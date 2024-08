Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien

Zug Estates platziert dritten Green Bond



26.08.2024 / 17:45 CET/CEST





Medienmitteilung Zug, 26. August 2024

Die Zug Estates Holding AG hat heute einen weiteren Green Bond über CHF 100 Mio. platziert. Im Vorfeld der Transaktion wurde das bestehende Green Bond Framework zu einem Green Finance Framework erweitert. Basierend auf den neuen, strengen Selektionskriterien klassieren 95% des Portfolios als grüne Liegenschaften.

Nachdem Zug Estates 2019 als erste Schweizer Immobiliengesellschaft einen Green Bond emittiert und bereits 2022 ihr Anleihenportfolio vollständig auf Green Bonds umgestellt hatte, wurde heute mit Liberierung am 30. September 2024 ein weiterer Green Bond in der Höhe von CHF 100 Mio. mit einem Coupon von 1.65% und einer Laufzeit von sieben Jahren platziert. Der Anteil an unbesicherten Anleihen im Verhältnis zu sämtlichen verzinslichen Finanzierungen erhöht sich dadurch auf rund 45%.

Im Vorfeld der Emission wurde das bestehende Green Bond Framework zu einem Green Finance Framework erweitert, welches Zug Estates neu nicht nur die Aufnahme von Green Bonds, sondern auch den Zugang zu anderen Arten von grünen Finanzinstrumenten ermöglicht.

Unter den neuen, strengen Selektionskriterien werden Gebäude und Areale als grün klassiert, welche Treibhausgasemissionen im Betrieb von weniger als 1kg pro m2 Energiebezugsfläche ausweisen (<1 kg CO2eq / m2 EBF p.a.) oder über eine Zertifizierung bei BREEAM (sehr gut oder höher), DGNB/SGNI (Gold oder höher), SNBS (Gold oder höher) oder Minergie verfügen.

Trotz diesen sehr ambitionierten Richtwerten verfügt Zug Estates, dank ihrer langjährigen konsequenten Strategieumsetzung im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit, über einen Anteil an grünen Gebäuden und Arealen, gemessen am Gesamtportfolio, von 95%. Hiervon werden den beiden bestehenden Green Bonds und dem neu lancierten Green Bond Liegenschaften in der Suurstoffi mit einem Marktwert per 30.6.2024 von CHF 418.4 Mio. zugewiesen.

ISS Corporate Solutions, eine der weltweit führenden Agenturen für ESG-Research und -Rating, hat zum Green Finance Framework eine Second Party Opinion (SPO) abgegeben. Zudem hat ISS (International Shareholder Services) Zug Estates am 23. August 2024 die Einstufung «C+» und damit den Status «Prime» verliehen.

Die heutige Platzierung stiess auf breites Interesse bei institutionellen Investoren, da die Mittel unmittelbar und vollumfänglich in Liegenschaften investiert werden können, welche höchste Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen und bereits heute nahezu CO2-frei betrieben werden.

UBS AG und Basler Kantonalbank agieren als Joint Lead Manager der Emission. Die Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US-amerikanisches Wertpapierrecht begründen. Diese Obligationenanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und ist kein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 35 FIDLEG.

Downloads:

Green Finance Framework (PDF)

Second Party Opinion (SPO) - ISS (PDF)

Green Finance Reporting

Medienmitteilung (PDF)

Wichtige Daten:

27.08.2024 | Nachhaltigkeitsforum

20.02.2025 | Publikation Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht 2024

10.04.2025 | Ordentliche Generalversammlung

Weitere Auskünfte:

Mirko Käppeli, CFO T +41 41 729 10 10, ir@zugestates.ch

Über Zug Estates

Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich im Wesentlichen aus den zwei Arealen in Zug und Risch-Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City-Resort mit den führenden Businesshotels Park Hotel Zug und City Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug per 30. Juni 2024 CHF 1.84 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol: ZUGN, Valorennummer: 14 805 212).

Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Zug Estates Holding AG Industriestrasse 12 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 41 729 10 10 E-Mail: ir@zugestates.ch Internet: www.zugestates.ch ISIN: CH0148052126, CH0148052118 Valorennummer: A1J0M6 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1975251

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1975251 26.08.2024 CET/CEST