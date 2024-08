EQS-News: IBU-tec sieht nach uneinheitlicher Entwicklung im 1. Halbjahr 2024 deutlich positive Signale

EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

IBU-tec sieht nach uneinheitlicher Entwicklung im 1. Halbjahr 2024 deutlich positive Signale



27.08.2024 / 08:29 CET/CEST

IBU-tec sieht nach uneinheitlicher Entwicklung im 1. Halbjahr 2024 deutlich positive Signale

Umsatz mit 24,8 Mio. Euro (Vj. 25,3 Mio.) etwa auf Vorjahresniveau

EBITDA mit 0,2 Mio. Euro (Vj.2,9 Mio.) deutlich niedriger

Operativer Cashflow hingegen dreht mit +1,6 Mio. Euro (Vj. -1,9 Mio.) ins Positive

Batteriematerialien weiterhin strategisches Wachstumsfeld

Gesamtjahresprognose bestätigt

Weimar, 27. August 2024 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) sieht nach einer heterogenen Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2024 deutliche Signale für eine Geschäftsbelebung und bestätigt deshalb aktuell die Prognose für das Gesamtjahr.

Einige Geschäftsbereiche, wie beispielsweise die Spezialchemie, verzeichneten bereits in der ersten Jahreshälfte signifikant anziehende Umsätze und Ergebnisbeiträge. Im Glascoating hingegen blieb die Entwicklung hinter den Erwartungen zurück. Das strategische Wachstumsfeld Batteriematerialien war geprägt durch wichtige Meilensteine, wie die Kooperation mit LANXESS und ein weiter zunehmendes Marktinteresse an den IBU-tec Batteriematerialprodukten Lithium-Eisenphosphat – IBUvolt® LFPund - und Natrium-Manganoxid - IBUvolt® NMO. Hierzu trug das zum Jahresbeginn 2024 am Markt eingeführte weitere eigene Batteriematerialprodukt IBUvolt LFP402 maßgeblich bei. Die Anzahl der zum großen Teil kostenpflichtig an Industrieunternehmen ausgereichten Materialproben lag im 1. Halbjahr 2024 auf Rekordniveau – die Gespräche mit potenziellen Partnern sind intensiv.

Aufgrund der positiven Rückmeldungen aus dem Markt hat IBU-tec in der Berichtsperiode den Ausbau des Batteriebereichs noch stärker als ursprünglich geplant forciert. Unmittelbar in der Periode aufwandswirksam wurde zusätzlich rd. 1 Mio. Euro in Technik, Infrastruktur, Personal und Vertrieb für Batteriematerialien investiert. Während der Umsatz im 1. Halbjahr insgesamt mit 24,8 Mio. Euro etwa auf dem Vorjahresniveau von 25,3 Mio. Euro lag, fiel das EBITDA mit 0,2 Mio. Euro ganz deutlich niedriger aus als im Vorjahreszeitraum mit 2,9 Mio. Euro. Sehr positiv entwickelte sich der operative Cashflow, der sich nach -1,9 Mio. Euro in der Vorjahresperiode nunmehr auf +1,6 Mio. Euro belief. Auch der Free Cashflow drehte von -1,3 Mio. Euro auf +0,4 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2024 lag mit 69,4 Prozent (Jahresultimo 2023: 74,8 Prozent) weiterhin auf hohem Niveau.

Bei der BNT GmbH gehen wir neben dem klassischen Produktgeschäft, verbunden mit dem weiteren Ausbau des Servicegeschäftes und damit einhergehender Restrukturierungsmaßnahmen, ebenfalls von einer positiven Ertragsentwicklung in den kommenden Monaten aus.

Aufbauend auf der vielversprechenden strategischen Entwicklung im 1. Halbjahr wird IBU-tec in den kommenden Monaten einen Schwerpunkt auf die Monetarisierung der aussichtsreichen Marktposition als einziger europäischer LFP-Batteriematerialanbieter legen. Zudem erwartet das Unternehmen eine Fortsetzung der robusten Entwicklung in den umsatzstarken Bereichen Spezialchemie sowie Service & Recycling.



Für das Jahr 2024 hat die bisherige Unternehmensprognose aktuell unverändert Bestand, so dass das Gesamtjahr mit einer deutlichen Umsatzsteigerung und überdurchschnittlichem EBITDA-Wachstum abgeschlossen werden soll. Höchste Priorität hat dabei im Batteriebereich die Sicherung der nachhaltigen Wachstumsperspektiven von IBU-tec für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.

Der Halbjahresbericht 2024 steht seit heute unter www.ibu-tec.de zum Download bereit. Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2024 wird heute um 11 Uhr ein Bilanz-Call stattfinden. Die Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: https://attendee.gotowebinar.com/register/5408976425862431064



Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.

Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

