigartigen Wettbewerbsmerkmalen zu sein.

Eine stufenweise Entwicklung eröffnet auch die Möglichkeit, die Erweiterungskapazität teilweise oder vollständig durch interne Cashflows zu finanzieren, die in Phase 1 erwirtschaftet werden sollen. Dies wird in einer künftigen FS weiter geprüft werden.

Mit dem in der PEA skizzierten Produktionsszenario könnte das Projekt Shaakichiuwaanaan nach Abschluss der Erweiterungsphase der Stufe 2 zu einem der größten Spodumenproduzenten der Welt Siehe Abbildung 2.

und möglicherweise zum größten Spodumenproduzenten Amerikas werden, der die Produktion von SC5,5-Spodumenkonzentrat in einer stabilen Rechtsraum anbietet.

Die finanziellen Schätzungen in der PEA basieren auf einem langfristigen gewichteten Durchschnittspreis für Spodumenkonzentrat von 1.375 USD/t (SC5,5 - FOB Bécancour-Basis), der derzeit über den Spotpreisen liegt, jedoch aus Marktpreisprognosen unabhängiger Berichtsagenturen, Berichten von Rohstoffanalysten der Banken und kürzlich veröffentlichten technischen Berichten abgeleitet wurde.

Die PEA zeigt das Potenzial für eine solide Wirtschaftlichkeit, die durch einen kombinierten Kapitalwert8% nach Steuern von 2,9 Milliarden $ (2,2 Milliarden USD) und einen IRR nach Steuern von 34 % hervorgehoben wird. Die Lebensdauer der Mine wird auf 24 Jahre projiziert, basierend auf einer gesamten abgebauten Mineralressource von 66 % der gesamten Ressourcen, die bei CV5 definiert wurden, und generiert beträchtliche Netto-Cashflows mit einer Kapitalrückzahlung von 3,6 Jahren.

Eine weitere Analyse der bevorzugten Abbaumethode auf dem Projekt für CV5 wird eine Schlüsselkomponente aller vorgeschlagenen FS-Aktivitäten sein. Die FS würde versuchen, den wirtschaftlichsten Ansatz für den Abbau der Ressource zu bestimmen, basierend auf der hybriden Abbaumethode der PEA (die sowohl Tagebau- als auch Untertageabbaumethoden umfasst) für den Basisrahmen.

Die FS würde auch eine frühe Vergleichsstudie beinhalten, die eine beschleunigte Erschließung der höhergradigen Zone Nova bewerten wird, mit dem Ziel, diese so früh wie möglich in Produktion zu bringen. Es wird erwartet, dass eine Erhöhung des Gehaltes des Beschickungsmaterials für die Aufbereitungsanlage aus einer höhergradigen Zone direkt mit niedrigeren Produktionskosten der Aufbereitungsanlage korreliert, weshalb ein früherer Zugang zur Zone Nova potenziell eine größere Widerstandsfähigkeit gegen niedrigere Produktpreise schafft.

Die PEA-Abbaustrategie des Unternehmens sieht sowohl Tagebau- als auch Untertageabbaumethoden vor und wurde so konzipiert, dass ein früherer Untertagezugang zur hochgradigen Zone Nova im nordöstlichen Bereich des Pegmatits CV5 möglich ist, als dies bei einem reinen Tagebau der Fall wäre. Dieser Ansatz hat das Potenzial, den betrieblichen Fußabdruck des Projekts zu verkleinern und das Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, indem das Abraumverhältnis im Tagebau verringert und somit die Abraumentsorgung an der Oberfläche minimiert wird. Das Abraumverhältnis im Tagebau während des vorgeschlagenen PEA-LOM-Szenarios wird auf einen niedrigen Wert von 3,7:1 geschätzt.

Die Abbaustrategie wird durch die Steigerung der Produktion in den höhergradigen Bereichen mit niedrigem Abraumverhältnis des Tagebaus ergänzt, was ebenfalls dazu dient, das Risiko der Projektdurchführung zu verringern und eine stabile Produktion in den ersten Jahren sicherzustellen. Diese stufenweise und schrittweise Erweiterung soll ein kontrolliertes Wachstum und eine Anpassungsfähigkeit ermöglichen, von der das Unternehmen erwartet, dass sie durch einen früheren Zugang zur Zone Nova in der Entwicklung der Mine weiter verbessert werden kann.

Darüber hinaus ist die in der PEA verfolgte Strategie auf die Positionierung des Unternehmens ausgerichtet, um die nachgelagerte chemische Umwandlung in Québec zu unterstützen, was sein Engagement für die Integration der Wertschöpfungskette und die Verbesserung der lokalen wirtschaftlichen Vorteile widerspiegelt.

Darüber hinaus hat diese Strategie das Potenzial, das Unternehmen als Hauptakteur bei der Entwicklung einer globalen Lieferkette für Lithium in Nordamerika und Europa zu etablieren und dazu beizutragen, die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Lithiumprodukten aus lokaler Produktion zu decken, die mit dem United States Inflation Reduction Act (IRA) konform sind. Obwohl der Schwerpunkt auf Québec liegt, könnte das Projekt aufgrund seiner Eigenschaften für nachgelagerte Partner auf der ganzen Welt attraktiv sein, da es in der Lage ist, unter verschiedenen Marktbedingungen über Jahrzehnte hinweg kontinuierlich erhebliche Mengen zu produzieren.

In Anbetracht des in der PEA dargelegten wirtschaftlichen Potenzials tritt das Projekt jetzt in die nächste Entwicklungsphase ein - mit einer FS, deren Fertigstellung für das September-Quartal 2025 erwogen wird. Die fortgesetzten Bohrungen werden darauf abzielen, zusätzliche Mineralressourcen-Upgrades von der Kategorie vermutet zur Kategorie angedeutet durchzuführen, um die FS zu unterstützen, das Ausmaß der bestehenden Mineralressourcenbasis zu erweitern und neue Explorationsziele zu erkunden, um den Wert des Projekts Shaakichiuwaanaan weiter zu optimieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2 : Shaakichiuwaanaan Spodumenkonzentratproduktion (Siehe Anhang 2 für die verschiedenen Einreichungen des Unternehmens, Stand 16. August 2024, als Beleg für die aktuellen und geplanten Produktionskapazitäten)

Langfristige Annahmen zum Lithiumpreis

Preisprognosen werden auf dem Markt in der Regel auf der Basis eines Spodumenkonzentrats mit 6 % Li2O (SC6) präsentiert. Für die Zwecke dieser PEA wurde die Preisannahme des Unternehmens auf SC5,5 kalibriert, indem der Lithiumgehalt anteilig berücksichtigt wurde. Die PEA geht davon aus, dass das Produkt in Bécancour von den Kunden in Lithiumchemikalien umgewandelt oder anderweitig auf Schiffe für den Seehandel verladen wird; daher wird der prognostizierte Preis auf der Basis FOB Bécancour angegeben.

In der PEA wird ein langfristiger gewichteter Durchschnittspreis für Spodumen von 1.375 USD (SC5,5, FOB Bécancour Basis) pro Tonne angenommen. Diese Preisannahme wird durch die jüngsten Marktpreisprognosen unabhängiger Berichterstattungsagenturen, Berichte von Rohstoffanalysten und Unternehmensmitteilungen sowie durch kürzlich veröffentlichte technische Berichte gestützt, die darauf hinweisen, dass sich die Spodumenpreise im Allgemeinen zwischen 1.300 und 1.500 USD pro Tonne für 5,5%iges Spodumenkonzentrat bewegen. Daher wird davon ausgegangen, dass eine Preisannahme für die PEA innerhalb dieser Spanne die vorhersehbaren längerfristigen Marktbedingungen für das Projektentwicklungsszenario angemessen widerspiegelt, verglichen mit den aktuellen Spotpreisen für Spodumenkonzentrat von 760 USD/t (SC6, FOB Australien Basis - 15/08/24).

Weltweit bleibt die Nachfrage nach Lithium robust und wird vor allem durch den Sektor der Elektrofahrzeuge (EV) angeheizt. Das weltweite Wachstum der EV-Verkäufe erreichte im ersten Halbjahr 2024 20 %, wobei der Marktanteil von EVs im Jahr 2023 auf 17,8 % anstieg und für 2024 ein Anteil von 20 % an allen PKW-Verkäufen prognostiziert wird, wobei BEV- und PHEV-PKWs zusammengefasst werden. Darüber hinaus tragen Energiespeichersysteme und Unterhaltungselektronik weiterhin erheblich zur Gesamtnachfrage bei. Im Jahr 2024 dürfte die weltweite Lithiumnachfrage für Energiespeichersysteme (ESS) rund 200.000 US-Tonnen betragen (im Vergleich zu 1,5 Mio. US-Tonnen für E-Fahrzeuge), was einer Verdreifachung innerhalb von vier Jahren entspricht und die Nachfrage des E-Fahrzeugmarktes ab 2019 widerspiegelt. Noch wichtiger ist, dass die Vereinigten Staaten der zweitgrößte Markt für Batteriespeicher sind, dessen Volumen sich im Jahr 2023 verdoppelte. IEA-Bericht, Global EV Outlook 2024, https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/trends-in-electric-cars

Trotz ausreichender chemischer Kapazitäten zur Versorgung des chinesischen Inlandsverbrauchs und der Exportmärkte könnten die begrenzten Raffineriekapazitäten auf den westlichen Märkten die Verfügbarkeit von Lithiumprodukten in Batteriequalität beeinträchtigen, die den westlichen rechtlichen Rahmenbedingungen wie dem IRA- und dem europäischen Batteriepassverfahren entsprechen. Dies stellt eine strategische Chance für Patriot dar, mit seinem nordamerikanischen, potenziell IRA-konformen Spodumen ein Hauptakteur in der Lieferkette für Batterien außerhalb Chinas zu werden.

Ein IRA-konformes Land oder ein IRA-konformer Handelspartner muss zum Beispiel ein Freihandelsabkommen mit den USA haben, hohe Umwelt- und Arbeitsstandards einhalten, eine stabile und sichere Lieferkette gewährleisten und die regulatorischen Richtlinien der USA einhalten. Diese Kriterien fördern nachhaltige Praktiken und die strategische Sicherheit der Lieferkette.

In ähnlicher Weise zielt die Initiative Batteriepass der Europäischen Union darauf ab, die Nachhaltigkeit und Transparenz der Batterielieferkette zu verbessern. Sie schreibt vor, dass Batterien, insbesondere solche, die in Elektrofahrzeugen verwendet werden, einen digitalen Pass tragen müssen, der wichtige Informationen über ihren Lebenszyklus enthält. Dazu gehören Daten über Beschaffung, Produktion, Nutzung und Recyclingprozesse. Die Initiative fördert die verantwortungsvolle Beschaffung von Rohstoffen, verringert die Umweltbelastung und gewährleistet die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Durch die detaillierte Rückverfolgbarkeit stärkt der Batteriepass das Vertrauen der Verbraucher, erleichtert das Recycling und unterstützt die Kreislaufwirtschaft. Außerdem steht er im Einklang mit den umfassenderen Zielen des Green Deal der EU und fördert Innovation und Nachhaltigkeit in der Batteriebranche.

Die Bedeutung von IRA- und BPC-konformem Material und die Schwierigkeiten einiger Industrieteilnehmer, diese Beschränkungen einzuhalten, versetzen das Projekt Shaakichiuwaanaan in eine einzigartige Position.

Diese Faktoren und der Wunsch der westlichen Märkte nach IRA- und BPC-konformen Produkten stützen die Entscheidung, in unserer PEA von einem langfristigen Spodumenpreis von 1.375 USD (SC5,5, FOB Bécancour) pro Tonne auszugehen, was einen ausgewogenen und strategischen Ansatz in Bezug auf die zukünftigen Marktbedingungen und die Rentabilität des Projekts widerspiegelt.

Wirtschaftliche Analyse

Es wird erwartet, dass das Projekt Shaakichiuwaanaan nach der Inbetriebnahme sowohl der ersten als auch der zweiten Erweiterungsphase eine durchschnittliche jährliche Produktionsrate von ca. 800.000 Die jährliche Produktionsrate von ca. 800.000 tpa wird unter Berücksichtigung des Zeitraums der vollen Produktion, d. h. der Jahre 4 bis 18, berechnet - siehe Abbildung 34.

tpa SC5,5 erreichen wird. Basierend auf dieser Produktionsrate und über die gesamte Lebensdauer der Mine generiert das Projekt einen geschätzten Nettogegenwartswert (NPV)8% von 2,9 Mrd. $ (2,2 Mrd. USD) nach Steuern und einen IRR von 34 % nach Steuern, wobei ein durchschnittlicher Spodumenkonzentratpreis von 1.375 USD (FOB Bécancour) für SC5,5 über die Lebensdauer der Mine angenommen wird.

Die folgenden Tabellen enthalten eine finanzielle Zusammenfassung und die wichtigsten physischen Parameter des Projekts:

Tabelle 1: Zusammenfassung der geschätzten Projektwirtschaftlichkeit

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.003.png

Tabelle 2: Geschätzte Produktionskennzahlen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.004.png

Schätzung der Kapitalkosten

Tabelle 3: Zusammenfassung der geschätzten Investitionsausgaben

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.005.png

Die Unternehmensleitung schlägt vor, eine gestaffelte Investitionsstrategie zu verfolgen, um finanzielle Vorsicht und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten.

Investitionsausgaben

Die in der PEA dargelegte Entwicklungsstrategie für das Projekt Shaakichiuwaanaan sieht eine abgestufte Investitionsstrategie vor, die auf der Skalierbarkeit der chemischen Kapazität der Kunden und den vorherrschenden wirtschaftlichen Bedingungen basiert. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die anfänglichen Infrastrukturinvestitionen die zukünftige Expansion unterstützen und gleichzeitig die finanzielle Effizienz optimieren. Die stufenweise Entwicklungsstrategie zielt darauf ab, die anfänglichen Cashflows aus dem Betrieb in Phase 1 zu nutzen, um die nachfolgenden Erweiterungen in Phase 2 vollständig zu finanzieren, wodurch die Abhängigkeit von externer Finanzierung verringert werden kann.

Phase 1

Es wird erwartet, dass die Phase 1 der Entwicklung anfängliche Nettoinvestitionen in Höhe von 640 Mio. $ (487 Mio. USD) Die Nettoinvestitionen in Höhe von 640 Mio. $ schließen die Vorproduktionskosten in Höhe von 108,3 Mio. $ aus und gehen von einer Steuergutschrift in Höhe von 121,1 Mio. $ im Rahmen der vorgeschlagenen CTM-ITC-Gesetzgebung aus. In Phase 1 belaufen sich die Gesamtinvestitionen auf 761 Mio. $, wobei die CTM-ITC-Gutschriften und die Betriebsausgaben für die Vorproduktion nicht berücksichtigt sind - siehe Tabelle 3 für eine vollständige Aufschlüsselung der geschätzten Kapitalkosten.

erfordern wird, einschließlich unvorhergesehener Ausgaben und vorgeschlagener CTM-ITC-Steuergutschriften. Diese Phase beinhaltet den Aufbau der Infrastruktur in einer Größenordnung, die den Expansionsabschnitt der Phase 2 unterstützt, die auf PEA-Niveau als eine potenziell kosteneffiziente Strategie identifiziert worden ist. Obwohl diese Strategie als kosteneffizient identifiziert wurde, muss die Infrastruktur während der FS weiter analysiert und optimiert werden, um sicherzustellen, dass sie auf die effektivste und kosteneffizienteste Weise gebaut wird.

Die allgemeine Infrastruktur umfasst die Hauptzufahrtsstraße, die Brücke, die Stromleitung und das Unterkunftscamp, die alle für die Vorproduktions- und die Erweiterungsphase vorgesehen sind. Darüber hinaus umfasst die Kategorie Mine und Halden die Garage, die Tankstelle und den Haldenbereich, während die Kategorie Aufbereitung die Investitionsausgaben für den ersten Produktionsstrang mit einer Kapazität von 2,5 Mtpa (Mio. t pro Jahr) beinhaltet. Auf alle direkten und indirekten Kosten wurde ein allgemeiner Sicherheitszuschlag angewandt, der sich mit der Verfeinerung der Schätzungen durch die Detailplanung verringern dürfte. Eine weitere detaillierte Bewertung der Berechtigung zur Inanspruchnahme der 30%igen CTM-ITC-Investitionssteuergutschrift könnte die Gesamtkosten möglicherweise weiter senken. Weitere Informationen zur CTM-ITC finden Sie im Abschnitt über die Finanzierungsstrategie weiter unten. Diese strategische Erstinvestition bildet eine solide Grundlage für die künftige Expansion und verbessert die langfristige Rentabilität des Projekts.

Erweiterungsphase (Phase 2)

Es wird erwartet, dass die Erweiterungsphase der Stufe 2, die einen Schwerpunkt auf die Entwicklung der Untertagemine beinhaltet, geschätzte Nettoinvestitionen in Höhe von 408 Mio. $ (310 Mio. USD) erfordern wird, einschließlich unvorhergesehener Ausgaben und der vorgeschlagenen CTM-ITC-Steuergutschriften Die Schätzung der Nettoinvestitionen von 408 Mio. $ geht von einer Steuergutschrift von 95,6 Mio. $ im Rahmen der vorgeschlagenen CTM-ITC-Gesetzgebung aus. In der Phase 2 der Erweiterung belaufen sich die Gesamtinvestitionen auf 503,9 Mio. $ ohne die CTM-ITC-Gutschriften - siehe Tabelle 3 für eine vollständige Aufschlüsselung der geschätzten Kapitalkosten.

. In dieser Phase wird davon ausgegangen, dass sie möglicherweise durch geschätzte interne Cashflows aus Phase 1 in Höhe von insgesamt 549 Mio. $ finanziert werden könnte. Diese Cashflows würden (unter anderem) davon abhängen, ob das Projekt in Phase 1 die Nennproduktionskapazität erreicht, von den zum Zeitpunkt der Produktion/Erweiterung geltenden Preisen und von der allgemeinen wirtschaftlichen Rentabilität des Betriebs in Phase 1 und dessen Cashflows, die nicht garantiert sind Die PEA ist nur eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, die auf Mineralressourcen basiert, die keine Erzreserven sind, und es gibt keine Gewissheit, dass die PEA-Bewertung, einschließlich der Cashflows der Phase 1, realisiert werden kann. Mineralressourcen, bei denen es sich nicht um Erzreserven handelt, weisen keine wirtschaftliche Rentabilität auf, auch nicht in Bezug auf die Cashflows der Phase 1.

.

Die Erweiterungsphase umfasst ausschließlich die Kosten für den Bau und die Entwicklung der Untertagemine, die Erweiterung des zweiten Strangs der Aufbereitungsanlage sowie die damit verbundenen indirekten Kosten und Unvorhergesehenes. Die Entwicklung der Untertagemine beginnt im Jahr 1, ein Jahr nach Beginn des Tagebaubetriebs. Das gesamte Erweiterungskapital für die Aufbereitungsanlage ist für den Bau der zweiten Phase (Strang 2) bestimmt, die mit der ersten identisch ist.

Cash-Betriebskosten Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden Sie unter Nicht-IFRS und andere Finanzkennzahlen.

Tabelle 4: Geschätzte Cash-Betriebskosten (SC5,5 - FOB Bécancour Basis)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.006.png

Bergbau

Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit, der Minimierung von Oberflächenbeeinträchtigungen und dem Zugang zu hochgradigen Zonen zu einem früheren Zeitpunkt im Abbauprofil schlägt das Management eine Hybridmethode vor, die sowohl Tagebau- als auch Untertageabbaumethoden umfasst. Die Hybrid-Methode hat sich als die optimale Wahl herausgestellt, da sie ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Effizienz und Umweltaspekten (z. B. geringerer Fußabdruck des Projekts) herstellt und unsere Partner bei den First Nations respektiert.

Dieser hybride Ansatz bietet beträchtliche Flexibilität und ermöglicht bei Bedarf den Zugang zu höhergradigen Zonen, was für die Maximierung des Projektwerts bei gleichzeitiger Ausgewogenheit des Durchsatzes der Aufbereitungsanlage und des Gehalts sowie der Aufrechterhaltung der Ressourcenqualität von wesentlicher Bedeutung ist.

In der Region Eeyou Istchee wird in der Goldmine Éléonore erfolgreich der Untertagebau eingesetzt, und in der Diamantenmine Stornoway wurde eine Kombination aus Untertage- und Tagebau verwendet. Es wird erwartet, dass der hybride Ansatz das Projektrisiko über den gesamten Rohstoffpreiszyklus hinweg verringert, da er zu einem früheren Zeitpunkt im Minenplan einen direkteren Zugang zu höhergradigen Untertagegebieten ermöglicht und die Projektfläche sowie die Auswirkungen auf Fische und Fischlebensräume erheblich reduziert, wodurch Schadenersatzforderungen für den Fischfang verringert werden.

Zunächst wird am südwestlichen Ende des Pegmatits CV5 ein Tagebau betrieben, der etwa 56 % des gesamten LOM-Produktionsziels ausmacht. Diese Methode bietet einen effizienten Zugang zu den oberflächennahen Mineralisierungen bei geringem Abraumverhältnis und gewährleistet eine stetige und kosteneffiziente Versorgung der Aufbereitungsanlagen mit Material.

Mit dem Fortschreiten des Betriebs und parallel zum fortgesetzten Tagebau wird das Projekt dann voraussichtlich zum Untertagebau übergehen, um die verbleibenden 44 % des LOM-Produktionsziels zu gewinnen. Diese Methode zielt auf hochgradige mineralisierte Zonen ab und minimiert die Auswirkungen an der Oberfläche, einschließlich der Beeinträchtigung lokaler Gewässer.

Die hybride Entwicklung sowohl von Tagebau- als auch von Untertagegebieten wird dem Projekt voraussichtlich eine beträchtliche Entwicklungsflexibilität und -optionalität verleihen und bei Bedarf den Zugang zu höhergradigen Zonen ermöglichen. Diese Widerstandsfähigkeit ist unter schwierigen Marktbedingungen entscheidend und bietet die Vorteile einer Multi-Asset-Mine.

Die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Abbaumethoden zu wechseln, ermöglicht eine gleichbleibende Qualität der Mühlenbeschickung und Gewinnungsraten, was die potenzielle wirtschaftliche Robustheit und langfristige Rentabilität des Projekts verbessert.

Abbildung 3 veranschaulicht die hochgradigen Abbaustrossen innerhalb der Zone Nova, die sich nahe der Oberfläche in einer Tiefe zwischen 200 m und 500 m befinden. Diese Zone mit Gehalten von über 2,5 % Li2O ist das erste Ziel der untertägigen Abbausequenz in Phase 2, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern (weitere hochgradige Abbaustrossen sind im Abschnitt Bergbau im Anhang enthalten).

Es wird erwartet, dass die großen Kristallstrukturen eine einfache Gewinnung ausschließlich mittels DMS (Dense Media Separation/Schwimm-Sink-verfahren) ermöglichen. Durch den gleichzeitigen Abbau in der Tagebaugrube und der Zone Nova könnte ein höherer Gehalt im Beschickungsmaterial für die DMS-Anlage erzielt werden, was einen Wettbewerbsvorteil darstellt, insbesondere in einem Umfeld mit niedrigeren Spodumenpreisen. Die Zone Nova ist ebenfalls gut definiert, da etwa 93 % des mineralisierten Materials in dieser Zone als angedeutete Ressourcen klassifiziert sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.007.png

Abbildung 3: Beispiel der Zone Nova; Abbaustrosse, Tonnage und Li2O%-Gehalt

Dieser strategische Vorteil unterstreicht das Engagement von Patriot für verantwortungsvolle und nachhaltige Bergbaupraktiken bei gleichzeitiger Maximierung der Ressourcengewinnung. Der Untertagebau erleichtert den selektiven Abbau von hochgradigen Zonen, was dem Unternehmen wiederum einen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf niedrigere Betriebskosten verschaffen kann (siehe unten).

Hochgradiges Bergbaupotenzial

Teilbereiche der CV5-Ressource bei Shaakichiuwaanaan, die in dieser PEA betrachtet werden, sind hochgradig, aber insbesondere innerhalb der Zone Nova Ungefähr 93 % des mineralisierten Materials in der Zone Nova ist als angedeutete Ressource klassifiziert. 7 % als vermutete Ressource.

, die für den Untertagebau vorgesehen ist. Die selektive Ausrichtung auf die hochgradigen Abbaugebiete birgt das Potenzial, die Kosten in Zeiten niedrigerer Lithiumpreise zu senken und die Optionalität der Mine zu verbessern.

Obwohl ein höhergradiges Szenario in kleinerem Maßstab im Rahmen der PEA nicht in Betracht gezogen wurde, bewertet das Unternehmen diesen Ansatz in der vorgeschlagenen FS als eine der Optionen, die in Zukunft als Reaktion auf ein niedrigeres Preisumfeld eingesetzt werden könnten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.008.png

Abbildung 4: CV5 - Längsschnitt mit Hervorhebung der hochgradigen Zone Nova

Tabelle 5 veranschaulicht außerdem die einzigartige Position von Patriot in einem Untertagebauszenario, die es dem Unternehmen ermöglicht, als Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen flexibel verschiedene Abbauverfahren anzuwenden. Innerhalb der Ressource hat die PEA festgestellt, dass es eine untertägige Mineralressource von etwa 21,8 Mio. t (verdünnt und abgebaut) mit 2,10 % Li2O gemäß den in Tabelle 5 dargestellten Gehaltsbereichen gibt. Diese Ressource hat das Potenzial, in einem niedrigeren Preisumfeld zur Kostensenkung eingesetzt zu werden.

Tabelle 5: Verdünnte abgebaute untertägige Ressource je Gehaltsbereich

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.009.png

Der Abbau und die Aufbereitung einer höhergradigen Ressource hat den Effekt, dass sich die Produktgewinnung aus der Aufbereitung der Ressource erhöht. Das heißt, es wird mehr Konzentrat produziert, indem dieselbe Tonnagemenge der Ressource mit einem höheren Gehalt aufbereitet wird, und die Gesamtgewinnung an Spodumen steigt, wenn der verarbeitete Gehalt steigt. Anhand der PEA-Aufbereitungskennzahlen (siehe unten und in den Anhängen) wird geschätzt, dass die Standortkosten durch die Aufbereitung eines Gehalts von 2,1 % im Vergleich zum PEA-LOM-Durchschnittsgehalt von 1,33 % um etwa 35-45 % sinken würden.

Aufbereitung

In der PEA wird für die Ressourcenaufbereitung ein reines DMS-Verfahren verwendet, das aufgrund seines einfachen Verfahrens und der Effizienz bei der Inbetriebnahme und dem Hochfahren ausgewählt wurde. Durch die Anwendung des reinen DMS-Verfahrens profitiert das Projekt von geringeren Betriebskosten aufgrund der geringeren Komplexität und des geringeren Energiebedarfs. Es wird erwartet, dass dieser rationalisierte Prozess die wirtschaftliche Effizienz erhöht und mit der Verpflichtung zu nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken übereinstimmt.

Dieses Konzept umfasst zwei parallele Produktionslinien mit einer Beschickungskapazität von jeweils 2,5 Mio. Tonnen pro Jahr - eine Anlagengröße, die in der Spodumenindustrie bereits mehrfach erfolgreich gebaut und betrieben wurde. Darüber hinaus erzeugt das DMS-Verfahren eine minimale Menge an trocken aufgeschüttetem Bergematerial, was die Effizienz des Projekts weiter erhöht und die Anforderungen an die Abfallentsorgung reduziert.

Das reine DMS-Arbeitsablaufdiagramm wurde durch umfangreiche metallurgische Testarbeiten validiert, die von SGS Canada durchgeführt und von Primero beaufsichtigt wurden; beide verfügen über umfangreiche Erfahrungen mit Lithiumverarbeitungsbetrieben.

Die bisherigen Testarbeiten (zusammengefasst in Abbildung 5) haben bestätigt, dass der grobkörnige Spodumen das vorherrschende Lithiummineral ist und Konzentratgehalte von über 5,5 % Li2O erreicht, wobei die Gesamtlithiumgewinnung bei HLS-Tests zwischen 70 % und 85 % liegt (für Beschickungsgehalte im Bereich von 1,0 % bis 1,5 % Li2 O).

Die Pegmatite von Shaakichiuwaanaan haben wiederholt eine hervorragende Aufbereitungsleistung gezeigt und hohe Gewinnungsraten bei dem angestrebten Konzentratgehalt erzielt. Diese einfache Aufbereitung ist auf die durchweg großen Spodumenkristalle zurückzuführen, die im Pegmatit CV5 gefunden wurden. Die robusten Gewinnungsraten, die über eine Reihe von Lithiumgehalten des Ausgangsmaterials hinweg erzielt werden, sind ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für das Projekt.

Die Ergebnisse der HLS- und DMS-Tests des CV5-Materials, die erwartete Gewinnungskurve einer DMS-Anlage mit drei Größenklassen (die die Pegmatite von Shaakichiuwaanaan verarbeitet) und - als Referenz - die Gewinnungsraten anderer in Betrieb befindlicher reiner DMS-Anlagen (wie von der externen Beratungsfirma Primero zusammengestellt) sind in Abbildung 5 vergleichend dargestellt. Die höheren erwarteten Gewinnungsraten des Projekts (im Vergleich zu anderen reinen DMS-Anlagen) sind auf den ausgedehnten Größenbereich, der aufbereitet wird (9,5 bis 0,65 mm), die Qualität des Materials (große Spodumenkörner mit einer engen Korngrößenverteilung) und die DMS-Anlage mit drei Größenbereichen (die die Auswirkungen des Partikelgrößeneffekts im DMS-Prozess verringert) zurückzuführen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.010.png

Abbildung 5: Ergebnisse der metallurgische Gewinnungstests (global) und branchenbasierte Gewinnungsschätzungen für eine DMS-Aufbereitungsanlage mit 3 Größenbereichen

Durch das Erreichen hoher Gewinnungsraten mit einem einfacheren DMS-Prozessdesign positioniert sich das Projekt Shaakichiuwaanaan mit einem Wettbewerbsvorteil auf dem Lithiummarkt. Abbildung 5 zeigt, dass die meisten anderen in Betrieb befindlichen reinen DMS-Anlagen (Industrial DMS Only Performance) Gewinnungsraten erzielen, die deutlich unter der geschätzten DMS-Lithiumgewinnungsleistung des Projekts Shaakichiuwaanaan liegen, die sich aus den bisherigen Testarbeiten ergibt.

Kosten für Standortunterstützung

In der PEA wird der Betrieb nach einem Fly-in-Fly-out-Modell (FIFO) vorgeschlagen, was sich in den voraussichtlichen Verwaltungskosten vor Ort widerspiegelt. Dieses Modell stellt sicher, dass das erforderliche Bergbau-Know-how vor Ort verfügbar ist, was zu höheren anfänglichen Verwaltungskosten beiträgt.

Die Entwicklungsvision des Unternehmens umfasst den Aufbau lokaler Kapazitäten und ein Modell, das die Fähigkeiten und Talente der lokalen Gemeinschaft, einschließlich unserer First Nations-Partner, nutzt. Diese Strategie zielt darauf ab, eine stärkere Beteiligung der Gemeinde zu fördern, den wirtschaftlichen Nutzen zu lokalisieren und letztlich die Verwaltungskosten zu senken. Durch Investitionen in die Ausbildung und Entwicklung vor Ort wird das Projekt nicht nur seine wirtschaftliche Effizienz steigern, sondern auch sein Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken verstärken.

Infrastruktur

Das Projekt profitiert von der Nähe zu einer bedeutenden bestehenden Infrastruktur, einschließlich eines ganzjährigen Straßenzugangs direkt zum Pegmatit CV5, der an das regionale Provinznetz angeschlossen ist, sowie einer Wasserkraftinfrastruktur und dem Wasserkraftwerkskomplex LG- 4, der etwa 50 km von CV5 entfernt liegt. Die Stromkosten bis zum Standort werden in dieser PEA auf 0,05 $ kW/h geschätzt. Der Strompreis auf Provinzebene ist im Vergleich zu anderen Bergbauregionen weltweit sehr niedrig und könnte den Wettbewerbsvorteil von Shaakichiuwaanaan in schwierigen Lithiummarktphasen weiter erhöhen.

Die PEA für das Projekt berücksichtigt ein umfassendes Spektrum an Infrastrukturen, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Einrichtungen gehören Garagen für Bergbaufahrzeuge, Kleinfahrzeuge und Lastkraftwagen sowie Verwaltungsbüros, Trockenräume, Lagerhäuser und Nebengebäude. Diese Hilfseinrichtungen sind für den täglichen Betrieb, die Wartung und die Verwaltungstätigkeiten unerlässlich.

Darüber hinaus wird der Standort umfangreiche Systeme für die Entsorgung von Abraum und Rückständen sowie Graben- und Teichsysteme für ein effektives Wassermanagement umfassen. Frischwasserbrunnen und Wasseraufbereitungsanlagen sorgen für eine zuverlässige Wasserversorgung.

Zur Infrastruktur des Standorts gehören auch ein Umspannwerk und Freileitungen für den Anschluss an das Netz für erneuerbare Energien von Hydro-Québec. Zu den weiteren wichtigen Einrichtungen gehören eine Emulsionsanlage, Sprengstofflager, Treibstofflager, Tankstellen und ein ständiges Arbeitercamp für das Bau- und Betriebspersonal. Das Matagami Transshipment Centre ist auch ein wichtiger logistischer Knotenpunkt, der den effizienten Transport von Materialien und Ressourcen ermöglicht.

Energie

Das Projekt Shaakichiuwaanaan wird von der kostengünstigen, umweltfreundlichen erneuerbaren Energie von Hydro-Québec profitieren. Die Nähe des Projekts zur bestehenden Infrastruktur von Hydro-Québec gewährleistet eine zuverlässige und nachhaltige Energieversorgung. Es wird eine neue 69-kV-Stromleitung gebaut, um den Standort mit dem 315-kV-Umspannwerk Tilly zu verbinden, das etwa 55 km entfernt liegt.

Diese Verbindung sollte ausreichend Kapazität bieten, da ein neues Umspannwerk am Standort eine feste Kapazität von über 30 MVA bietet, die den geschätzten Stromverbrauch des Projekts von 25,7 MW deckt. Die Nutzung von erneuerbarer elektrischer Energie von Hydro-Québec entspricht unserem Engagement für Nachhaltigkeit und reduziert den CO2-Fußabdruck des Projekts im Vergleich zu einer mit fossilen Brennstoffen betriebenen Alternative erheblich.

Darüber hinaus wäre der Energieverbrauch des Projekts für ein Spodumen-Hartgesteinsprojekt relativ gering, da ein reines DMS-Verfahren angewandt wird, das im Vergleich zu herkömmlichen Flotationsverfahren weniger energieintensiv ist. Dies trägt zu geringeren Betriebskosten bei und verbessert die Umweltverträglichkeit des Projekts weiter. Die Kombination aus effizienter Energienutzung und nachhaltiger Beschaffung macht das Projekt Shaakichiuwaanaan zu einem umweltverträglichen Projekt.

Der endgültige Zugang zum Stromnetz hängt sowohl von einer weiteren technischen Bewertung als auch von der Beantragung und Genehmigung des Zugangs zum Hydro-Québec-System ab.

Transport

Der Pegmatit CV5 liegt ca. 13,5 km südlich der regionalen und ganzjährig befahrbaren Trans-Taiga-Straße und ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar. Daher bietet die bestehende Transportinfrastruktur eine solide Grundlage für eine effiziente Logistik. LKWs werden das Spodumen-Konzentrat ca. 834 km entlang des bestehenden ganzjährig befahrbaren regionalen Straßennetzes zum Umschlagzentrum in Matagami, QC, transportieren, wo es auf Eisenbahnwaggons umgeladen und über das ausgedehnte nordamerikanische Schienennetz der Canadian National Railway nach Bécancour befördert wird.

Neben dem oben beschriebenen Transportansatz im Basisfall gibt es weitere Optimierungsmöglichkeiten, die zur Senkung der Transportkosten und -aufwendungen beitragen können. So kann das Projekt beispielsweise von den Infrastrukturprojekten im Rahmen der La Grande Alliance zwischen der Cree Nation und der Regierung von Québec profitieren, wie z. B. der Verbindung zwischen der Mine Renard und der Trans-Taiga-Straße, die sich positiv auf die Projektlogistik auswirken und die Kosten durch eine erhebliche Verkürzung der Straßentransportstrecke senken könnte. Weitere Einzelheiten über die Strategie zur Optimierung des Transports und zur Kostensenkung finden Sie im Abschnitt Entscheidende Möglichkeiten dieser Pressemitteilung.

Die strategischen Entscheidungen in den Bereichen Bergbau, Aufbereitung, Standortunterstützung, Infrastruktur, Energie und Transport dürften insgesamt zu äußerst wettbewerbsfähigen Betriebskosten für das Projekt Shaakichiuwaanaan führen. Diese potenziellen Kostenvorteile ergeben sich aus Größenvorteilen, der Einfachheit des DMS-Verfahrens und der Möglichkeit, hochgradige Zonen selektiv abzubauen. Darüber hinaus wird die Kosteneffizienz durch den Zugang zu kostengünstiger grüner Energie von Hydro-Québec und durch die Vorteile regionaler Infrastrukturprojekte weiter gesteigert.

EBITDA EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die sich aus dem Nettogewinn oder -verlust aus dem operativen Geschäft vor Ertragsteuern, Finanzaufwendungen - netto, Abschreibungen und Amortisationen zusammensetzt. Dieses jährliche EBITDA wird unter Berücksichtigung des Zeitraums der vollen Produktion (d. h. der Jahre 4 bis 18) berechnet. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS und andere Finanzkennzahlen.

Sensitivitätsanalyse des Lithiumpreises

Es wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, um die Auswirkungen verschiedener Faktoren auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu ermitteln. Sie zeigt, dass das Projekt am stärksten von den Spodumenpreisen beeinflusst wird. Für jeden Anstieg des Spodumen-Konzentratpreises um 200 USD/t (SC6 Basis) zeigt die PEA, dass das jährliche EBITDA um 187,3 Mio. CAD steigt.

Für diese PEA wurde die Preisannahme des Unternehmens auf SC5,5 kalibriert, indem der Lithiumgehalt anteilig berücksichtigt wurde. Der verwendete Spodumenpreis beträgt 1.375 USD/Tonne (SC5,5 % FOB Bécancour Basis), was 1.500 USD/Tonne (SC6 FOB Bécancour Basis) entspricht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.011.png

Abbildung 6: EBITDA-Sensitivität gegenüber dem Spodumenkonzentratpreis (SC6, FOB Bécancour Basis) USD/t real

Wichtig ist, dass in der PEA ein EBITDA von 106 Mio. CAD bei 700 USD/t (SC6, FOB Bécancour-Basis) geschätzt wird, was in etwa den aktuellen Spotpreisen für Spodumenkonzentrat von 760 USD/t (PLATTS SC6, FOB Australien 15/08/24) entspricht, wobei das Projekt bereits ab etwa 600 USD/t (SC6, FOB Bécancour-Basis) ein positives EBITDA generiert.

NPV-Sensitivitätsanalyse

Es wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, um die Auswirkungen verschiedener Faktoren auf den Kapitalwert des Projekts zu bestimmen. Sie zeigt, dass das Projekt am stärksten von den Spodumenpreisen beeinflusst wird. Für jeden Anstieg des Spodumenkonzentratpreises um 200 USD/t (SC6 Basis) erhöhte sich der Projekt-NPV8% nach Steuern um 820 Mio. CAD. Dies unterstreicht das Potenzial und die starke wirtschaftliche Hebelwirkung, die das Projekt in einem steigenden Marktumfeld bietet.

Die aktuellen Marktbedingungen (definiert durch die aktuellen Spotpreise für Spodumenkonzentrat von 760 USD/t (SC6, FOB Australien Basis -15/08/24) sind nicht repräsentativ für die jüngsten Marktpreisprognosen auf langfristiger Basis von unabhängigen Berichtsagenturen, Berichten von Bankwesen-Rohstoffanalysten und Unternehmensangaben sowie kürzlich veröffentlichten technischen Berichten, die darauf hinweisen, dass sich die Spodumenpreise im Allgemeinen um 1.300 US$-1.500 US$ pro Tonne für 5,5%iges Spodumenkonzentrat Siehe Anhang 1 - Annahmen zum Lithiummarkt und zu den Rohstoffpreisen

bewegen. Das Unternehmen hat in seiner PEA einen Preis von 1.375 USD/t (SC5,5 FOB Bécancour-Basis) verwendet (was ungefähr 1.500 USD/t (SC6 FOB Bécancour-Basis) entspricht), wobei geschätzt wird, dass das Projekt bei einem Preis, der deutlich unter diesem Preis liegt, einen Kapitalwertzuwachs erzielt. Siehe Abbildung 7.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.012.png

Abbildung 7: Sensitivität des Kapitalwerts gegenüber dem Spodumenkonzentratpreis (SC6, FOB Bécancour Basis) USD/t real

Die PEA zeigt auf vorläufiger Basis, dass der Kapitalwert (NPV) selbst bei einem erheblichen Anstieg der Gesamtkapitalkosten des Projekts weiterhin steigend sein dürfte. Diese finanzielle Belastbarkeit deutet auf einen potenziell starken finanziellen Rahmen für das Projekt hin.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.013.png

Abbildung 8: Sensitivitätsanalyse (+/- 30 %)

Neben einem günstigen Kapitalwert bei langfristigen Preisschätzungen kann das Projekt nach der Erweiterungsphase und der Inbetriebnahme von Phase 2 ein beträchtliches EBITDA EBITDA und FCF sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS- und andere Finanzkennzahlen.

und einen FCF1 erzielen. Die Kombination aus der hybriden Abbaumethode, der Tagebaugrube(n) mit niedrigem Abraumverhältnis, dem reinen DMS-Aufbereitungsweg und der kostengünstigen erneuerbaren Energie, die von Hydro-Québec erwartet wird, sorgt für erhebliche Flexibilität und Widerstandsfähigkeit.

Dieser Ansatz ermöglicht eine gleichbleibende Qualität der Mühlenbeschickung und Gewinnungsraten, minimiert die Betriebskosten und verbessert die Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.014.png

Abbildung 9: EBITDA

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.015.png

Abbildung 10: Jährliche Cashflows

Das Potenzial des Projekts, beträchtliche Cashflows zu generieren und Marktschwankungen standzuhalten, ist ein wesentlicher Vorteil. Diese potenzielle Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktschwankungen wird voraussichtlich Midstream- und Downstream-Teilnehmer in der Lieferkette der Branche anziehen, die eine stabile Versorgung mit Spodumenkonzentrat über Jahrzehnte hinweg, unabhängig von den Marktbedingungen, anstreben. Durch die Gewährleistung einer konstanten Versorgung stärkt das Projekt Shaakichiuwaanaan seine Position als zuverlässiger und wertvoller langfristiger Partner in der Lithiumlieferkette.

Entscheidende Möglichkeiten:

In Anbetracht der Ergebnisse dieser PEA wird das Unternehmen jetzt den Schritt zu einer FS in Betracht ziehen, mit dem Potenzial, im Jahr 2027 eine endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt zu treffen. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens für die Optimierung des Projekts und die Maximierung des Shareholder-Values.

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Projekteffizienz und Nachhaltigkeit beschrieben.

- Optimierung des frühen Zugangs zur Zone Nova mittels Untertageabbau: Ermöglicht den Zugang zum Potenzial des höhergradigen Beschickungsmaterials für die Aufbereitungsanlage und zu niedrigeren Betriebskosten in einem früheren Stadium des Produktionszyklus.

- Erhöhung der Mineralressourcen: Schwerpunkt auf die Erhöhung der Mineralressourcen und der Lebensdauer der Mine durch weitere Exploration des Projekts und der umliegenden Zonen wie CV13, einschließlich der hochgradigen Zone Vega. Es wird erwartet, dass jedes zusätzliche Jahr mit Beschickungsmaterial für die Aufbereitungsanlage die Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessert und den Minenplan optimiert.

- Optimierung der Entwicklung unter Tage: Zunahme der Größe der Abbaustrossen und Reduktion der seitlichen Erschließung zur Kosteneinsparung.

- Optimierung der Bergbauflotte: Überlegungen zum Einsatz autonomer Lkw und Optimierung die Lkw-Größe.

- Optimierte Materialhandhabung: Verbesserung der Materialtransportsysteme, um die Abhängigkeit von Geräten zu verringern.

- Alternativen zu Versatzbau und Paste-Fill-Anlage: Vergleichsstudie erforderlich, um die optimale Lösung zu ermitteln.

- Optimierung von Projektplänen: Rationalisierung der Projektzeitpläne und weitere Verfeinerung des stufenweisen Ansatzes zur Optimierung der Kapital- und Betriebsausgaben.

- Dekarbonisierung: Untersuchung von Alternativen für Heizmethoden.

- Arbeitskosten: Aufbau lokaler Kapazitäten zur Reduzierung des FIFO-Modells und Einrichtung eines integrierten Betriebszentrums mit starker Präsenz vor Ort.

- Hinzufügen eines zusätzlichen Kreislaufs zur Tantalgewinnung: Das Projekt enthält eine bedeutende Tantalkomponente, die voraussichtlich aus den Rückständen des Spodumenkonzentrats gewonnen werden kann.

- Valorisierung von Lithium in DMS-Rückständen: Das DMS-Mittel- und Unterkorn enthält immer noch eine beträchtliche Menge an Lithium, das zu einem späteren Zeitpunkt der Lebensdauer der Mine durch einen zusätzlichen Flotationskreislauf gewonnen werden kann.

- Treffen mit Stakeholdern der La Grande Alliance: Während der frühen FS-Phase treffen mit den First Nations und staatlichen Interessengruppen, um den Transport des Konzentrats aus dem Projekt Shaakichiuwaanaan zu optimieren. Insbesondere soll der Zeitpunkt der geplanten Erweiterung des Highways 167 in der Machbarkeitsstudie von La Grande Alliance untersucht werden, um die potenziell geringeren Kosten für den Transport des Konzentrats vom Standort zur nächsten Verarbeitungsstufe in Bécancour Quebec zu ermitteln.

Optimierung der nachgelagerten Logistik

Das Projekt Shaakichiuwaanaan wird erheblich von der Absichtserklärung der La Grande Alliance (LGA) zwischen der Cree Nation und der Regierung von Québec profitieren. Dieser auf 30 Jahre angelegte, dreiphasige Infrastrukturplan zielt auf die Verbindung, die Entwicklung und den Schutz des Gebiets Eeyou Istchee / James Bay ab und umfasst mehrere Schlüsselprojekte, die den Verkehr auf dem Billy Diamond Highway (BDH) reduzieren, die Transportkosten und die CO2-Emissionen drastisch senken und die allgemeine Nachhaltigkeit des Projekts verbessern können, wobei das Unternehmen gleichzeitig auf seine Beziehungen zu den Cree baut.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.016.png

Verbindung zwischen der Mine Renard und der Trans-Taiga-Straße:

- Für die Jahre 6 bis 15 des LGA-Plans ist ein Ausbau der Straße zwischen der Mine Renard und der Trans-Taiga-Straße vorgesehen. Dieses wichtige Infrastrukturelement könnte den Lkw-Verkehr erheblich reduzieren, was zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer Verringerung der CO2-Emissionen führen würde. Darüber hinaus würde diese Straße den Verkehr auf dem BDH durch das Projekt Shaakichiuwaanaan und andere Projekte in der Region reduzieren. Da der BDH für die Cree die einzige Straße ist, um ihre Gemeinden zu erreichen, ist das zunehmende Verkehrsaufkommen aufgrund der kumulativen Auswirkungen zahlreicher Projekte zu einem großen Problem für die Projektentwicklung in der Region geworden. Der Ausbau der Route 167 würde das Verkehrsaufkommen verringern, da er eine alternative Route für den Transport von Konzentrat und Versorgungsgütern bietet. Diese Initiative zeigt das Engagement für die Verbesserung der Infrastruktur in der Region Eeyou Istchee, was sich positiv auf die Logistik für das Projekt Shaakichiuwaanaan auswirken kann.

- Siehe das Dokument Route 167 - Mine Renard to Trans-Taiga Road, das auf der LGA-Website verfügbar ist: https://www.lagrandealliance.quebec/

Verlängerung der Eisenbahnstrecke von Matagami zur Trans-Taiga-Straße (Kreuzung mit dem BDH u. TT bei KM 541):

- Die LGA plant, die Eisenbahnstrecke von Matagami bis zur Trans-Taiga-Kreuzung mit dem BDH in zwei Phasen zu verlängern, wodurch zusätzliche 540 km an Lkw-Verkehr entfallen könnten. In Phase 1 (Jahre 1-5) soll die Eisenbahnstrecke von Matagami nach Rupert River gebaut werden. In Phase 2 (Jahre 6-15) würde die Eisenbahnstrecke zwischen Rupert River und der Trans-Taiga-Kreuzung mit dem BDH bei KM 541 verlängert. Diese Erweiterung würde nicht nur die logistischen Kosten senken, sondern auch den CO2-Fußabdruck des Projekts verringern und damit unserem Engagement für grüne Energie und Nachhaltigkeit entsprechen.

- Einzelheiten zum vorgeschlagenen Schienennetz finden Sie in dem Dokument Proposed-Rupert-La-Grande-Rail, das auf der LGA-Website verfügbar ist: https://www.lagrandealliance.quebec.

James Bay Hafenentwicklung:

- In Phase 3 des LGA-Plans (Jahre 16-30) wird die Entwicklung eines Hafens in der James Bay vorgeschlagen. Obwohl er möglicherweise nicht das ganze Jahr über zur Verfügung steht, könnten die Logistikkosten durch Seefrachtoptionen weiter gesenkt werden. Die Nutzung eines Hafens für den Transport könnte die wirtschaftliche Effizienz des Projekts erhöhen und eine alternative Transportroute bieten, die nachhaltige Praktiken unterstützt.

- Informationen über die vorgeschlagenen Hafen- und Infrastrukturverbesserungen finden Sie in dem Dokument La Grande Alliance_Résumé-D_Rail-Route-Billy-Diamond, das auf der LGA-Website verfügbar ist: https://www.lagrandealliance.quebec.

Diese Infrastrukturverbesserungen stehen im Einklang mit den Projektzielen der Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit. Sie unterstreichen auch die strategische Bedeutung der Partnerschaft mit der Cree-Gemeinschaft, indem sie die bedeutende Rolle der Cree für die Infrastruktur in Eeyou Istchee anerkennen, die lokale wirtschaftliche Entwicklung fördern und den langfristigen Erfolg des Projekts sicherstellen.

Die potenzielle Einbindung des LGA-Infrastrukturplans in das Projekt Shaakichiuwaanaan zeigt das Potenzial für eine erhebliche Verringerung des Verkehrsaufkommens auf dem BDH und damit für eine Senkung der Transportkosten und eine verbesserte Nachhaltigkeit. Durch die Nutzung dieser Verbesserungen kann das Projekt die CO2-Emissionen reduzieren, einen Beitrag zur grünen Wirtschaft leisten und die entscheidende Bedeutung der Partnerschaft mit der Cree Nation verdeutlichen. Es wird erwartet, dass diese Fortschritte erhebliche Vorteile mit sich bringen und das Projekt Shaakichiuwaanaan zu einem Modell für kosteneffizienten und nachhaltigen Bergbau machen.

Strategie der Finanzierung

Das Projekt hat das Potenzial, das größte bekannte Lithiumprojekt in Nordamerika zu werden und könnte eine jahrzehntelange Produktion als hochwertiger Rohstofflieferant in der nordamerikanischen Lieferkette unterstützen. Patriot führt eine stufenweise Entwicklung durch, um die Eigenkapitalrendite zu optimieren und den Vorfinanzierungsbedarf zu verringern. Das Unternehmen ist bestrebt, das kosteneffizienteste und wertsteigernde Finanzierungspaket zu finden, von dem sowohl das Unternehmen als auch seine Aktionäre profitieren.

- Phase 1: Phasenweise Entwicklungsstrategie mit einem voraussichtlichen Finanzierungsbedarf in Phase 1 von 870 Mio. $ (661 Mio. USD) für die ersten 400 ktpa Kapazität, einschließlich unvorhergesehener Kosten und Vorproduktions-Betriebsausgaben, mit potenziellen Finanzierungslösungen, die eine Kombination aus Schulden, strategischem und börsennotiertem Eigenkapital sowie Regierungsprogrammen umfassen könnten.

- Erweiterung der Phase 2: Zusätzliche 400 ktpa, um ein Spodumenprojekt mit insgesamt 800 ktpa zu erreichen, das möglicherweise durch interne Cashflows aus dem Betrieb der Phase 1 finanziert werden könnte. Die Cashflows von Phase 1, die die Finanzierung von Phase 2 unterstützen, würden (unter anderem) vom Erreichen der Nennkapazität von Phase 1, den zum Zeitpunkt der Produktion/Erweiterung geltenden Preisen und der allgemeinen wirtschaftlichen Rentabilität des Betriebs von Phase 1 und seinen Cashflows abhängen, die nicht garantiert sind Die PEA ist nur eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, die auf Mineralressourcen basiert, die keine Reserven sind, und es gibt keine Gewissheit, dass die PEA-Bewertung, einschließlich der Cashflows der Phase 1, realisiert werden kann. Mineralressourcen, bei denen es sich nicht um Erzreserven handelt, zeigen keine Wirtschaftlichkeit.

.

Siehe Abbildung 11 für eine indikative mögliche Finanzierungsstruktur.

Darüber hinaus hat das Projekt starkes Interesse bei Beteiligten der Tier-1-Lithium-Lieferkette geweckt, darunter Lithiumverarbeiter, Erstausrüster und Handelshäuser. Das Unternehmen prüft vorläufig eine Reihe von Finanzierungsoptionen, die mit einer potenziellen nachgelagerten Zusammenarbeit verbunden sind.

CTM-ITC Steuergutschriften und andere staatliche Unterstützung

Das Unternehmen und seine Steuerberater haben das ursprüngliche Kapitalbudget für das Projekt in Verbindung mit der CTM-ITC geprüft, die erstmals im kanadischen Bundeshaushalt 2023 eingeführt und am 20. Juni 2024 in Kraft gesetzt wurde. Wie vorgesehen, würde die Steuergutschrift bis zu 30 % der Kosten für Investitionen in förderungswürdige Liegenschaften, die für förderungswürdige Aktivitäten genutzt werden, durch einen rückzahlbaren Investitionskreditmechanismus ermöglichen.

Auf der Grundlage der Überprüfung schätzen das Unternehmen und seine Steuerberater, dass bis zu 790 Mio. $ der erwarteten Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt als förderfähig im Rahmen der oben erwähnten Steuergutschrift angesehen werden können, was zu einer potenziellen rückzahlbaren Investitionssteuergutschrift von etwa 217 Mio. $ vor Ende der Expansionsphase führt. Es gibt keine Garantie, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die CTM-ITC ganz oder teilweise in Anspruch zu nehmen. Sollte die Steuergutschrift nicht in Anspruch genommen werden können, erhöhen sich die Gesamtinvestitionen für die Phasen 1 und 2 (einschließlich unvorhergesehener Ausgaben) um 217 Mio. $ (siehe Tabelle 3).

Darüber hinaus wird das Projekt von der neuen Steuerbefreiung für große Investitionsprojekte in Québec profitieren, die erhebliche Steuererleichterungen für Kapitalinvestitionen bietet. Dieser Anreiz dürfte die finanzielle Attraktivität des Projekts Shaakichiuwaanaan erhöhen und wurde in die Steuerplanung aufgenommen. Basierend auf dem Standort des Projekts und den geplanten förderfähigen Investitionsausgaben könnte die neue Steuerbefreiung in den ersten fünf Produktionsjahren Einkommenssteuereinsparungen von 146 Mio. $ ermöglichen.

Die potenzielle Beteiligung von Institutionen auf Provinz- und Bundesebene sowie verschiedene von der kanadischen Regierung angebotene Infrastruktur- und Critical Minerals-Initiativen unterstützen die Finanzierungsstrategie des Projekts zusätzlich. Institutionen wie der Critical Minerals Infrastructure Fund, Export Development Canada, die Canadian Infrastructure Bank und Investissement Québec haben in der Vergangenheit Bergbauprojekte über alle Konjunkturzyklen hinweg unterstützt und verfügen derzeit über Regierungsmandate zur Beschleunigung der Entwicklung von Bergbauprojekten mit kritischen Mineralen.

Dieses Ökosystem verbessert die Finanzierungsaussichten des Projekts und steht im Einklang mit den nordamerikanischen und europäischen Prioritäten für eine nachhaltige und strategische Entwicklung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.017.png

Abbildung 11: Indikative potenzielle Finanzierungsstruktur Die entsprechenden Einzelheiten sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es durch eine strategische Kombination aus Fremd- und Eigenkapital, staatlichen Programmen und internem Cashflow möglich ist, das Projekt wie geplant voranzutreiben.

Schlussfolgerung

Die PEA für das Projekt Shaakichiuwaanaan unterstreicht das Potenzial des Projekts, ein weltweit führender Lithiumproduzent zu werden und den Wert für die Aktionäre zu steigern, während die Verwässerung möglicherweise minimiert wird. Durch die Nutzung strategischer Partnerschaften und einen stufenweisen Entwicklungsansatz will das Unternehmen eine solide Präsenz in der nordamerikanischen Lithiumlieferkette aufbauen.

Diese integrierte Strategie, die durch staatliche Anreize und eine sorgfältige Finanzplanung unterstützt wird, zielt auf die langfristige Nachhaltigkeit und Rentabilität des Projekts ab und positioniert es als einen Eckpfeiler für die künftige Versorgung des nordamerikanischen und europäischen Marktes mit Lithium-Rohstoffen.

Mit dem klaren Ziel, direkt zu einer FS zu avancieren und bis 2027 eine endgültige Investitionsentscheidung zu treffen, ist das Unternehmen bestrebt, das volle Potenzial des Projekts Shaakichiuwaanaan zu erschließen. Diese nächste Phase der Erschließung wird sich weiterhin auf die Steigerung der wirtschaftlichen Erträge konzentrieren.

Warnhinweis: Die PEA ist nach wie vor vorläufig und enthält vermutete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht zu spekulativ sind, um gemäß wirtschaftlichen Überlegungen als Mineralreserven eingestuft zu werden, und es gibt keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert wird. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert.

Qualifizierte/sachkundige Person

Die unabhängige sachkundige Person (CP) gemäß JORC und die qualifizierte Person (QP) gemäß NI 43-101 für diese Schätzung ist Todd McCracken, P.Geo., Director - Mining & Geology - Central Canada, BBA Engineering Ltd. Das Gültigkeitsdatum der Mineralressourcenschätzung ist der 21. August 2024 (durch Bohrloch CV24-526).

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf den in Anhang 1 dargestellten Bergbauabschnitt beziehen, basieren auf Informationen, die von BBA Inc. zusammengestellt und von Hugo Latulippe, einem beim Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) eingetragenen Berufsingenieur, überprüft wurden. Herr Latulippe ist Bergbauingenieur und leitender Ingenieur für Bergbau und Geologie bei BBA Inc. einem Beratungsunternehmen mit Sitz in Montréal, Québec, Kanada. Herr Latulippe ist als CP für die Bergbauaspekte der PEA-Pressemitteilung von Shaakichiuwaanaan verantwortlich. Herr Latulippe verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die er untersucht, sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die er durchführt, um sich als sachkundige Person (wie im JORC-Code (Ausgabe 2012) definiert) und als qualifizierte Person (wie in NI 43-101 definiert) zu qualifizieren. Der CP, Herr Latulippe, hat die Shaakichiuwaanaan PEA-Pressemitteilung geprüft und seine Zustimmung zur Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angelegenheiten in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, gegeben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf den in Anhang 1 dargestellten Abschnitt über die Projektinfrastruktur beziehen, basieren auf Informationen, die von BBA Inc. zusammengestellt und von Luciano Piciacchia, einem bei der OIQ registrierten Berufsingenieur, überprüft wurden. Herr Piciacchia ist geotechnischer Ingenieur und leitender geotechnischer Ingenieur bei BBA Inc. einem Beratungsunternehmen mit Sitz in Montréal, Québec, Kanada. Herr Piciacchia ist als CP für die Infrastrukturaspekte des PEA-Berichts von Shaakichiuwaanaan verantwortlich. Herr Piciacchia verfügt über ausreichend Erfahrung in Bezug auf die Art des betrachteten Projekts und die von ihm ausgeübte Tätigkeit, um sich als sachkundige Person (wie im JORC-Code (Ausgabe 2012) definiert) und als qualifizierte Person (wie in NI 43-101 definiert) zu qualifizieren. Der CP, Herr Piciacchia, hat den PEA-Bericht von Shaakichiuwaanaan geprüft und seine Zustimmung zur Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angelegenheiten in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, gegeben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf den Abschnitt der Finanz- und Wirtschaftsanalyse in Anhang 1 beziehen, basieren auf Informationen, die von BBA Inc. zusammengestellt und von Shane K. A. Ghouralal, P.Eng, MBA, einem bei der Professional Engineers Ontario (PEO) und Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and Labrador (PEGNL) registrierten Berufsingenieur, überprüft wurden. Herr Ghouralal ist Bergbauingenieur und Senior Mining Consultant bei BBA Inc. einem Beratungsunternehmen mit Sitz in Montréal, Québec, Kanada. Herr Ghouralal übernimmt als CP die Verantwortung für die Finanzmodellierung und die wirtschaftlichen Analyseaspekte des PEA-Berichts von Shaakichiuwaanaan. Herr Ghouralal verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die er untersucht, sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die er ausübt, um sich als sachkundige Person (wie im JORC-Code (Ausgabe 2012) definiert) und als qualifizierte Person (wie in NI 43-101 definiert) zu qualifizieren. Der CP, Herr Ghouralal, hat den Shaakichiuwaanaan PEA-Bericht geprüft und seine Zustimmung zur Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, gegeben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf den in Anhang 1 dargestellten Verarbeitungsabschnitt beziehen, basieren auf Informationen, die von Primero Group Americas Inc. zusammengestellt und von Ryan Cunningham P. Eng. überprüft wurden, der ein bei der OIQ registrierter Berufsingenieur ist. Herr Cunningham ist Verfahrensingenieur und Process Engineering Manager bei Primero Group Americas Inc. einem Beratungsunternehmen mit Sitz in Montréal, Québec, Kanada. Herr Cunningham ist als CP für die verfahrenstechnischen Aspekte des PEA-Berichts von Shaakichiuwaanaan verantwortlich. Herr Cunningham verfügt über ausreichend Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die Verarbeitungsmethodik, die er in Betracht zieht, sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die er ausübt, um als sachkundige Person (wie im JORC-Code (Ausgabe 2012) definiert) und als qualifizierte Person (wie in NI 43-101 definiert) zu gelten. Der CP, Herr Cunningham, hat den PEA-Bericht von Shaakichiuwaanaan geprüft und seine Zustimmung zur Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angelegenheiten in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, gegeben.

Anhang 1 - Zusammenfassung der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung

Einführung

Das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (das Konzessionsgebiet oder das Projekt) befindet sich etwa 220 km östlich von Radisson, Quebec, und 330 km westlich der Cree Nation of Chisasibi, QC. Die nördliche Grenze der primären Claim-Gruppierung des Konzessionsgebietes befindet sich innerhalb von etwa 6 km südlich der Trans-Taiga Road und des Stromleitungsinfrastrukturkorridors (Abbildung 12). Der hydroelektrische Dammkomplex La Grande-4 (LG4) befindet sich etwa 40 km nordnordöstlich des Konzessionsgebietes. Der Spodumenpegmatit CV5, Teil der MRE Shaakichiuwaanaan, befindet sich im Zentrum des Konzessionsgebietes, etwa 13,5 km südlich von KM270 an der Trans-Taiga Road, und ist das ganze Jahr hindurch über eine Allwetterstraße erreichbar. Der Spodumenpegmatit CV13 befindet sich etwa 3 km westsüdwestlich von CV5.

Das Konzessionsgebiet umfasst 463 CDC-Mineral-Claims, die sich über eine Fläche von ca. 23.710 Hektar erstrecken, wobei sich die primäre Claim-Gruppierung vorwiegend in Ost-West-Richtung über ca. 51 km als ein nahezu durchgehender, einzelner Claim-Block erstreckt. Alle Claims sind zu 100 % auf den Namen von Lithium Innova Inc. registriert, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens.

Vorsorglicher Hinweis: Die PEA ist vorläufiger Natur und beinhaltet vermutete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um die wirtschaftlichen Überlegungen anzustellen, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren, und es gibt keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert wird. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.018.png

Abbildung 12: Lage des Projekts Shaakichiuwaanaan

Es gibt zwei primäre Claim-Gruppen, die für das Projekt von Bedeutung sind - eine erstreckt sich über KM-270 der Trans-Taiga-Straße und die zweite befindet sich mit ihrer nördlichen Grenze direkt südlich von KM-270, etwa 5,8 km von der Trans-Taiga-Straße und dem Stromleitungs-Infrastrukturkorridor entfernt (Abbildung 12). Der hydroelektrische Dammkomplex LG- 4 befindet sich etwa 30 km nordnordöstlich des Konzessionsgebietes. Das Projekt befindet sich im Zentrum des Konzessionsgebietes, etwa 13 km südlich von KM-270 an der Trans-Taiga-Straße, 14 km südlich der Stromleitung und 50 km südwestlich des Staudammkomplexes LG- 4.

Das Projekt befindet sich in Eeyou Istchee / James Bay auf dem traditionellen Territorium der Cree Nation of Chisasibi (Trapline CH39), auf Land der Kategorie III gemäß der Definition des James Bay and Northern Québec Agreement (JBNQA). Die Regionalregierung Eeyou Istchee James Bay (EIJBRG) ist die zuständige Gemeinde für die Region, zu der auch das Konzessionsgebiet gehört.

Die Trans-Taiga ist eine ganzjährig befahrbare Schotterstraße, die in Ost-West-Richtung durch die Region verläuft und etwa 210 km westlich des Projekts an den Billy Diamond Highway (Rte. 109) bei KM-541 anschließt, der sich nach Norden bis Radisson und nach Süden bis Matagami erstreckt, wo er an das regionale Straßen- und Eisenbahnnetz von Québec anschließt. Das Projekt kann per Hubschrauber, Wasserflugzeug, Schneemobil und Winterstraße erreicht werden. Die Winterstraße, die sich südlich von KM-270 der Trans-Taiga-Straße erstreckt, wurde vor kurzem ausgebaut, um eine ganzjährige Zufahrt zum Projekt zu ermöglichen.

Das Konzessionsgebiet befindet sich in einer subarktischen Klimaregion. Im Laufe des Jahres schwankt die Temperatur in der Regel zwischen -27 °C und 20 °C, mit seltenen Extremwerten von -35 °C und 26 °C. Von Mitte Oktober bis Ende Mai ist der Boden mit Schnee bedeckt, wodurch sich die Feldarbeiten im Winter auf Bohrungen und geophysikalische Untersuchungen beschränken. Die Topografie des Konzessionsgebietes besteht aus bewaldeten, sanft geschwungenen Hügeln, Wasserläufen und Moorsümpfen zwischen etwa 260 m und 350 m Höhe, die typisch für die James Bay Region sind.

Die Lagerstätte CV5 befindet sich teilweise unter einem See mit der Bezeichnung 001 (Lake 001). Das Wassermanagement ist wichtig, und die PEA zieht einen Untertageabbau in Betracht, um zu einem früheren Zeitpunkt der Abbauphase auf höhere Gehalte zugreifen zu können, die Auswirkungen auf den See zu minimieren, die Auswirkungen auf den Lebensraum der Fische zu verringern und dennoch den größten Teil der Mineralressourcen zu gewinnen. Ein Wasserdamm und ein Umleitungsgraben sind erforderlich.

Beschreibung des Projekts

Die PEA konzentriert sich auf den Tage- und Untertagebau von CV5, gefolgt von einer reinen DMS-Aufbereitung vor Ort, um ein Spodumenkonzentrat mit einem Gehalt von 5,5 % Li2O zu produzieren, das dann per Straße und Schiene nach Bécancour, Québec, transportiert wird. Die Aufbereitungsanlage wird keine wässrigen Rückständeproduzieren und daher beinhaltet die Studie keinen Bedarf für eine Bergehalde. Die PEA geht davon aus, dass das Produkt in Bécancour von den Kunden zu Lithiumchemikalien verarbeitet wird. Bei CV5 wurden bisher mehrere lithiumhaltige Pegmatite definiert. Im Rahmen der PEA wird der Großteil der abbaubaren Ressourcen aus einem einzigen Pegmatit mit einer Mächtigkeit von bis zu 140 m abgebaut; der Rest wird aus anderen angrenzenden Pegmatiten gewonnen.

Mineralressource

Die PEA stützt sich auf die Mineralressourcenschätzung Shaakichiuwaanaan (MRE oder Mineralressource), insbesondere auf die Spodumen-Pegmatit-Komponente CV5. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan (siehe Pressemitteilung vom 5. August 2024) umfasst sowohl die Spodumen-Pegmatite CV5 als auch CV13 mit insgesamt 80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O (Kategorie angedeutet) und 62,5 Mio. t mit 1,31 % Li2O (Kategorie vermutet), was 4,88 Mio. t Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) entspricht. Aufgeschlüsselt nach Ressourcenstandorten und -namen umfasst diese MRE Mineralressourcen von 78,6 Mio. t mit 1,43 % Li2O (Kategorie angedeutet) und 43,3 Mio. t mit 1,25 % Li2O (Kategorie vermutet) bei CV5 sowie 1,5 Mio. t mit 1,62 % Li2O (Kategorie angedeutet) und 19,1 Mio. t mit 1,46 % Li2O (Kategorie vermutet) bei CV13. Die PEA, wie hier bekannt gegeben, berücksichtigt nur die Mineralressourcen aus dem Spodumen-Pegmatit CV5.

Der Cut-off-Gehalt der Mineralressource Shaakichiuwaanaan (der sich wiederum vom bewerteten -Cut-off-Gehalt der PEA unterscheidet) ist je nach Abbauverfahren und Pegmatit variabel (0,4 % Li2O im Tagebau, 0,6 % Li2O unter Tage CV5 und 0,8 % Li2O unter Tage CV13). Der Stichtag der Mineralressource Shaakichiuwaanaan ist der 27. Juni 2024. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da ihre Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen ist.

Die Pegmatitkomponente CV5 der Mineralressource Shaakichiuwaanaan wird durch 344 Bohrungen (129.673 m) und 11 Schlitzproben aus Aufschlüssen (63 m) gestützt. Das Blockmodell für die Mineralressource des Pegmatits CV5 ist unten in Abbildung 13 und Abbildung 14 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.019.png

Abbildung 13: Schrägansicht des Blockmodells für den Spodumen-Pegmatit CV5 (klassifiziertes Material ohne Einschränkung) (nicht maßstabsgetreu)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.020.png

Abbildung 14: Schrägansicht des Blockmodells für den Spodumen-Pegmatit CV5 (klassifiziertes Material ohne Einschränkungen), überlagert mit dem geologischen Modell (halbtransparent, hellrot) (nicht maßstabsgerecht)

Geologie

Das Konzessionsgebiet überlagert einen großen Teil des Lac-Guyer-Grünsteingürtels, der als Teil des größeren La-Grande-River-Grünsteingürtels betrachtet wird, und wird von vulkanischen Gesteinen dominiert, die zu Amphibolit-Fazies metamorphisiert wurden. Gesteine der Guyer-Gruppe (Amphibolit, Eisenformation, intermediäres- bis mafisches Vulkangestein, Peridotit, Pyroxenit, Komatiit sowie felsisches Vulkangestein) unterlagern zum Großteil das Konzessionsgebiet (Abbildung 15). Das Amphibolitgestein, das sich in Ost-West-Richtung (im Allgemeinen steil nach Süden einfallend) durch diese Region zieht, wird im Norden von der Magin-Formation (Konglomerat und Wacke) und im Süden von einem Gesteinskomplex aus Tonalit, Granodiorit und Diorit begrenzt, zusätzlich zu den Metasedimenten der Marbot-Gruppe (Konglomerat, Wacke) in den Gebieten in der Nähe des Spodumenpegmatits CV5. Mehrere regionale Gabbro-Intrusionsgänge aus dem Proterozoikum durchziehen ebenfalls Teile des Konzessionsgebietes (Lac Spirt Dykes, Senneterre Dykes). Die Lithiumpegmatite im Konzessionsgebiet sind vorwiegend in Amphiboliten, Metasedimenten und in geringerem Maße in ultramafischen Gesteinen beherbergt.

Bis dato wurden die LCT-Pegmatite im Konzessionsgebiet innerhalb eines Korridors von etwa 1 km Breite beobachtet, der sich in allgemeiner Ost-West-Richtung über mindestens 25 km über das Konzessionsgebiet erstreckt - der CV-Lithium-Trend - mit bedeutenden Bereichen eines aussichtsreichen Trends, die noch bewertet werden müssen (Abbildung 16). Bis heute wurden entlang des CV-Lithium-Trends auf dem Grundstück acht verschiedene Lithium-Pegmatit-Cluster entdeckt - CV4, CV5, CV8, CV9, CV10, CV12, CV13 und CV14 (Abbildung 15). Das Kerngebiet des Trends umfasst die Spodumenpegmatite CV5 und CV13 mit einer ungefähren Streichlänge von 4,6 km bzw. 2,3 km, die durch die bisherigen Bohrungen abgegrenzt wurden und weiterhin offen sind.

Bis dato wurden beim Spodumenpegmatit CV5 mehrere einzelne Spodumenpegmatit-Gänge geologisch modelliert (Abbildung 17 und Abbildung 18). Der überwiegende Teil der CV5-Mineralressourcen befindet sich jedoch in einem einzigen, großen Spodumenpegmatit-Hauptgang (Abbildung 19), der auf beiden Seiten von mehreren untergeordneten, subparallel verlaufenden Gängen flankiert wird. Der Spodumenpegmatit CV5, einschließlich des Hauptganges, erstreckt sich laut Modell kontinuierlich über eine seitliche Entfernung von mindestens 4,6 km und bleibt in Streichrichtung an beiden Enden und in der Tiefe entlang eines großen Teils seiner Länge offen. Die Breite des derzeit bekannten mineralisierten Korridors bei CV5 beträgt etwa 500 m, wobei der Spodumenpegmatit an einigen Stellen in einer Tiefe von mehr als 450 m durchteuft wurde (vertikale Tiefe von der Oberfläche). Die Pegmatit-Gänge bei CV5 verlaufen in westsüdwestlicher Richtung (ca. 250°/070° RHR) und fallen daher nach Norden ein, was sich von den Amphiboliten, Metasedimenten und Ultramafiten unterscheidet, die mäßig nach Süden einfallen.

Der wichtigste Spodumenpegmatit-Gang bei CV5 hat eine wahre Mächtigkeit von <10 m bis zu mehr als 125 m und kann in Streichrichtung sowie nach oben und in Fallrichtung auskeilen und sehr stark anschwellen. Er ist in erster Linie in Oberflächennähe bis in mäßige Tiefen (<225 m) am mächtigsten und bildet eine relativ knollige, längliche Form, die sich entlang ihrer Erstreckung zur Oberfläche hin und in der Tiefe unterschiedlich aufweiten kann. Da sich die Bohrungen auf den Hauptgang konzentrierten, wurde der unmittelbare Korridor CV5 nicht ausreichend überprüft, und es wird davon ausgegangen, dass sich zusätzliche untergeordnete Pegmatitlinsen in unmittelbarer Nähe befinden, insbesondere in den südlichen zentralen Bereichen der Lagerstätte. Die Pegmatite, die CV5 definieren, sind relativ gering deformiert und sehr kompetent, obwohl sie wahrscheinlich eine bedeutende strukturelle Kontrolle haben.

Der Spodumen-Pegmatit CV5 weist eine interne Fraktionierung in Streich- und Fallrichtung sowie nach oben auf, was durch Variationen in der Mineralhäufigkeit, einschließlich Spodumen und Tantalit, belegt wird. Dies wird durch die hochgradige Zone Nova hervorgehoben, die sich an der Basis des Hauptpegmatitkörpers befindet und über eine beträchtliche Entfernung mit mehreren Bohrabschnitten (Kernlänge) von 2 m bis 25 m mit >5 % Li2O innerhalb einer wesentlich mächtigeren mineralisierten Zone mit >2 % Li2O verfolgt wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.021.png

Abbildung 15: Geologie des Konzessionsgebietes und Trends der Mineralexploration

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.022.png

Abbildung 16: Bis dato im Konzessionsgebiet entdeckte Spodumen-Pegmatit-Cluster

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.023.png

Abbildung 17: Draufsicht auf das geologische Modell des Spodumen-Pegmatits CV5 - alle Linsen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.024.png

Abbildung 18: Schrägansicht des geologischen Modells des Spodumen-Pegmatits CV5 mit Blick nach unten; Neigung (70°) - alle Linsen (nicht maßstabsgetreu)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.025.png

Abbildung 19: Seitenansicht des geologischen Modells von CV5 mit Blick nach Norden (340°) - nur Haupt-Pegmatit

Bergbau

Die in der PEA angenommene Abbaustrategie sieht vor, das südwestliche Ende des Pegmatits CV5 im Tagebau abzubauen, was etwa 56 % des LOM-Produktionsziels (50,5 Mio. t) entspricht, während die restlichen 44 % des Produktionsziels (39,8 Mio. t) im Untertagebau abgebaut werden. Die im PEA-Minenplan für den kombinierten Tagebau- und Untertagebau verwendeten Ressourcen bestehen zu 75 % aus Ressourcen der Kategorie angedeutet und zu 25 % aus Ressourcen der Kategorie vermutet. Eine Aufschlüsselung der vermuteten und angedeuteten Ressourcen, die jedes Jahr während der Lebensdauer der Mine (LOM) abgebaut werden, ist Abbildung 35 zu entnehmen.

Das Projektgebiet enthält zahlreiche Gewässer in der Nähe der geplanten Infrastruktur. Die Minenplanung und das Standortlayout wurden auf PEA-Ebene unter Berücksichtigung dieser Tatsache entworfen. Dies gilt insbesondere für den Lake 001, der aufgrund der Größe des gewählten Tagebaus mehr oder weniger stark vom Tagebau betroffen ist. Als Teil der PEA-Optimierungsbemühungen wurde eine reine Tagebaustrategie gegenüber einer hybriden Abbaustrategie, die sowohl Tagebau- als auch Untertagebaumethoden umfasst, bewertet. Es wurde ein quantitativer und qualitativer Vergleich zwischen den beiden Strategien auf der Grundlage wirtschaftlicher, betrieblicher, ökologischer und sozialer Auswirkungen durchgeführt. Obwohl beide Szenarien positive wirtschaftliche Ergebnisse erbrachten, kam die Bewertung zu dem Schluss, dass das Szenario mit Tagebau und Untertagebau als bevorzugte Projektoption der PEA für die weitere Planung gewählt werden sollte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.026.png

Abbildung 20: Allgemeines Layout - Minenstandort

Die nachfolgenden Planungsphasen des Projekts werden unter anderem darauf abzielen, den Eingriff durch die Infrastruktur in die Wasserumgebung zu minimieren, um die Auswirkungen auf den Fischlebensraum so weit wie möglich zu reduzieren und gleichzeitig diese Ressource nachhaltig abzubauen.

Tagebau

Tagebauoptimierung

BBA Engineering (BBA) hat die Optimierung des Tagebaus, die Planung und den Zeitplan für den Tagebau in dieser Studie durchgeführt. Das verwendete geologische Blockmodell ist das der aktualisierten Mineralressourcenschätzung für CV5, die dem Markt am 5. August 2024 bekannt gegeben wurde.

Eine Strossen-Optimierungssoftware wurde auf dem geologischen Blockmodell verwendet, um ein verdünntes Abbaumodell für den Tagebau zu erstellen, das den Abbau und die Verdünnung für den Tagebau berücksichtigt. Mit dieser Methode wurde die Gesamtverdünnung für den Tagebau auf etwa 16 % geschätzt (7 % interne Pegmatitverdünnung und 9 % Wirtsgesteinsverdünnung) und eine Abbaurate von 97 % ermittelt.

Bei der Grubenoptimierung wurden die angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen berücksichtigt. Die Bergbaukosten, die Handhabungskosten für Rückstandsmaterial aus der Aufbereitung sowie die allgemeinen und administrativen Kosten (G&A) basierten auf der frühen Arbeit von BBA am Projekt und auf anderen Erfahrungen mit abgelegenen Bergbaubetrieben in Québec. Die Aufbereitungskosten und andere Aufbereitungsparameter, einschließlich der metallurgischen Gewinnung, wurden von Primero bereitgestellt. Die Kosten für den Konzentrattransport wurden von einem unabhängigen Berater für den Straßentransport und von BBA in Zusammenarbeit mit dem Bahnbetreiber für den Schienentransport geschätzt. Zu einem späteren Zeitpunkt der Studie wurde der Anteil des Straßentransports an den Gesamttransportkosten anhand eines Kostenvoranschlags aktualisiert, der direkt von einem anerkannten Speditionsunternehmen in Québec bereitgestellt wurde.

Die geotechnischen Parameter basieren auf der Untersuchung von BBA, einschließlich der Charakterisierung der Gesteinsmasse und der vorläufigen geotechnischen Bewertung. Die wirtschaftlichen Parameter der Studie sind in Tabelle 6 aufgeführt.

Tabelle 6: Tagebau-Optimierungsparameter

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.027.png

Die Optimierung führte zu einer Reihe von Grubenumrissen für eine Reihe von Preisen, einschließlich des Basispreises von 1.375 USD pro Tonne SC5.5 (was dem Ertragsfaktor (RF) 1 entspricht). Der ausgewählte Grubenumriss, der als Richtschnur für die Grubenplanung diente, wurde bei einem SC5,5-Preis von 894 USD (RF 0,65) erstellt.

Die Zunahme an mineralisiertem Material zwischen dem ausgewählten Grubenumriss (RF 0,65) und dem Umriss, der bei einem Preis von 1.375 USD pro Tonne SC5,5 (RF 1) erzeugt wurde, weist ein hohes inkrementelles Abraumverhältnis von über 10 auf, was die inkrementelle Rentabilität der Umrisse mit hohem RF reduziert. Die Wahl des RF 0,65-Umrisses für die Planung ist eine defensive Strategie, die dem Projekt robustere wirtschaftliche Ergebnisse beschert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.028.png

Abbildung 21: Isometrischer Querschnitt des Grubenumrisses - Ostseite, Ertragsfaktor (RF) 0,65 gegenüber RF1

Der ausgewählte Grubenumriss für RF 0,65 enthält 52,3 Mio. t mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,13 % Li2O (nach Berücksichtigung der Verdünnung und des Verlusts an mineralisiertem Material) mit einem Abraumverhältnis von 3,1.

Tagebaugrubenentwurf

Die Grube wird im traditionellen Bohr- und Sprengverfahren sowie mit Lkw und Lader abgebaut. Der Tagebau ist für den Einsatz von Muldenkippern der 200-Tonnen-Klasse ausgelegt. Die abbaubare Ressource wird in Lkw der 100-Tonnen-Klasse transportiert, während für den Transport des Abraummaterials Lkw der 200-Tonnen-Klasse eingesetzt werden.

Die Daten zur Gesteinscharakterisierung und zu den Labortests stammen aus geotechnischen Diamantkernbohrungen, die im April 2024 niedergebracht wurden. Auf der Grundlage der vorläufigen geotechnischen Bewertung wird für die endgültigen Grubenwände eine hohe Neigung zwischen den Rampen von 45° bis 47° empfohlen. Die empfohlenen Abbauterrassenhöhen betragen 10 m mit einem Winkel der Terrassenwände von 70° bis 75°. Tabelle 7 zeigt die für die Planung der Grube verwendeten Parameter.

Tabelle 7: Parameter der Grubenplanung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.029.png

Abbildung 22 zeigt eine Draufsicht auf die endgültige Grubenauslegung, die gemäß den oben aufgeführten Parametern und unter Berücksichtigung der aus dem Optimierungsprozess generierten Umrisse erstellt wurde. Die Grube ist nach betrieblichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten in vier Stufen unterteilt.

Es gibt keine Wechselwirkung zwischen der Grube der Stufe 1 in der westlichen Erweiterung und dem Lake 001, so dass diese Grube vor der Entwässerung des Lake 001 in Betrieb genommen werden kann. Eine 100 m lange Hauptstaumauer und ein Umleitungskanal sind erforderlich, um das Wasser umzuleiten und die Entwässerung eines Bereichs des Lake 001 zu ermöglichen, so dass Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 4 abgebaut werden können. Die letzte Wand am nordöstlichen Ende der endgültigen Grube befindet sich etwa 300 m südwestlich der Hauptstaumauer. Diese Staumauer und der Umleitungskanal werden im Vorproduktionsjahr errichtet.

Die endgültige Grube hat eine Grundfläche von etwa 2,8 km mal 425 m und reicht bis zu einer Tiefe von etwa 200 vertikalen Metern in frisches Gestein. Die endgültige Grube enthält 50,5 Mio. t mineralisiertes Material mit einem Durchschnittsgehalt von 1,11 % Li2O. Dies entspricht 56 % des gesamten mineralisierten Materials, das im Tagebau und im Untertagebau abgebaut wird. Der Rest von 44 % des mineralisierten Materials stammt aus dem Untertagebau (39,8 Mio. t mit einem Durchschnittsgehalt von 1,54 % Li2O).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.030.png

Abbildung 22: CV5 - endgültiger Grubenentwurf

Tabelle 8 fasst die physische Form der Grube in jedem Stufendesign zusammen. Beachten Sie, dass die für das jeweilige Stufenkonzept gemeldete Mineralressource nach Berücksichtigung von Abbauverwässerung und Abbauverlusten angegeben wird.

Tabelle 8: Physikalische Daten zur Tagebaugrube

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.031.png

Die Grube der Phase 1 wird in den Jahren 1 bis 2, die Grube der Phase 2 in den Jahren 1 bis 8, die Grube der Phase 3 in den Jahren 1 bis 9 und die Grube der Phase 4 in den Jahren 5 bis 18 abgebaut. Das Abraumverhältnis in Phase 1 ist im Vergleich zu den anderen Phasen hoch; der Gehalt des mineralisierten Materials in Phase 1 ist jedoch wesentlich höher als in den anderen Phasen. Der Nettoeffekt ist, dass die Gewinnspanne pro Tonne in Phase 1 immer noch höher ist als in den anderen Phasen, weshalb diese Phase im Hinblick auf eine optimale Wirtschaftlichkeit des Projekts den Schwerpunkt des frühen Abbaus bildet.

Zeitplan für den Tagebau

Der Zeitplan für den Tagebau wurde parallel zum Zeitplan für den Untertagebau erstellt, sodass beide Abbaupläne unter Einhaltung ihrer jeweiligen Produktionsparameter zusammenarbeiten, um das/die gewünschte(n) endgültige(n) Spodumenkonzentrat(e) für das Projekt zu erreichen. In Bezug auf den Zeitplan für den Tagebau wurden die folgenden Inputs verwendet, um den Zeitplan zu vervollständigen:

- Das Hochfahren der Produktion ist so geplant, dass die folgenden Durchsatzmengen der Aufbereitungsanlage erreicht werden:

- 74 % der Kapazität der Aufbereitungsanlage von Phase 1 im Jahr 1 (1,85 Mio. t);

- 99 % der Kapazität der Aufbereitungsanlage von Phase 1 im Jahr 2 (2,475 Mio. t);

- 100 % von Phase 1 und 74 % von Phase 2 im Jahr 3 (4,35 Mio. t);

- 100 % von Phase 1 und 99 % von Phase 2 im Jahr 4 (4,975 Mio. t);

o 100 % ab dem Jahr 5 (5,0 Mio. t).

- Zielkonzentratproduktion für den Standort von 800.000 t SC5.5 pro Jahr bei voller Produktion (Jahr 5+);

- Maximale Anlagenbeschickung aus dem Tagebau und dem Untertagebau von 5 Mio. t pro Jahr;

- Die Bergbauproduktion wird über 4 Jahre hochgefahren;

- Jährliche maximale vertikale Vortriebsstrecke von 80 Metern.

Der daraus resultierende Abbauplan für den Tagebau ist in Abbildung 23 und Abbildung 24 dargestellt. Die Ergebnisse des kombinierten Tage- und Untertageplans sind im Abschnitt Kombinierter Bergbauproduktionsplan zu sehen. Die Tagebaugrube wird über 19 Jahre abgebaut und erreicht nach 4 Jahren ihre maximale Produktionsrate von 16 Mtpa. Die Produktion geht im 13. Jahr deutlich zurück, wenn das Abraumverhältnis aufgrund des weitgehend abgeschlossenen Abraumabtrags in Phase 4 erheblich sinkt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.032.png

Abbildung 23: Grube CV5 - abgebautes Material

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.033.png

Abbildung 24: Grube CV5 - abgebautes mineralisiertes Material

Untertagebau

Die für den Pegmatit CV5 gewählte untertägige Abbaumethode ist der traditionelle Langloch-Strossenbau für 96 % des Materials und die Langloch-Längsrückbaumethode für die restlichen 4 % des Materials. Die Fallrichtung, Mächtigkeit und Kontinuität der Spodumen-Pegmatitgänge ist für diese Abbaumethode geeignet. Für die PEA wurde davon ausgegangen, dass die Planung der Untertagemine von einem spezialisierten Unternehmen für den Untertagebau entwickelt und durchgeführt wird.

Optimierung der Abbaustrossen

Eine Software zur Optimierung der Abbaustrossen wurde verwendet, um die optimale Form der Abbaustrossen zu ermitteln. Die berücksichtigten wirtschaftlichen und technischen Parameter stammen aus einer vorläufigen Scoping-Studie, Benchmark-Informationen und einem Angebot eines Bergbauunternehmens. Bei der Berechnung des Cut-off-Gehalts wurde eine vorläufige Kostenschätzung für den Untertagebau in Höhe von 62,95 $/t Beschickungsmaterial für die Aufbereitungsanlage verwendet. Die anderen verwendeten wirtschaftlichen Parameter stimmen mit den wirtschaftlichen Parametern der Tagebauoptimierung überein. Der für der Untertagebau verwendete Cut-off-Gehalt ist 0,7 % Li2O.

Da sich die Untertagemine unterhalb von Lake 001 befindet, wurde in der PEA ein Scheitelpfeiler von 100 m angenommen. Für die nächste Phase der Machbarkeitsstudie werden zusätzliche geotechnische Informationen und Modellierungen erforderlich sein, die eine Verringerung dieser Scheitelpfeilermächtigkeit ermöglichen könnten. Die Strossenabmessungen wurden auf maximal 20 m x 15 m x 30 m (Breite, Länge und Höhe) festgelegt. Zum Verfüllen der primären Strossen und zur Gewährleistung der Stabilität beim Abbau der sekundären Strossen wird Versatzmaterial verwendet.

Der Prozess der Strossenoptimierung führte zu einer Verwässerung von 10,3 %, die durch die Einbeziehung von Material unterhalb des Cut-off-Gehalts in die Strossenformen verursacht wird. Eine zusätzliche externe betriebliche Verdünnung wurde als Teil des Minenplanungsprozesses angewandt, um den Überbruch beim Sprengen zu berücksichtigen. Für alle Strossen wurde eine externe Verdünnung von 3 % angenommen, und für die sekundären Strossen wurde eine Verdünnung von 5 % aus dem Versatz hinzugefügt. Die bergbauliche Gewinnung wurde auf 90 % festgelegt. Die minimale Mächtigkeit einer Strosse wird mit 3 m und die minimale Pfeilermächtigkeit zwischen zwei Spodumen-Gängen mit 6 m angenommen.

Basierend auf den Optimierungen der Abbaustrossen belaufen sich die gesamten Mineralressourcen, die im Untertagebau abgebaut werden, nach Verdünnung und gewonnener Tonnage auf 39,8 Mio. t mit 1,54 % Li2O.

Untertageplanung und Zeitplan für den Abbau

Die Untertagemine befindet sich nordöstlich und im Streichen des Tagebaus unter Lake 001. Zwischen dem Tagebau und dem Untertagebau wird ein Pfeiler von 75 m Mächtigkeit aufrechterhalten, der abgebaut wird, sobald der Tagebau abgeschlossen ist und der Abbau in der Nähe der Grubenwand gefahrlos erfolgen kann. Im mächtigsten Teil des Lithium-Spodumen-Ganges, der abgebaut werden soll, könnten bis zu sieben Strossen (oder 140 m) entstehen. Das Untertagebergwerk würde aus neun Pyramiden bestehen, um die Produktivität stets zu gewährleisten. Abbildung 26 zeigt die neun verschiedenen Pyramiden. Die erste Pyramide zielt auf das Gebiet der Zone Nova ab, die den höchsten Gehalt des Pegmatits CV5 enthält. Abbildung 27 bis Abbildung 29 zeigen Beispiele von Tonnage und Li2O-Gehalten innerhalb einiger Abbaustrossen in der Zone Nova. Die Zone Nova befindet sich nahe der Oberfläche, zwischen 200 m und 500 m unter der Oberfläche. Die Zone enthält extrem hochgradige Strossen, die Patriot in die Lage versetzen könnten, auf dem weltweiten Markt für Hartgestein-Bergbau sehr wettbewerbsfähig zu sein, da so hohe Gehalte selten sind. Diese Zone wird bevorzugt im Untertagebau abgebaut, um den finanziellen Nutzen des Projekts deutlich zu verbessern. Der Zugang zur Zone Nova bietet die einzigartige Möglichkeit, Strossen mit einem Gehalt von über 2,0 % abzubauen - ein relativer Wettbewerbsvorteil gegenüber vielen anderen Projekten. Dieser hohe Gehalt zeichnet sich durch eine große Kristallstruktur aus, wodurch das Material mit DMS-Techniken bei relativ grobkörniger Zerkleinerung leicht gewonnen werden kann. Durch die gleichzeitige Entwicklung des Tagebaus und der untertägigen Zone Nova kann ein gemischter hoher Gehalt im Beschickungsmaterial erzielt werden. Diese Eigenschaften, die für die Zone Nova und die Lagerstätte CV5 einzigartig sind, stellen einen Wettbewerbsvorteil für einen verbesserten Projektnutzen dar.

Die Abbaureihenfolge, die auf den Abbau der ersten Pyramide folgt, wird so festgelegt, dass der erforderliche Gehalt und die Tonnage mit der Mineralressource aus dem Tagebau vermischt werden. Die Pyramiden werden von unten nach oben abgebaut, um die geotechnische Stabilität zu gewährleisten und die Bodenspannung umzuverteilen. Die Sohlen sind in Abständen von 30 m geplant. Die Untertagemine besteht aus 14 Sohlen und über 1.965 Langlochstrossen. Die tiefste Sohle liegt etwa 500 m unter der Oberfläche.

In der Nähe der ROM-Lagerplätze werden zwei Portale errichtet, die den Zugang zu zwei Zufahrtsrampen ermöglichen werden. Eine Rampe ist als Service-Rampe für den Transport von Ausrüstung und Personal in der Mine sowie für den Transport von Abraummaterial an die Oberfläche vorgesehen. Das zweite Rampe ist ausschließlich für den Transport von mineralisiertem Material vorgesehen. Geplant ist eine Förderrampe mit Transportwagen, über die automatisierte Elektro-LKWs mineralisiertes Material an die Oberfläche befördern werden. Dies wird die Produktivität des Fuhrparks verbessern, den Bedarf an Belüftung verringern und die Sicherheit für die Untertagearbeiter erhöhen. Die Förderrampe wird mit drei Erzdurchgängen verbunden sein, in denen das gesamte mineralisierte Material abgeladen wird. Ein drittes Portal wird sich am Boden der Tagebaugrube befinden, um eine Verbindung mit der südlichen Satellitenzone herzustellen, sobald die Grube erschöpft ist. Über Schächte am unteren Ende der Erzdurchgänge werden 65-Tonnen-Lastwagen beladen. Während der gesamten LOM werden fünf Belüftungsschächte erforderlich sein, um Frischluft in die und aus der Mine zu leiten (Abbildung 25). Drei Lüftungsschächte befinden sich auf dem Hauptkörper, während zwei weitere Schächte für die südliche Satellitenzone erforderlich sind. Abbildung 25 zeigt einen Überblick über den Entwurf der Untertagemine.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.034.png

Abbildung 25: Isometrische Ansicht der Tagebau- und Untertagebauentwurfs

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.035.png

Abbildung 26: Untertage-Pyramiden - Blick nach Süden

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.036.png

Abbildung 27: Beispiel für Zone Nova; Strossen, Tonnage und Li2O%-Gehalt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.037.png

Abbildung 28: Beispiel für Zone Nova; Strossen, Tonnage und Li2O%-Gehalt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.038.png

Abbildung 29: Beispiel für Zone Nova; Strossen, Tonnage und Li2O%-Gehalt

Die gesamte untertägige Infrastruktur, die gesetzlich und betrieblich erforderlich ist, wurde in den untertägigen Minenentwurf aufgenommen, um die genauen Entwicklungsanforderungen und Kosten zu berücksichtigen.

Da die Strossen verfüllt werden müssen, befindet sich an der Oberfläche in der Nähe der Aufbereitungsanlage eine Anlage zur Versatzherstellung. Die Anlage wird eine bestimmte Größenfraktion der nicht für das Konzentrat bestimmten Zwischenprodukt- und Bypass-Ströme (-0,65 mm) aus der Aufbereitungsanlage verwenden, um den Versatz herzustellen, der als Füllmaterial in den Untergrund zurückgeführt wird.

Die anfängliche Entwicklung der Untertagemine wird etwa 16 Monate dauern, bevor die erste Strosse für die Produktion zur Verfügung steht. Die Produktion wird dann über einen Zeitraum von 4 Jahren hochgefahren, um eine maximale Produktionsrate von etwa 5.000 Tonnen pro Tag oder etwa 2 Mtpa zu erreichen. Die Untertagemine wird über einen Zeitraum von schätzungsweise 22 Jahren mineralisiertes Material produzieren, wobei die Produktion im Jahr 3 beginnt und im Jahr 24 endet. Die volle Produktion wird im Jahr 5 beginnen und im Jahr 19 enden. Die Produktion wird in den letzten drei Jahren deutlich zurückgehen, da die letzten Abbaustellen im weniger produktiven Langloch-Längsrückbauverfahren abgebaut werden. Da das Rampensystem der Grube für den Materialtransport aus der südlichen Satellitenzone verwendet wird, müssen die letzten Abbaustellen in der Nähe der Grubenwand als letzte abgebaut werden, sobald die südliche Zone fertiggestellt ist. Abbildung 30 und Abbildung 31 zeigen einen Überblick über den Zeitplan des Untertageabbaus.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.039.png

Abbildung 30: CV5 Untertagebau - abgebautes Material

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.040.png

Abbildung 31: Zeitplan für die Entwicklung des Untertageabbaus

Kombinierter Zeitplan für die Bergbauproduktion

Das hybride Szenario hat den Vorteil, dass man aus dem Untertagebau auf hochgradige Ressourcen zugreifen kann, während man an der Oberfläche bei einem niedrigen Abraumverhältnis Zugang zu zahlreichen Ressourcen hat. Die beiden Minen sorgen für eine ausgewogenere Beschickungsqualität, die jederzeit geändert werden kann, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Die Synergie der beiden Minen ermöglicht es dem Standort, ab dem Jahr 4 einen stetigen Konzentratstrom bei voller Produktion zu erzeugen, der 15 Jahre anhält, wie im Jahr 18 zu sehen ist. Die Konzentratproduktion beginnt im Jahr 20 zu sinken, wenn das mineralisierte Material in der Grube erschöpft ist und die Produktion der Untertagemine zurückgeht. Abbildung 32 und Abbildung 33 zeigen den Zeitplan für das abgebaute mineralisierte Material und die Mühlenbeschickung. Abbildung 32 zeigt den Zeitplan des kombinierten Abbaus von mineralisiertem Material.

Wenn der durchschnittliche Gehalt der Mühlenbeschickung über 1,26 % Li2O liegt, muss der Durchsatz der Mühle reduziert werden, um die Konzentratproduktion bei 800.000 Tonnen Konzentrat zu halten. Der Durchsatz der Mühle muss zwischen den Jahren 5 und 9 reduziert werden, wenn der hohe Gehalt der Zone Nova abgebaut wird, und zwischen den Jahren 15 und 18, wenn der höhere Gehalt am Boden der Tagebaugrube abgebaut wird (siehe Abbildung 33).

Abbildung 34 zeigt den Zeitplan der Konzentratproduktion. Die Produktion des Beschickungsmaterials für die Mühle und die Konzentratproduktion steigen von Jahr 0 bis 3 langsam an, da die Aufbereitungsanlage des Standorts erweitert wird. Der leichte Rückgang der Konzentratproduktion in den Jahren 10 und 11 ist darauf zurückzuführen, dass der durchschnittliche Gehalt der Untertagemine mit der Erschöpfung der Zone Nova abnimmt. Die Tagebaugrube befindet sich außerdem in einer Periode mit starkem Abraumabbau, wodurch der Abbau von mineralisiertem Material zurückgeht. Abbildung 35 zeigt das jährlich abgebaute mineralisierte Material nach Ressourcenklassifizierung für die kombinierten Tagebau- und Untertageminen. Mindestens 70 % des abgebauten Materials ist über den gesamten Produktionszeitraum (Jahre 3 bis 17) als angedeutet klassifiziert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.041.png

Abbildung 32: Abbau von mineralisiertem Material

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.042.png

Abbildung 33: Aufbereitungsanlage Beschickung & Gehalt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.043.png

Abbildung 34: Konzentratproduktion (SC 5,5 %)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.044.png

Abbildung 35: Jährlich abgebautes mineralisiertes Material (Tage-/Untertageabbau kombiniert) nach Klassifizierung

Metallurgische Testarbeiten & Aufbereitung und gewinnung

Metallurgische Testarbeiten

Das Unternehmen beauftragte Primero und SGS Canada im Jahr 2023 mit der Durchführung eines metallurgischen Testprogramms für die Lagerstätte CV5. Die Testarbeiten wurden in der Anlage von SGS in Lakefield, Ontario, durchgeführt. Der Umfang des Programms umfasste sowohl die mineralogische Charakterisierung als auch metallurgische Testarbeiten. Sowohl SGS als auch Primero sind vom Unternehmen unabhängig und sind in der Branche für die Verarbeitung von Lithiumpegmatiten anerkannt. Die Ziele des metallurgischen Testprogramms waren die Bestätigung der vorherrschenden lithiumhaltigen Mineralspezies für CV5 und die Evaluierung der Aufbereitungsleistung der Lagerstätte unter Verwendung eines konventionellen DMS-Arbeitsablaufdiagramms für Spodumen. Die Zielspezifikationen für das Konzentrat wurden auf >5,5 % Li2O und <1,2 % Fe2O3 festgelegt.

Die mineralogische Charakterisierung umfasste TIMA-X (Quantitative SEM), Elektronensonden-Mikroanalyse (EPMA), Laserablation durch induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (LA durch ICP-MS), Röntgenbeugungsanalyse (XRD) und chemische Untersuchungen. Die metallurgischen Testarbeiten umfassten die Schwerflüssigkeitsabscheidung (HLS) und DMS-Tests im Pilotmaßstab. Vorläufige Flotationsversuche wurden mit der DMS-Bypass-Fraktion und dem DMS-Zwischenprodukt (d. h. DMS-Floats der zweiten Stufe) durchgeführt.

Die bisher durchgeführten Testarbeiten deuten darauf hin, dass der Pegmatit CV5 angesichts der günstigen metallurgischen Testergebnisse ausschließlich mit DMS aufbereitet werden kann. Die Testarbeiten ergaben, dass eine Spitzengröße von 9,5 mm, die einem Schwerkraftabscheideverfahren unterzogen wurde, relativ konsistente Ergebnisse in Bezug auf den Li2O-Gehalt im Konzentrat und die Li2O-Gewinnung lieferte.

Die Untersuchung von CV5 erfolgte sowohl im Hinblick auf die Variabilität in der gesamten Region, über die gesamte Mächtigkeit der Gänge (d. h. am Kontakt mit dem Wirtsgestein, in der Mitte der Formation) als auch im Hinblick auf die separate Untersuchung des Wirtsgesteins (um die Auswirkungen der Verdünnung des Wirtsgesteins auf die metallurgische Leistung richtig einschätzen zu können). Das breite Spektrum an räumlicher Verteilung mit einer Reihe von Gangmineralen, Lithium und Eisengehalt ermöglicht eine gründliche Prüfung des Materials. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass die positiven HLS-Gewinnungsraten auch von anderen grobkörnigen Spodumenproben aus CV5 erwartet werden können.

Im Rahmen der Schwerkrafttests wurden 24 Pegmatitsammelproben aus Bohrkernen des Pegmatits CV5 erstellt, die insgesamt 631 kg aus geviertelten Bohrkernen (NQ-Durchmesser) und 707 kg aus halbierten Bohrkernen (NQ-Durchmesser) umfassen (siehe Abbildung 37 für metallurgische Ergebnisse). Zusätzlich wurden fünf Sammelproben aus verschiedenen Wirtsgesteinstypen, die um das CV5-Material herum identifiziert wurden, hergestellt, die 345 kg aus halbierten Bohrkernen (NQ-Durchmesser) entsprechen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.045.png

Abbildung 36: Metallurgische Bohrkernkarte für CV5

Obwohl sie in der Region CV5 nicht berücksichtigt wurden, wurden aus dem Bohrkern des Pegmatits CV13 fünf Pegmatit-Sammelproben gewonnen, die zusammen 42,7 kg aus geviertelten Bohrkernen (NQ-Durchmesser) entsprechen. Die Ergebnisse waren vielversprechend und stimmten mit den Ergebnissen von CV5 überein, wobei die Lithiumgewinnung insgesamt 75 % bis 80 % betrug. Diese vorläufigen Ergebnisse bieten zukünftiges Explorationspotenzial.

Zusammenfassung der Testarbeiten und Ergebnisse:

- Die Testarbeiten unterstützen ein reines DMS-Arbeitsablaufdiagramm zur Herstellung eines Spodumenkonzentrats mit einem Gehalt von >5,5 % Li2O und <1,2 % Fe2O3. Bei HLS-Testarbeiten wurden Li2O-Gewinnungsraten von 70 % bis 85 % erzielt (bei einem Gehalt des Beschickungsmaterials im Bereich von 1,0 % bis 1,5 % Li2O).

- Die auf CV5 durchgeführten Testarbeiten umfassen drei DMS-Tests und 24 Schwimm-Sink-Verfahrenstests (Heavy Liquid Separation/HLS) und Magnetseparationstests. Die HLS- und Magnetseparationstests wurden mit 24 Sammelproben aus der gesamten Lagerstätte CV5 durchgeführt.

- Grobkörniger Spodumen war in allen Proben die vorherrschende Lithiummineralart. Geringe Mengen an Lepidolith (Gehalte zwischen 0 % und 4,3 % mit einem Durchschnitt von 0,98 %) und mäßige Mengen an Glimmer (Gehalte zwischen 0 % und 17,1 % mit einem Durchschnitt von 6,50 %) wurden beobachtet.

- Es wurden drei DMS-Pilotversuche (Zyklondurchmesser von 250 mm) durchgeführt. Tabelle 9 fasst die Li2O-Gesamtgehalte des Beschickungsmaterials (vor der Feinabsiebung), die Gesamtgewinnung von Lithium und die Gehalte an Li2O und Fe2O3 der erzielten Konzentrate zusammen. Diese Ergebnisse sprechen für ein reines DMS-Arbeitsablaufdiagramm.

Tabelle 9: Ergebnisse DMS-Testarbeiten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.046.png

- Die Fe2O3-Gehalte in den HLS-Konzentraten lagen im Bereich von 0,52 % bis 1,79 %, und nach der Magnetabscheidung bei 15 der 24 Sammelproben wiesen alle Konzentrate <1,2 % Fe2O3 auf.

- Die Ergebnisse der 24 CV5-HLS-Variabilitätstests wurden so angepasst, dass sie die in einer in Betrieb befindlichen DMS-Anlage zu erwartenden Gewinnungsraten angemessener darstellen. Nach der Anpassung eines Trends an diese Daten, zeigt es:

o Gewinnungsraten von 70 % - 75 % Li2O werden bei einem Ausgangsgehalt von über 1,4 % Li2O erwartet;

o Gewinnungsraten von 60 % - 70 % Li2O werden bei einem Ausgangsgehalt von 0,9 % - 1,4 % Li2 O erwartet;

o Gewinnungsraten von 50 % - 60 % Li2O sind bei einem Ausgangsgehalt von 0,7 % - 0,9 % Li2 O möglich.

- Die Flotation wurde mit einer Probe durchgeführt, die aus DMS-Zwischenprodukten (DMS-Floats der zweiten Stufe) in Kombination mit der DMS-Bypass-Fraktion (d. h. -0,85 mm) bestand. Die globale Li2O-Gewinnung wurde von 79,0 % (nur DMS-Gewinnung) auf 89,1 % (DMS mit anschließender Flotation) verbessert. Das Flotations-Spodumenkonzentrat ergab einen Gehalt von 5,49 % Li2O und 0,40 % Fe2O3. Die Flotation ist vielversprechend und könnte irgendwann in der Zukunft zu einer reinen DMS-Anlage hinzugefügt werden, sobald diese in Betrieb ist.

- Einige der untersuchten Proben enthielten erhöhte Gehalte an Ta2O5 (mit Gehalten von bis zu 300 ppm). Es sind weitere Arbeiten erforderlich, um festzustellen, ob Tantal aus einem der Nicht-Produktströme der DMS-Anlage gewonnen werden kann.

Die Testergebnisse sowohl für HLS (aus CV5 und CV13) als auch für DMS (aus CV5) sind in Abbildung 37 dargestellt. Die erzielten Konzentratgehalte sind alle größer als 5,5 % Li2O und kleiner als 1,2 % Fe2O3. Alle Tests wurden an Proben mit einer oberen Korngröße von 9,5 mm durchgeführt. In den Jahren 2023 und 2024 wurden drei DMS-Tests im Pilotmaßstab durchgeführt, die eine Lithiumgewinnung von 77,4 %, 79 % bzw. 69,4 % und Konzentratgehalte von 5,64 %, 5,77 % bzw. 6,21 % Li2O bei Gehalten des Beschickungsmaterials von 1,01 %, 1,07 % bzw. 1,16 % Li2O ergaben. Der Durchmesser des Zyklons betrug 250 mm. Das bei einem der DMS-Tests erzeugte Konzentrat ist in Abbildung 37 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.047.png

Abbildung 37: Gewinnungsraten der metallurgische Testarbeiten und branchenbasierte Gewinnungsschätzungen für eine DMS-Prozessanlage mit 3 Größenbereichen

Die erwartete Lithiumgewinnung aus einem DMS-Konzentrator mit drei Größenklassen, der Material von 9,5 mm bis 0,65 mm aufbereitet, ist in Abbildung 38 dargestellt. Die Gewinnung wird als Verhältnis zum Li2O-Gehalt des Ausgangsmaterials im Konzentrator angesehen. Die erwarteten Konzentrator-Gewinnungsraten sind niedriger als die Testergebnisse, die auf Skalierungsfaktoren beruhen, die durch die Auswirkungen von Zyklonen mit größerem Durchmesser und den Verdichtungseffekt in den DMS-Trichtern bedingt sind. Diese Abweichung zwischen den Ergebnissen von Labortests und den Ergebnissen von in Betrieb befindlichen Anlagen wurde bisher in der Branche in Bezug auf in Betrieb befindliche DMS-Spodumen-Konzentratoren beobachtet. Zur Veranschaulichung sind die von anderen reinen DMS-Konzentratoren erzielten Lithium-Gewinnungsraten als Referenz dargestellt (Industrial DMS Only Performance in Abbildung 37). Die höhere erwartete Gewinnung des Projekts ist sowohl auf die Qualität des Materials (große Spodumenkörner mit einer engen Korngrößenverteilung) als auch auf die DMS-Anlage mit drei Größenbereichen (die die Auswirkungen des Partikelgrößeneffekts im DMS-Prozess verringert) zurückzuführen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.048.png

Abbildung 38: Endgültiges Konzentratprodukt aus dem Pegmatit CV5, das mittels DMS gewonnen wurde

Empfehlungen für die nächsten Schritte des Testprogramms:

- Eine Feinstoff-Bypass-Aufbereitung kann die Gewinnungsraten des Projekts erhöhen (z. B. durch Flotation). Aufgrund der hohen Gewinnungsraten des reinen DMS-Verfahrens müssten die Verbesserung der Gewinnung und die damit verbundenen Kosten (d. h. Capex und Opex) weiter bewertet werden, um die Durchführbarkeit dieses Verfahrensschritts zu ermitteln. Sollte sich dieser Prozessschritt als attraktiv erweisen, würde er nach der Inbetriebnahme des reinen DMS-Arbeitsablaufdiagramms hinzugefügt werden, um die für den reinen DMS-Betrieb typischen schnellen Anläufe nicht zu behindern. Weitere Flotationstests sind in der nächsten Phase der Studie geplant.

- Weitere Arbeiten, die auf die Gewinnung von Tantalit abzielen, werden im Rahmen der nächsten Phase der Studienarbeiten durchgeführt.

- Aufgrund der Breite und Ausrichtung der Linsen des Pegmatits CV5 dürfte die erwartete Verdünnung des Beschickungsmaterials relativ gering sein. Es könnte jedoch die Möglichkeit bestehen, die Gewinnung von Spodumenkonzentrat aus der Lagerstätte zu maximieren, wenn Teile der Lagerstätte mit höherer Verdünnung einer Erzsortierungslösung zugeführt werden. Tests zur Erbsortierung sind für die nächste Phase der Testarbeiten geplant.

Aufbereitung und Gewinnung

Das für die PEA angenommene Arbeitsablaufdiagramm, das auf den metallurgischen Testarbeiten basiert, geht von einem reinen DMS-Arbeitsablaufdiagramm mit drei Größenbereichen aus. Dieses Arbeitsablaufdiagramm wurde aufgrund seiner relativen Einfachheit, seiner attraktiven Anlaufzeit ab der Inbetriebnahme und der hohen Lithiumgewinnung, die bei den Testarbeiten erzielt wurde, ausgewählt.

Die Aufbereitungsanlage ist für die Aufbereitung von 5 Mio. Tonnen pro Jahr Rohfördergut (ROM) mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,31 % Li2 O (was zu einer entsprechenden Li2O-Gewinnung von 69,5 % führt) ausgelegt, um durchschnittlich 827.530 Tonnen pro Jahr an Spodumenkonzentrat mit einem Gehalt von 5,50 Gew.-% Li2O herzustellen.

Der für die PEA gewählte Entwurf umfasst zwei parallele Anlagen mit einer Kapazität von 2,5 Mtpa. Der Entwurf basiert auf der Ausführungsstrategie des Unternehmens, die darin besteht, durch stufenweise Produktionssteigerungen eine Aufbereitungsanlagenkapazität von 5 Mtpa zu installieren. Es sei darauf hingewiesen, dass das 2,5-Mtpa-Konzept in der Branche bereits weltweit erfolgreich eingesetzt wurde.

Das in Abbildung 39 dargestellte vereinfachte Arbeitsablaufdiagramm umfasst zunächst eine Zerkleinerungsanlage, dann eine DMS-Aufbereitungsanlage und schließlich eine Entwässerung, bevor die verschiedenen Ausgangsströme in ihre jeweiligen Umschlagbereiche gelangen. Die Zerkleinerungsanlage umfasst drei Zerkleinerungsstufen, wobei die letzte Zerkleinerungsstufe ein geschlossener Kreislauf mit einem 9,5-mm-Sieb ist. Das zerkleinerte -9,5-mm-Produkt wird auf eine Halde für zerkleinertes Beschickungsmaterial geschüttet. Das Material wird von der Brechguthalde über Beschickungsvorrichtungen unter der Halde zurückgewonnen und dann in vier Fraktionen von 9,5 mm bis 4 mm, 4 mm bis 1,5 mm, 1,5 mm bis 0,65 mm und -0,65 mm gesiebt.

Die Fraktionen von 9,5 mm bis 4 mm, von 4 mm bis 1,5 mm und von 1,5 mm bis 0,65 mm werden dem groben DMS-, dem feinen DMS- bzw. dem ultrafeinen DMS-Aufbereitungskreislauf zugeführt. Für den groben DMS-Kreislauf erzeugt die erste DMS-Stufe eine Fraktion mit geringerer Dichte, die direkt in die Rückstandsentsorgung gelangt. Die Fraktion mit höherer Dichte dieser ersten Stufe wird an die zweite Stufe der DMS weitergeleitet, die eine Konzentratfraktion mit höherer Dichte erzeugt, die an die Magnetanlage weitergeleitet wird (siehe unten), sowie eine lithiumhaltige Zwischenprodukt-Fraktion mit geringerer Dichte. Die grobe DMS-Zwischenprodukt-Fraktion wird in einen erneuten Zerkleinerungskreislauf geleitet, wo das Material auf -3,3 mm zerkleinert und anschließend auf 0,65 mm gesiebt wird. Die 3,3-mm- bis 0,65-mm-Fraktion wird dann über einen speziellen DMS-Kreislauf verarbeitet, wobei ein Konzentrat, das an die Magnetanlage geliefert wird, und ein Rückstandsstrom erzeugt werden. Die -0,65-mm-Fraktion wird zur Entwässerung der Rückstände weitergeleitet.

Der feine und der ultrafeine DMS-Kreislauf haben beide eine einstufige DMS-Verarbeitung. Die Fraktion mit der höheren Dichte ist ein lithiumreicher Strom, der in eine Magnetanlage geleitet wird (siehe unten), während das Material mit der geringeren Dichte zur Rückstandsentsorgung geleitet wird.

Die Bypass-Fraktion, d. h. die -0,65 mm aus dem DMS-Aufbereitungsabschnitt der Anlage (unmittelbar vor der Halde mit zerkleinertem Beschickungsmaterial) und der Siebdurchfall aus dem Nachzerkleinerungskreislauf, wird gesammelt und zur Entwässerung in einen Eindicker geleitet. Der Unterlauf des Eindickers wird direkt in einen Bandfilter geleitet.

Der Magnetabscheidekreislauf entfernt die Minerale mit Eisenverunreinigungen, indem er Magnetfelder hoher Intensität einsetzt, um sicherzustellen, dass die endgültige Konzentratspezifikation den endgültigen Zielwert für Eisenverunreinigungen nicht überschreitet (d. h. Fe2O3 < 1,2 Gew.-%). Das +2,9 SG-Material aus allen drei DMS-Kreisläufen (d. h. Grob-, Fein- und Feinstkonzentrat) wird in den Magnetabscheidekreislauf befördert. Das Grobkonzentrat wird auf ein Sieb mit einer Maschengröße von 6,3 mm geleitet. Das Material mit Übergröße (+9,5 mm bis 6,3 mm), das zu grob ist, um mit Nassbandmagnetabscheidern effektiv verarbeitet zu werden, wird dem Endkonzentrat zugeführt. Das Material mit Untergröße wird dem groben Nassbandmagnetabscheider zugeführt. Die DMS-Konzentrate aus dem Fein- und Feinstkornkreislauf werden jeweils speziellen Nassbandmagnetabscheidern zugeführt. Die magnetischen Fraktionen aus den drei Einheiten werden über ein Sieb entwässert. Das entwässerte Material mit Übergröße wird zu den Rückstandshalden befördert. Die nichtmagnetischen Fraktionen, die als Endkonzentrate gelten, werden ebenfalls über Siebe entwässert und dann zu einer Konzentrathalde befördert. Das Endkonzentrat wird mit einem Frontlader umgeschlagen, um Lastzüge für den Abtransport zu beladen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.049.png

Abbildung 39: Vereinfachtes Arbeitsablaufdiagramm der Aufbereitungsanlage

Standort-Infrastruktur

Die allgemeine Hauptinfrastruktur des Standorts ist in Abbildung 40 dargestellt, während Abbildung 41 einen Überblick über die mögliche Stromleitungstrasse im Vergleich zum bestehenden Explorationscamp und dem potenziellen neuen Minenstandort gibt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.050.png

Abbildung 40: Hauptinfrastruktur des Standorts

Die Hauptinfrastruktur des Standorts umfasst Folgendes:

- Tagebaugrube;

- Untertagebergwerk;

- Aufbereitungsanlage (Brechergebäude, Kuppeln für zerkleinertes ROM, Konzentrator, Verladung);

- Anlage zur Versatzherstellung;

- Werkstätten für Bergbaufahrzeuge, leichte Fahrzeuge und Straßenfahrzeuge;

- Verwaltungsbüros, Trockenräume, Lagerhallen und Nebengebäude für den Konzentrator und die Minenbereiche;

- Anlagen zur Behandlung von Abraum und Rückständen mit den dazugehörigen Graben- und Teichsystemen für die Wasserwirtschaft;

- Frisch-/Rohwasserbrunnen und Wasseraufbereitungsanlagen;

- Elektrisches Umspannwerk und elektrische Freileitungen;

- Gebäude der Emulsionsanlage und der Sprengstofflager;

- Kraftstofflager und Tankstellen;

- ROM-Lagerplätze;

- Wasserrückhaltedämme am Lake 001;

- Wasserumleitungskanal für den Lake 001;

- Ständiges Arbeitercamp für Bau- und Betriebszwecke;

- Matagami Transshipment Centre (MTC).

Als Energiequelle für das Projekt wurde erneuerbare elektrische Energie von Hydro-Québec gewählt. Windräder oder Solarzellen wurden nicht in Betracht gezogen.

Das Hauptumspannwerk des Standorts wird sich etwa 55 km südlich des 315 KV-Umspannwerks Tilly von Hydro-Québec befinden. Um diese beiden Umspannwerke miteinander zu verbinden, wird eine 69-kV-Übertragungsleitung auf Holzmasten gebaut, die nach Möglichkeit entlang bestehender Straßen verläuft. Diese neue Stromleitung ist in Abbildung 41 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.051.png

Abbildung 41: Hauptstandort - 69-kV-Stromleitung

Nach einer vorläufigen Schätzung wird der Stromverbrauch am Hauptstandort auf 25,7 MW geschätzt. Das neue Umspannwerk wird eine feste Kapazität von 30 MVA und mehr haben. Die Stromverteilung am Hauptstandort wird über 13,8-kV-Freileitungen erfolgen.

Der endgültige Zugang zum Stromnetz hängt sowohl von einer weiteren technischen Bewertung als auch von der Beantragung und Genehmigung des Zugangs zum Hydro-Québec-System ab.

Produkttransport

Die logistische Bewertung der PEA umfasste die Einbeziehung eines spezialisierten Logistikberaters und von Auftragnehmern mit besonderer Erfahrung in der Region James Bay.

Lastwagen mit Anhängern werden das Spodumenkonzentrat zwischen dem Minenverladebereich und dem Matagami Transshipment Centre transportieren. Das MTC, das sich etwa 834 km südwestlich des Minenverladebereichs befindet, wird das Konzentrat entgegennehmen. Die Lastwagen werden zwei Seitenkipper-Anhänger mit einer Gesamtnutzlast von 75 Tonnen (2 x 37,5 Tonnen) ziehen.

Bei der Ankunft im MTC werden die Lastwagen das Spodumenkonzentrat auf einem Betonboden unter einer neuen vorgefertigten Kuppel entladen. Frontlader werden Eisenbahnwaggons mit Material der Halde beladen. Die Haldenkapazität beträgt etwa 5 bis 6 Produktionstage (ca. 11.500 t).

Das Spodumenkonzentrat wird mit Zügen, die mit Waggons mit einer Kapazität von etwa 95 Tonnen ausgestattet sind, vom MTC nach Bécancour, Quebec, transportiert. Um die gedeckten Waggons unterzubringen, wird eine neue Nebenstrecke gebaut. Diese Waggons werden von der Canadian National Railway Company (CN) geliefert und abgeholt.

In Bécancour, Quebec, werden schließlich die Waggons mit Spodumenkonzentrat mittels eines Portalbagger entleert. Für die weitere Lagerung und Verarbeitung des Spodumenkonzentrats ist PMET im Rahmen dieser Studie nicht zuständig.

Umweltstudien und Genehmigungen

Das Projekt unterliegt der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) und dem Prüfverfahren der JBNQA auf Provinzebene sowie dem Folgenabschätzungsverfahren auf Bundesebene (Kanada). Für den Bau und den Betrieb der geplanten Mine sind weitere detaillierte Genehmigungen und Erlaubnisse erforderlich. Was das Verfahren auf Provinzebene betrifft, so wurde im November 2023 eine vorläufige Informationserklärung beim Umweltministerium von Québec (MELCCFP) eingereicht, um das Verfahren offiziell einzuleiten. Am 5. April 2024 bestätigte das MELCCFP, dass das Projekt dem ESIA-Verfahren unterliegt, und erließ eine Richtlinie, in der die projektspezifischen Richtlinien für die Durchführung der ESIA dargelegt sind. Auf Bundesebene stellte der Oberste Gerichtshof Kanadas im Oktober 2023 fest, dass das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Impact Assessment Act) für die Prüfung verschiedener Projektarten, darunter auch Bergbauprojekte, in einigen Punkten verfassungswidrig ist. Im Juni 2024 wurden geringfügige Änderungen des Gesetzes in Kraft gesetzt, die das Prüfverfahren auf Bundesebene fokussieren und für eine effizientere Gestaltung der Prüfungsfristen sorgen. Die Gespräche mit der kanadischen Behörde für Umweltverträglichkeitsprüfungen (Impact Assessment Agency of Canada - IAAC) dauern an, und die Website der IAAC wird auf neue Verfahren, Richtlinien und Leitfäden überprüft, die aufgrund dieser Änderungen veröffentlicht werden.

Die grundlegenden Umweltstudien begannen im Jahr 2022 und wurden bis 2024 fortgesetzt. Die Feldstudien konzentrierten sich auf Fischerei, Vegetation und Feuchtgebiete, Hydrologie, gefährdete Arten, große Säugetiere und Vögel. Zusätzliche Studien sind geplant, um das soziale Umfeld weiter zu charakterisieren, potenzielle archäologische Stätten zu identifizieren und eine Basislinie für Lärm und Luftqualität zu erstellen. Alle Feldstudien werden unter direkter Beteiligung von Technikern der First Nations durchgeführt, und die Ergebnisse werden mit der Gemeinde geteilt.

Das Konzessionsgebiet befindet sich auf öffentlichem Land, auf dem Gebiet der Regionalregierung der Eeyou Istchee James Bay. Alle Bohraktivitäten und die gesamte geplante Infrastruktur für die geplante Mine befinden sich auf dem traditionellen Land der Cree Nation of Chisasibi (Trapline CH39). Das Unternehmen hat die Cree-Gemeinde besucht und Informationsveranstaltungen zum Projekt abgehalten, die im Jahr 2022 begannen und in den Jahren 2023 und 2024 intensiviert wurden. Das Hauptziel dieser Sitzungen bestand darin, erste Bedenken, Empfehlungen und Interessen der Beteiligten zu sammeln. In den fortlaufenden Sitzungen mit den Gemeinden werden unter anderem Umweltdaten und Informationen über die Landnutzung ausgetauscht und es besteht die Möglichkeit, sich zu den im Rahmen des Projekts geplanten Ausgleichsmaßnahmen und Habitat-Kompensationsprojekten zu äußern.

Annahmen zum Lithiummarkt und Rohstoffpreis

Überblick über den Lithiummarkt

Der Lithiumspodumenmarkt bleibt dynamisch und komplex und ist durch Preisschwankungen aufgrund von Nachfrageschwankungen, einer sich entwickelnden Angebotsdynamik und Verschiebungen bei den Vertragspreismechanismen gekennzeichnet. Jüngste Marktindikatoren und technische Berichte stützen einen Benchmark-Preis von 1.375 USD/Tonne für Spodumenkonzentrat (SC5,5 % FOB Bécancour-Basis) im dritten Quartal 2024.

Angebot:

- Die Produktion von Lithium-Rohmaterial nimmt zu, da neue Projekte in Betrieb genommen werden und etablierte Produzenten expandieren, was zu einem reichlichen Angebot führt (Fastmarkets 2024).

- Zwar gibt es genügend chemische Kapazitäten, um den chinesischen Inlandsverbrauch und die Exportmärkte zu versorgen, doch die begrenzten Raffineriekapazitäten auf den westlichen Märkten könnten sich auf die Verfügbarkeit von Lithiumprodukten in Batteriequalität auswirken, die den westlichen Industriestandards wie dem US Inflation Reduction Act und dem europäischen Battery Passport-Verfahren entsprechen.

- Die Besorgnis über das geopolitische Risiko, das durch die Konzentration der Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien in China entsteht, wächst.

Nachfrage:

- Die Lithiumnachfrage bleibt stark, hauptsächlich angetrieben durch den EV-Sektor, auch wenn sich das Wachstum seit Anfang 2023 abgeschwächt hat. Das weltweite Wachstum der EV-Verkäufe erreichte im ersten Halbjahr 2024 20 %, wobei der Marktanteil der EVs im Jahr 2023 bei 17,8 % lag und auf dem besten Weg war, 20 % aller PKW-Verkäufe im Jahr 2024 zu erreichen (BEV- und PHEV-PKWs zusammengenommen). Energiespeichersysteme und Unterhaltungselektronik tragen weiterhin erheblich zur Gesamtnachfrage bei. Tatsächlich werden Energiespeichersysteme (ESS) im Jahr 2025 mehr GWh installierte Kapazität erfordern als EV-Batterien im Jahr 2020. (Fastmarkets, 2024; Rho Motion, 2024; Bloomberg NEF, 2024).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.052.png

Abbildung 42: Prognostizierte BEV- und PHEV-Pkw-Nachfrage (Quelle: Fastmarkets, 2024; Rho Motion, 2024; Bloomberg NEF, 2024)

Preisdynamik:

- Der Markt verlagert sich von langfristigen Verträgen hin zu Spot- und kurzfristigen Vereinbarungen, was zu einer erhöhten Preisvolatilität beiträgt. Die jüngsten Auktionspreise schwankten beträchtlich und spiegeln eine sich verändernde Marktlandschaft wider, wobei einige Quellen darauf hindeuten, dass sich eine mögliche Preisuntergrenze bildet (S&P Global 2024).

Annahmen zum Lithium-Spodumen-Konzentratpreis

Spotpreise:

- Fastmarkets Schätzung für Spodumenkonzentrat (SC6%) CIF China lag am 17. Januar 2024 bei 800 $ -950 $/t und damit deutlich unter dem Höchststand von Anfang 2023, was auf die nachlassenden Preise für nachgelagerte Chemikalien und das reichliche Angebot an Lithiumrohmaterialien zurückzuführen ist (Fastmarkets, 2024).

Vertragspreise:

- Die jüngste Bewertung von Benchmark Mineral Intelligence vom 10. Juli 2024 ergab, dass der globale gewichtete Durchschnittspreis für Lithiumkarbonat (min. 99 %) 12.210,62 $/t betrug. Es wird erwartet, dass sich die Spodumenpreise im dritten Quartal im Bereich von 1.100 bis 1.200 $/t stabilisieren werden (Benchmark Mineral Intelligence, 2024).

Aktuelle technische Berichte und Pressemitteilungen

- Mehrere Bergbauunternehmen haben technische Berichte und Pressemitteilungen veröffentlicht, in denen sie eine Reihe von langfristigen Annahmen für den Spodumenpreis zugrunde legen.

Richtpreisanalyse

Ausgehend von den jüngsten technischen Berichten, den Berichten der Rohstoffanalysten der Banken und den Veröffentlichungen der Unternehmen bewegen sich die Spodumenpreise zwischen 1.300 und 1.500 $ pro Tonne für 5,5%iges Spodumenkonzentrat. Dies deutet darauf hin, dass ein Richtpreis innerhalb dieser Spanne die aktuellen Marktbedingungen angemessen widerspiegelt. Die Preise können jedoch je nach Konzentratanteil und anderen Faktoren erheblich schwanken.

Schlussfolgerung

Der Lithium-Spodumen-Markt ist durch eine dynamische Preisbildung gekennzeichnet, die von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Während die Preisvolatilität voraussichtlich anhalten wird, ist ein Richtpreis im Bereich von 1.300 bis 1.500 $ pro Tonne für 5,5%iges Spodumenkonzentrat auf der Grundlage der jüngsten Marktdaten gerechtfertigt. Es wird empfohlen, eine langfristige Preisprognose von 1.375 US$/Tonne (SC5,5% FOB Bécancour Basis) zu verwenden.

Kapitalwert-Sensitivität und jährliche Cashflows

Das Finanzmodell für den Basisfall vor Steuern ergibt einen internen Zinsfuß von 38 % und einen Kapitalwert von 4,7 Mrd. $ bei einem Abzinsungssatz von 8 %. Die einfache Amortisationszeit vor Steuern beträgt 3,6 Jahre. Auf Nachsteuerbasis ergibt das Base-Case-Finanzmodell einen internen Zinsfuß von 34 % und einen Kapitalwert von 2,9 Mrd. $ bei einem Abzinsungssatz von 8 %. Die einfache Amortisationszeit nach Steuern beträgt 3,6 Jahre.

Tabelle 10 zeigt die Zusammenfassung der Finanzanalyse.

Tabelle 10: Zusammenfassung der Finanzanalyse

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.053.png

Das Projekt weist die größte Empfindlichkeit gegenüber dem Gehalt, dem Preis für Spodumenkonzentrat und dem Wechselkurs auf. Daher wird empfohlen, das geologische Modell im Hinblick auf Definition und Genauigkeit zu verbessern. Der Preis des Spodumenkonzentrats und der Wechselkurs beruhen auf Marktrisiken (Angebot und Nachfrage) bzw. politischen Risiken.

Anhang 2 - Unterstützende Daten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76613/Patriot_082224_DEPRCOM.054.png

Abbildung 43: Quellen - Globale Positionierung von Lithiumprojekten in Hartgggestein

Nicht-IFRS und andere Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Nicht-IFRS-Finanzverhältnisse. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen einen zusätzlichen Einblick bieten, aber diese Kennzahlen sind keine standardisierten Finanzkennzahlen, die nach IFRS vorgeschrieben sind, und sollten daher nicht mit den nach IFRS berechneten Leistungskennzahlen verwechselt oder als Alternative zu diesen verwendet werden. Darüber hinaus sollten diese Kennzahlen nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen verglichen werden, die von anderen Emittenten bereitgestellt oder verwendet werden.

Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Nicht-IFRS-Finanzverhältnisse, die in der Bergbaubranche üblich sind, werden im Folgenden definiert:

- EBITDA und EBITDA nach Umsatz: Das EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die sich aus dem Nettogewinn oder -verlust aus dem operativen Geschäft vor Ertragsteuern, Finanzaufwendungen - netto, Abschreibungen und Amortisationen zusammensetzt. EBITDA im Verhältnis zum Umsatz ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die als EBITDA geteilt durch den erwarteten Umsatz berechnet wird. Diese Kennzahlen werden vom Unternehmen verwendet, um die erwartete Betriebsleistung zu zeigen, indem die Auswirkungen von nicht-operativen oder nicht-zahlungswirksamen Posten eliminiert werden.

- Cash-Betriebskosten am Standort und Cash-Betriebskosten am Standort pro Tonne: Die Cash-Betriebskosten am Standort sind eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die den Abbau, die Aufbereitung und die Verwaltung des Standorts umfasst. Cash-Betriebskosten am Standort pro Tonne ist eine Nicht-IFRS-Finanzverhältnis, das als Cash-Betriebskosten am Standort geteilt durch die erwartete Produktion, ausgedrückt in Tonnen, berechnet wird. Diese Kennzahlen erfassen die wichtigsten Komponenten der voraussichtlichen Produktion und der damit verbundenen Kosten des Unternehmens und werden verwendet, um die voraussichtliche Kostenentwicklung der Betriebe des Unternehmens anzuzeigen.

- Gesamte Cash-Betriebskosten (FOB Bécancour) und Gesamte Cash-Betriebskosten pro Tonne (FOB Bécancour): Die gesamten Cash-Betriebskosten (FOB Bécancour) sind eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die den Abbau, die Aufbereitung, die Standortverwaltung und den Produkttransport nach Bécancour umfasst. Die gesamten Cash-Betriebskosten (FOB Bécancour) pro Tonne sind ein Nicht-IFRS-Finanzverhältnis, das als gesamte Cash-Betriebskosten (FOB Bécancour) geteilt durch die erwartete Produktion in Tonnen berechnet wird. Diese Kennzahlen erfassen die wichtigsten Komponenten der erwarteten Produktion des Unternehmens und der damit verbundenen Kosten und werden verwendet, um die erwartete Kostenleistung der Betriebe des Unternehmens anzuzeigen.

- Nachhaltige Gesamtkosten (AISC) und AISC pro Tonne: Nachhaltige Gesamtkosten sind eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die den Abbau, die Aufbereitung, die Standortverwaltung und den Produkttransport nach Bécancour sowie das Betriebskapital umfasst. Nachhaltige Gesamtkosten pro Tonne Spodumenkonzentrat sind ein Nicht-IFRS-Verhältnis, das als nachhaltige Gesamtkosten geteilt durch die erwartete Produktion in Tonnen berechnet wird. Diese Kennzahlen erfassen die wichtigsten Komponenten der erwarteten Produktion des Unternehmens und der damit verbundenen Kosten und werden verwendet, um die erwartete Kostenleistung der Betriebe des Unternehmens anzuzeigen.

- Freier Cashflow: Der freie Cashflow ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die definiert ist als Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Ausgaben für Kapital und Steuern. Diese Kennzahl wird vom Unternehmen verwendet, um den erwarteten Cashflow zu messen, der dem Unternehmen zur Verfügung steht.

Da das Unternehmen derzeit nicht operativ tätig ist, verfügt es nicht über vergleichbare Kennzahlen aus der Vergangenheit und kann diese nicht mit historischen Kennzahlen abgleichen.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Québec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan1, die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan mehrere andere Spodumen-Pegmatit-Cluster, die noch durch Bohrungen überprüft werden müssen, sowie bedeutende Gebiete mit vielversprechenden Trends, die noch bewertet werden müssen.

1 Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 ppm in der Kategorie vermutet) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) berichtet, Stichtag ist der 27. Juni 2024 (durch Bohrung CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine Wirtschaftlichkeit aufgezeigt haben.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Brad Seward

Vice President, Investor Relations

T: +61 400 199 471

E: bseward@patriotbatterymetals.com

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations - Nordamerika

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die sich auf die Strategie des Unternehmens, den zukünftigen operativen Betrieb, technische Bewertungen, die Aussichten, die Pläne und die Ziele des Managements beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Wörtern wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, vorhersehen, glauben oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über: die Schätzung der Mineralressourcen und die Realisierung dieser Mineralschätzungen; die Erwartungen in Bezug auf die Aktualisierung der abgeleiteten Mineralressourcen zu angezeigten Mineralressourcen durch Infill-Bohrungen; die vorläufige wirtschaftliche Bewertung, insbesondere jene unter den Highlights, und die Ergebnisse der PEA, die in dieser Pressemitteilung besprochen werden, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Wirtschaftlichkeit des Projekts, der finanziellen und betrieblichen Parameter, wie etwa der erwartete Durchsatz, die Produktion, die Verarbeitungsmethoden, die Cash-Kosten, die All-in Sustaining Costs, die sonstigen Kosten, die Investitionsausgaben, der freie Cashflow, der NPV, der IRR, die Amortisationsdauer und die Lebensdauer der Mine, das Aufwärtspotenzial, die Wachstumsmöglichkeiten und die erwarteten nächsten Schritte bei der Erschließung des Projekts, einschließlich des Zeitplans für den möglichen Baubeginn und die erste Konzentratproduktion; das Potenzial zur Nutzung der bestehenden Infrastruktur, des Fachwissens und der Wartungspraktiken in Verbindung mit der Produktion aus dem Projekt und die erwarteten Vorteile daraus, die erwartete LOM, die Zusammenarbeit mit den Interessenvertretern, die Genehmigungsaktivitäten; die Verfügbarkeit und Anwendbarkeit von Steuererleichterungen, wie sie in der bestehenden Gesetzgebung vorgesehen sind; die Verfügbarkeit verschiedener Steuergutschriften für das Unternehmen; der Zeitplan für eine Machbarkeitsstudie; das Potenzial für neue Partner, die sich mit dem Unternehmen zusammenschließen; die Position des Unternehmens auf dem Markt, insbesondere in Nordamerika; das Veröffentlichungsdatum und der Inhalt des technischen Berichts in Bezug auf die MRE und die PEA; und die potenzielle Finanzierung des Projekts.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, gehören unter anderem Annahmen bezüglich der Erschließungs- und Explorationsaktivitäten, des Zeitplans, des Umfangs, der Dauer und der wirtschaftlichen Rentabilität solcher Operationen, einschließlich der dabei identifizierten Mineralressourcen oder -reserven, der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Schätzungen, Prognosen, Studien und Bewertungen, der Fähigkeit des Unternehmens, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen zu erfüllen oder zu erreichen; die Verfügbarkeit und die Kosten der Inputs; der Preis und der Markt für die Outputs; die Wechselkurse; die Höhe der Steuern; der rechtzeitige Erhalt der erforderlichen Genehmigungen oder Erlaubnisse; die Fähigkeit, den gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen; die Fähigkeit, bei Bedarf eine rechtzeitige Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; die gegenwärtigen und zukünftigen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen; und andere Annahmen und Faktoren, die im Allgemeinen mit der Bergbauindustrie verbunden sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Einige der Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, und die Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten unter anderem den Bedarf an zusätzlichem Kapital, betriebliche und technische Schwierigkeiten in Verbindung mit Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten, die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, einschließlich des Projekts Shaakichiuwaanaan, die Schätzung oder Realisierung von Mineralreserven und Mineralressourcen, den Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; die Produktionskosten, die Investitionsausgaben, die Kosten und der Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, der Bedarf an zusätzlichem Kapital; die zukünftigen Preise für Spodumen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; Änderungen der Finanzmärkte sowie der Nachfrage und des Marktpreises für Rohstoffe; mangelndes Interesse von Investoren an zukünftigen Finanzierungen; die Fähigkeit des Unternehmens, Genehmigungen oder Finanzierungen für den Abschluss von Bauaktivitäten zu erhalten; und die Fähigkeit des Unternehmens, Pläne in Bezug auf das Projekt Shaakichiuwaanaan des Unternehmens umzusetzen. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der auf SEDAR+ veröffentlicht wurde, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erlangen, die sich auf die Geschäfte und Betriebe des Unternehmens auswirken.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und den Zustand des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieses Dokuments gemacht. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen qualifiziert alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Warnhinweise.

Erklärung der sachkundigen Person (ASX Listing Rule 5.22)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Mitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX Listing Rule 5.8 am 5. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Meldung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Meldung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Feststellungen der zuständigen Person präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Börsenbekanntmachung nicht wesentlich geändert wurden.

Link zur vollständigen englischen Originalnews:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02841659-6A1221534&v=fc9bdb61fe50ea61f8225e24ce041a0e155a9400

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76613

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76613&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA70337R1073

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.