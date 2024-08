Taliban verschärfen Vorschriften - Frauen brauchen Schleier und Männer Bärte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kabul (Reuters) - In Afghanistan müssen Frauen künftig ihr Gesicht verhüllen und Männer einen Bart tragen.

Die radikal-islamischen Taliban haben eine Reihe von Moralvorschriften festgezurrt, wie das Justizministerium am Freitag mitteilte. Diese gelten als mit der islamischen Scharia vereinbar und sollen von der Sittenpolizei durchgesetzt werden. Die Vorgaben basieren auf einem Erlass des obersten geistlichen Führers der Taliban von 2022 und wurden nun offiziell als Gesetz veröffentlicht, sagte ein Sprecher des Justizministeriums.

Das für die Einhaltung der Sitten zuständige Ministerium - offiziell das Ministerium für die Verhütung des Lasters und die Verbreitung der Tugend - setzt bereits ähnliche Moralvorschriften durch und hat nach eigenen Angaben Tausende von Menschen wegen Verstößen festgenommen. Es war zunächst unklar, ob die Vorschriften nach der Veröffentlichung nun stärker durchgesetzt werden.

"Viele dieser Regeln waren bereits in Kraft, aber weniger formell, und jetzt werden sie formalisiert", sagte Heather Barr, stellvertretende Direktorin der Abteilung für Frauenrechte von Human Rights Watch. Dies sei ein Zeichen dafür, was man in den vergangenen drei Jahren erlebt habe - "nämlich eine stetige und allmähliche Eskalation des Vorgehens."

Zu den Strafen für Verstöße gehören dem Justizministerium zufolge "Ratschläge, Warnungen vor göttlicher Strafe, verbale Drohungen, Beschlagnahme von Eigentum, Inhaftierung von einer Stunde bis zu drei Tagen in öffentlichen Gefängnissen und jede andere Strafe, die als angemessen erachtet wird."

Die Einschränkungen für Frauen und die Meinungsfreiheit sorgen seit der Machtübernahme in Afghanistan durch die Taliban im Jahr 2021 für scharfe Kritik von Menschenrechtsgruppen und vielen ausländischen Regierungen.

