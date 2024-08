IBM - Rekordhoch im Blick?

Die Verbesserung der charttechnischen Lage bei der IBM-Aktie hatten wir an dieser Stelle regelmäßig diskutiert. Zur Erinnerung: Die strategischen Schlüsselargumente waren und sind in diesem Zusammenhang die langfristige Bodenbildung seit 2018, der Bruch des Abwärtstrends seit dem Jahr 2013 (akt. bei 133,21 USD) sowie die Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 149,56 USD; siehe Chart). Interessant ist bei „big blue“, dass sowohl die im Kursverlauf eingezeichnete untere Umkehr als auch die langfristige Flaggenkonsolidierung ein ausreichendes Kursziel versprechen, um perspektivisch Kurs auf das bisherige Allzeithoch vom März 2013 bei 215,90 USD zu nehmen. Als wichtigen Katalysator definieren wir dabei die Hochs bei 197/199 USD. In diesem Jahr hat den Technologietitel hier immer wieder der Mut verlassen. Da diese Signalzone zudem bestens mit dem 2014er-Hoch bei 199,20 USD harmoniert, würde deren Überwinden vermutlich tatsächlich den Grundstein für einen Anlauf auf das o. g. Rekordhoch legen. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, sollte die IBM-Aktie in Zukunft das 2017er-Hoch (182,78 USD) nicht mehr unterschreiten.

IBM (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart IBM

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

