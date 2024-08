Netflix - bullishe Konsolidierung am Allzeithoch

Die Aktie von Netflix ist nun zum zweiten Mal recht genau am alten Hoch von November 2021 gescheitert. Beim ersten Versuch Anfang Juli, diese Marke zu durchbrechen, mussten die Anleger eine Korrektur um rund 15 Prozent über sich ergehen lassen. Der zweite Versuch scheint momentan in einer Bullflag zu konsolidieren. Das ist ein gutes Zeichen. Deutlich anziehende Kurs zum Wochenbeginn könnten für einen Ausbruch sorgen, auf den einiges an Dynamik folgen könnte.

Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Premium-Artikel lesen

Chartzeit: Exklusive Trading- und Investmentideen

Xetra® Echtzeitkurse für Aktien, ETNs und ETCs

15 Tage kostenlos als Neukunde testen Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Nur 9,90 € pro Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung