ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax macht Schritt hin zum Rekordniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem trägen Wochenstart hat der Dax am Dienstag wieder etwas zugelegt. Die Hoffnung auf eine baldige Konjunkturerholung, anstehende Zinssenkungen und die Vorfreude auf die am späten Mittwoch erwarteten Zahlen von Nvidia ließ die Anleger nicht los. Der US-Chipkonzern ist Anlegers Liebling für Künstliche Intelligenz und hat das Zeug dazu, die Börsen weltweit zu bewegen.

Der Index stieg um 0,35 Prozent auf 18.681,81 Punkte und erreichte damit das höchste Niveau seit Mitte Juli. Nach einer dreiwöchigen Gewinnserie nähert er sich nun weiter seinem Rekordhoch, das bei knapp 18.893 Zählern liegt. In der zweiten deutschen Börsenreihe ging es für den MDax am Dienstag um 0,43 Prozent auf 25.281,22 Punkte nach oben.

"Das Sentiment wird weiterhin von Zuversicht bestimmt und färbt die Brillen der Investoren rosarot ein", kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) geht nicht davon aus, dass die Erwartungen an die Notenbanken EZB und Fed bis September noch einmal gedämpft werden. Die Experten betonten allerdings, dass Zinssenkungen um 0,25 Prozentpunkte schon länger eingepreist seien.

Eine Stütze für den deutschen Gesamtmarkt waren die Autowerte, angeführt von Continental als Dax-Spitzenreiter. Beflügelt durch eine Kaufempfehlung von UBS sprangen die Aktien des Autozulieferers und Reifenherstellers um 2,7 Prozent auf 61,46 Euro nach oben. Analyst David Lesne traut ihnen mit seinem Kursziel von 80 Euro eine Rückkehr auf das Niveau von Frühjahr 2022 zu. Seit Jahresbeginn hat Continental aber immer noch rund ein Fünftel verloren.

Im Nutzfahrzeugsektor verloren Daimler Truck 1,2 und Traton 2,5 Prozent. Hier wirkte sich eine für Daimler Truck gestrichene Kaufempfehlung von Goldman Sachs belastend aus. Die US-Bank rät erstmals seit dem Börsengang Ende 2021 nicht mehr zum Kauf der Aktien. Analystin Daniela Costa vermisst positive Impulse für die Ergebnisse.

Zwei schwache Dax-Werte waren zudem Vonovia und Siemens Energy mit Verlusten von bis zu 1,5 Prozent. Vonovia waren am Vortag deutlich gestiegen und Siemens Energy hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt.

Im MDax legten Tui -Aktien um fünf Prozent zu und klopften damit am Juli-Hoch an. Der Reisekonzern erwartet eine starke Nachfrage in den bevorstehenden Herbstferien. Die Aktien profitierten aber auch von einer generell guten Sektorstimmung, weil optimistische Aussagen des Billigfliegers Ryanair die Kurse europäischer Fluggesellschaften stützten. Titel von Lufthansa legten um zwei Prozent zu.

Auf europäischer Ebene schloss der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 nur knapp im Plus bei 4898,78 Punkten. In London gab es moderate Kursgewinne, während Zürich etwas tiefer schloss. In New York verlor der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt 0,2 Prozent.

Der Euro wurde mit 1,1163 US-Dollar nahe seines Vortagsniveaus gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1162 (Montag: 1,1163) US-Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8958 Euro gekostet.

Am Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite von 2,24 Prozent am Vortag auf 2,27 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 126,23 Punkten. Der Bund-Future gab um 0,31 Prozent auf 133,80 Punkte nach./tih/he

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---