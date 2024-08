Ethereum Kurs nach Powell-Rede gefragt – Das ist für Anleger diese Woche wichtig

Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den Vereinigten Staaten spielt Kryptowerten wie Ether in die Karten. Genährt wurden die Zinssenkungsfantasien durch eine Powell-Rede auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Auch in der neuen Handelswoche könnten geldpolitische Impulse abermals einen Einfluss auf den nach Marktgröße zweitwichtigsten Kryptowert ausüben. Im Fokus stehen dabei nicht zuletzt neue US-Preisdaten, welche am kommenden Freitag publik werden.

Jerome Powell gibt Signal für mögliche Zinssenkung im September

„Es ist an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen“, so Powell am vergangenen Freitag. Folgerichtig hätten sich seiner Meinung nach die Inflationsrisiken reduziert, sodass die Zeit für sinkende Leitzinsen gekommen sei. In diesem Zusammenhang sei die geldpolitische Richtung klar. Dennoch stehe die Höhe und Abfolge weiterer Zinsschritte nicht fest, da diese unter anderem von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängen würden, hieß es weiter.

Nach dem Wirtschaftssymposium in Jackson Hole kommen in der neuen Handelswoche erneut Fed-Vertreter zu Wort. Besagte Reden gilt es abermals nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen. So tritt etwa Gouverneur Christopher Waller am Mittwoch um 07:15 Uhr vor die Öffentlichkeit.

Seine Kollege Raphael Bostic von der Atlanta-Fed spricht in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag (00:00 Uhr) sowie am Abend (21:30 Uhr).