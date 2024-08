Kreditvergabe an Unternehmen wächst langsamer

Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euroraum hat ungeachtet der ersten Zinssenkung durch die EZB an Schwung verloren.

Die Geldhäuser reichten im Juli 0,6 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Im Juni hatte das Wachstum mit 0,7 Prozent noch etwas höher gelegen. An die Privathaushalte vergaben die Banken zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 0,5 Prozent mehr Darlehen als ein Jahr zuvor, nach einem Plus von 0,3 Prozent im Juni.

Die Geldmenge M3 nahm im Juli erneut um 2,3 Prozent zu. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem etwas kräftigeren Wachstum von 2,7 Prozent gerechnet. M3 umfasst Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen. Volkswirten zufolge kann die Entwicklung der Geldmenge Hinweise darauf geben, wie sich die Inflation im Währungsraum entwickeln könnte. "Insgesamt lassen die Zahlen auf eine leichte Verbesserung der konjunkturellen Dynamik hoffen", kommentierte Ökonom Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen Thüringen (Helaba) die Entwicklung. "Monetärer Inflationsdruck lässt sich davon aber nicht ableiten, denn die Zuwachsrate ist noch recht schwach."

Angesichts der nachlassenden Inflation hat die EZB im Juni ihren Leitzins erstmals seit Jahren gesenkt - vom Rekordniveau von 4,50 auf 4,25 Prozent. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die EZB im September nachlegen wird. Das könnte die Nachfrage nach Krediten befeuern.

Ob es zu der Zinssenkung kommt, hängt auch von den neuen Inflationsdaten für August ab. Das europäische Statistikamt Eurostat veröffentlicht dazu am Freitag eine erste Schätzung. Erwartet wird, dass die Teuerungsrate auf 2,2 Prozent fällt, nachdem sie im Juli noch 2,6 Prozent erreicht hat. Die EZB strebt einen Wert von zwei Prozent an.