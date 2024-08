Aktien Frankfurt Ausblick: Dax regungslos - Nvidia enttäuscht, Salesforce nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnet sich am Donnerstag zunächst kein neuerlicher Vorstoß Richtung Rekordhoch ab. Die Anleger schwanken zwischen leichter Enttäuschung über aktuelle Signale vom US-Chip-Schwergewicht Nvidia und der Freude über die Geschäftszahlen des SAP -Konkurrenten Salesforce.

Der X-Dax deutet für den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen rund eine Stunde vor dem Handelsstart einen wenig veränderten Start bei 18.788 Punkte an. Tags zuvor war der Dax bis auf 36 Punkte an sein Rekordhoch vom Mai bei 18.892 Punkte herangelaufen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde am Morgen ebenfalls kaum bewegt gesehen.

Seit Mitte Juli bestimmen nicht mehr die Technologie-Highflyer das Geschehen, wie insbesondere die Entwicklung der US-Aktienindizes verdeutlicht. Der Dow Jones Industrial notiert nahe am Rekord, der Nasdaq 100 derweil rund 6,5 Prozent darunter. Diesen Trend könnte Nvidia als Trendsetter des Boomthemas Künstliche Intelligenz (KI) nun noch verstärken. Womöglich greifen Investoren weiter wieder vermehrt bei "klassischen" Werte zu.

Nvidia-Aktien waren nachbörslich um knapp 7 Prozent abgerutscht. Sie hatten auch andere große Halbleitertitel wie Micron Technology , Qualcomm , Broadcom und AMD mit nach unten gezogen. Analysten fanden mit der Prognose für die Profitabilität ein Haar in der Suppe. Zudem blieben einige Fragen zu einer Änderung beim Produktionsverfahren für das nächste Chipsystem mit dem Namen Blackwell unbeantwortet.

Dagegen überzeugte der SAP-Branchenkollege Salesforce mit einem angehobenen Ausblick. SAP droht insgesamt dennoch ein schwächerer Start, wie auch für Infineon und Aixtron .

Deutlich aufwärts geht es vorbörslich derweil für Schott Pharma . Der Verpackungshersteller für die Pharmabranche erhöhte nach einem kräftigen Wachstum im dritten Geschäftsquartal seine Umsatzprognose für das laufende Jahr./ag/mis