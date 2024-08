DAX® - Allzeithoch im Visier?

In den letzten Handelstagen hatten wir beim DAX® mehrfach die Schlüsselbarrieren aus den Tageshochs bei 18.477/18.495 Punkten sowie den Hochständen vom 31. Juli bzw. von Anfang April (18.564/18.567 Punkte) diskutiert. Der Sprung über diese Hürden sollte den Einbruch vom Monatswechsel endgültig vergessen machen – eine Weichenstellung, welche den deutschen Standardwerten zum Wochenabschluss gelang. Diese Entwicklung hinterlässt auch im Point & Figure-Chart der deutschen „blue chips“ Spuren, denn bei dieser in Europa etwas stiefmütterlich behandelten Chartdarstellungsform entsteht ebenfalls ein neues Kaufsignal. Auf Wochenbasis hat das Aktienbarometer auf Basis der 38-Perioden-Glättung (akt. bei 17.793 Punkten) einen sog. „morning star“ ausgeprägt (siehe Chart). Gleichzeitig bildet der jüngste Einbruch – inklusive der anschließenden Erholungsdynamik – ein klassisches „V-Muster“. In diesem Umfeld dürfte der DAX® sein Allzeithoch bei 18.893 Punkten wieder ins Visier nehmen. Rein rechnerisch eröffnet die angeführte V-Formation sogar ein Anschlusspotenzial von rund 1.500 Punkten, was langfristig sogar einem Kursziel von 20.000 Punkten entspricht. Aber zunächst wäre ein Anlauf auf das bisherige Rekordlevel schon mal ein guter Schritt.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

