AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung des H1 2024 Finanzberichtes

EQS-Media / 29.08.2024 / 19:15 CET/CEST



AUSTRIACARD HOLDINGS AG

GIBT ERGEBNISSE FÜR H1 2024 BEKANNT

29. August 2024: AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG) beschleunigt Umsatz- und Rentabilitäts-wachstum im ersten Halbjahr 2024 durch Expansion im Technologiesegment.

Der Konzernumsatz im H1 2024 steigt gegenüber H1 2023 um 7,0% und erreicht € 192,0 Mio., angetrieben durch eine nahezu Vervierfachung des Umsatzes von Digital Transformation Technologies und ein gutes Wachstum im Segment Document Lifecycle Management.

Geografisch betrachtet steigen die Umsätze in „Central Eastern Europe & DACH“ um 14,2% auf € 121,6 Mio. und die Umsätze in „Türkiye, Middle East and Africa“ um 24,5% auf € 37,5 Mio., was den Umsatz der Gruppe antreibt

Ein verbesserter Umsatzmix führte zu einem Anstieg des Bruttogewinns um 10,1% auf € 48,8 Mio. und der Bruttomarge II von 25,4% vs. 24,7% im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Zusammensetzung des Umsatzmix mit einem deutlich höheren Technologieanteil gemeinsam mit kontrollierten OPEX verbessern die operative Rentabilität erheblich, was zu einem Anstieg des EBITDA um 11,2% auf € 28,8 Mio. und einer Marge von 15,0% führte.

Der Nettogewinn nach Steuern erreichte € 11,2 Mio. und die Marge lag bei 5,9%.

ACAG ist auf dem besten Weg die Prognose für 2024 zu erreichen oder zu übertreffen

KOMMENTAR DES CEO

Manolis Kontos, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Group-CEO der AUSTRIACARD HOLDINGS AG, stellt fest:

"In Übereinstimmung mit dem von uns aufgezeigten Potenzial im ersten Quartal 2024 hat sich das Wachstum im zweiten Quartal deutlich beschleunigt und einen Umsatzanstieg von ca. 13% erreicht, was für das erste Halbjahr 2024 zu einem Umsatzanstieg von 7% und einem noch stärkeren EBITDA-Wachstum von 11,2% führte. Unsere Strategie, das Unternehmen in einen Anbieter von Technologielösungen umzuwandeln, zeigt bereits Wirkung, denn der Umsatz dieses Geschäftsfeldes wurde fast vervierfacht auf € 16,3 Mio. gegenüber € 4,4 Mio. im H1 2023.

Der Geschäftsbereich Document Lifecycle Management verzeichnete ebenfalls ein Wachstum, während Secure Chip & Payment Solutions aufgrund unserer Entscheidung, ein margenschwaches Großhandelsgeschäft mit Chipmodulen einzustellen und uns auf den Verkauf kompletter Chipkartenlösungen zu konzentrieren, leicht rückläufig war.

Wir setzen unsere Expansion in „Türkiye, Middle East and Africa“ fort, einem geografischen Cluster von dem wir uns ein hohes Wachstum versprechen, und behalten gleichzeitig unsere beherrschende Präsenz in allen Märkten, in denen wir tätig sind, sowie bei den Challenger/Neo Banken, wo sich anspruchsvollere Produkte wie Metallkarten als starkes Marketinginstrument für unsere B2B Kunden erweisen, die ihr Angebot innovativ gestalten wollen.

Wir sind auf dem besten Weg, unsere Prognose von 10% Umsatzwachstum und einem höheren prozentualen EBITDA-Wachstum zu erreichen oder zu übertreffen, und zwar aufgrund der operativen Synergien und eines verbesserten Umsatzmixes, der stärker auf Digital Transformation Technologies ausgerichtet ist."

KONZERN GESCHÄFTSVERLAUF

Geschäftsentwicklung der AUSTRIACARD HOLDINGS Gruppe wie von der Geschäftsleitung überwacht

Die folgende Darstellung basiert auf der von der Konzernleitung überwachten Geschäftsentwicklung ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Rechnungslegung nach IAS 29 Hyperinflation und mit einem separaten Ausweis von Sondereffekten (z.B. Managementbeteiligungsprogramme u.a.) unterhalb des angepassten Gewinn (Verlust) vor Steuern.

Geschäftsverlauf

in Mio. € H1 2024 H1 2023 D '24-'23 D '24-'23 % Q2 2024 Q2 2023 D '24-'23 % Umsatzerlöse 192,0 179,5 12,5 7,0% 102,3 91,1 12,4% Material und Versandkosten (104,3) (101,5) (2,8) 2,8% (56,7) (50,8) 11,7% Bruttogewinn I 87,7 78,1 9,7 12,4% 45,7 40,3 13,2% Bruttomarge I 45,7% 43,5% 2,2% 44,6% 44,3% Produktionskosten (38,9) (33,7) (5,2) 15,4% (19,4) (17,9) 8,5% Bruttogewinn II 48,8 44,3 4,5 10,1% 26,3 22,5 17,0% Bruttomarge II 25,4% 24,7% 0,7% 25,7% 24,7% Sonstige Erträge 2,0 2,0 0,0 0,7% 1,1 1,4 -20,0% Vertriebsaufwand (11,8) (11,5) (0,4) 3,1% (6,2) (6,0) 3,0% Verwaltungsaufwand (14,3) (12,5) (1,8) 14,1% (8,2) (6,9) 18,0% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (3,5) (3,5) (0,1) 2,3% (1,8) (1,8) 1,7% Sonstige Aufwendungen (0,6) (0,6) (0,0) 5,1% (0,3) (0,5) -31,4% + Abschreibungen und Wertminderungen 8,2 7,6 0,6 8,3% 4,2 3,9 9,7% angepasstes EBITDA 28,8 25,9 2,9 11,2% 15,1 12,5 20,8% angepasste EBITDA Marge 15,0% 14,4% 0,6% 14,8% 13,7% - Abschreibungen und Wertminderungen (8,2) (7,6) (0,6) 8,3% (4,2) (3,9) 9,7% angepasstes EBIT 20,5 18,3 2,3 12,4% 10,9 8,6 25,8% Finanzerträge 0,2 0,1 0,1 116,5% 0,2 0,1 84,1% Finanzierungsaufwendungen (3,9) (3,0) (1,0) 32,4% (1,9) (1,5) 25,6% Ergebnis von assoziierten Unternehmen 0,1 0,0 0,1 n/a 0,1 0,0 n/a Finanzergebnis (3,6) (2,9) (0,7) 24,8% (1,7) (1,5) 13,4% angepasster Gewinn (Verlust) vor Steuern 17,0 15,4 1,6 10,1% 9,2 7,2 28,3% Sondereffekte (2,1) (0,7) (1,4) 191,1% (0,7) 1,2 -160,1% Gewinn (Verlust) vor Steuern 14,9 14,7 0,2 1,2% 8,5 8,4 0,9% Steueraufwendungen (3,6) (2,7) (0,9) 34,5% (2,2) (1,2) 82,2% Gewinn (Verlust) nach Steuern 11,2 12,0 (0,7) -6,2% 6,2 7,2 -13,0%

Im ersten Halbjahr 2024 erreichten die Umsatzerlöse der AUSTRIACARD HOLDINGS Gruppe € 192,0 Mio. und stiegen damit um € 12,5 Mio. oder 7,0 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023. Das Wachstum wurde hauptsächlich von Digital Transformation Technologies angetrieben, die um € 11,9 Mio. stiegen und ihren Umsatz im Vergleich zum letzten Jahr fast vervierfachten. Dies ist das Ergebnis der Fokussierung der Gruppe auf diesen Geschäftsbereich. Zu dieser Entwicklung trugen vor allem die Digitalisierungsprojekte des öffentlichen Sektors in Griechenland sowie das anhaltende Wachstum dieses Geschäftsfelds auf dem rumänischen Markt bei. Document Lifecycle Management trug ebenfalls zum Wachstum bei und stieg um € 2,8 Mio. bzw. 5,1 %, was hauptsächlich auf den rumänischen Markt zurückzuführen ist.

Umsatzerlöse pro Geschäftsbereich

in Mio. € H1 2024 H1 2023 D '24-'23 D '24-'23 % Secure Chip & Payment Solutions 118,7 120,8 (2,2) -1,8% Document Lifecycle Management 57,0 54,3 2,8 5,1% Digital Transformation Technologies 16,3 4,4 11,9 271,7% Summe 192,0 179,5 12,5 7,0%

Secure Chip & Payment Solutions sind im Vergleich zum Vorjahr um € -2,2 Mio. oder -1,8% leicht rückläufig. Wenn wir jedoch die Auswirkungen unserer strategischen Entscheidung den Großhandelsverkauf von Chipmodulen zu depriorisieren und uns auf den Verkauf kompletter Chipkartenlösungen zu konzentrieren (mit einem Gesamteffekt von € 15,5 Mio.) aus dem Vergleichszeitraum herausrechnen, so beträgt das like-for-like Wachstum des Geschäftsbereichs € 13,4 Mio. bzw. 12,8%. Das Wachstum stammt sowohl aus dem Verkauf von regulären Bankkarten als auch von hochwertigen Metallkarten, die unseren Kunden angeboten werden, und die einen deutlich höheren Verkaufspreis pro Karte haben und mit höheren Einnahmen aus Personalisierungs- und Fulfillment-Dienstleistungen einhergehen.

Umsatzerlöse nach Segmenten

in Mio. € H1 2024 H1 2023 D '24-'23 D '24-'23 % Western Europe, Nordics, Americas 64,9 67,3 (2,4) -3,6% Central Eastern Europe & DACH 121,6 106,5 15,1 14,2% Türkiye, Middle East and Africa 37,5 30,1 7,4 24,5% Eliminierungen & Corporate (31,9) (24,3) (7,6) 31,1% Summe 192,0 179,5 12,5 7,0%

Aus der Perspektive der geografischen Segmente wurde das Umsatzwachstum von CEE und MEA mit einem Umsatzanstieg von

€ 15,1 Mio. bzw. 14,2% und € 7,4 Mio. bzw. 24,5% angetrieben, der hauptsächlich auf Digitalisierungsprojekte im CEE-Segment und auf Secure Chip & Payment-Lösungen im MEA-Segment zurückzuführen ist. Das Segment WEST blieb im Vergleich zu 2023 um € 2,4 Mio. bzw. -3,6% zurück, was hauptsächlich auf die oben beschriebene Depriorisierung des Großhandelsverkaufs von Chipmodulen in Höhe von € 13,9 Mio. in diesem Segment, zurückzuführen ist. Ohne diesen Effekt stiegen die Umsatzerlöse von WEST um € 11,5 Mio. oder 21,7%, wobei Metallzahlungskarten, Personalisierungs- und Fulfillment-Dienstleistungen der Haupttreiber dieses starken Wachstums waren. Der Anstieg bei Eliminierungen & Corporate spiegelt hauptsächlich den Anstieg der Umsätze zwischen den Segmenten CEE und MEA im Zusammenhang mit Zahlungskartenlieferungen an den türkischen Markt wider.

Der Bruttogewinn I stieg um € 9,7 Mio. oder 12,4% und erreichte € 87,7 Mio. als Ergebnis von Umsatz- und Margenwachstum. Die Bruttomarge I verbesserte sich von 43,5% auf 45,7%, hauptsächlich aufgrund eines höheren Anteils an Dienstleistungserlösen ohne damit verbundene Materialkosten.

Der Bruttogewinn II wuchs um € 4,5 Mio. oder 10,2% und erreichte € 48,8 Mio. Die Bruttomarge II verbesserte sich um

0,7 Prozentpunkte und erreichte 25,4%, was vor allem auf einen veränderten Umsatzmix mit einem höheren Beitrag aus den Digital Transformation Technologies zurückszuführen ist.

Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen (OPEX)

in Mio. € H1 2024 H1 2023 D '24-'23 D '24-'23 % Produktionskosten (38,9) (33,7) (5,2) 15,4% Vertriebsaufwand (11,8) (11,5) (0,4) 3,1% Verwaltungsaufwand (14,3) (12,5) (1,8) 14,1% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (3,5) (3,5) (0,1) 2,3% + Abschreibungen und Wertminderungen 8,2 7,6 0,6 8,3% Summe (60,4) (53,6) (6,8) 12,6% Betriebliche Aufwendungen in % vom Umsatz 31,4% 29,8% 1,5%

Die betrieblichen Aufwendungen (OPEX) ohne Abschreibungen und Wertminderungen stiegen um € 6,8 Mio. bzw. 12,6% auf insgesamt € 60,4 Mio. Ein wesentlicher Teil des Anstiegs der Produktionskosten (€ 3,0 Mio.) ist auf die Konsolidierung von Pink Post in Rumänien zurückzuführen (ein Unternehmen, das Distributions- und Postdienstleistungen anbietet und das wir nutzen, um unseren bestehenden Kunden ganzheitliche End-to-End-Services anzubieten), das nach dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung im März 2023 erstmals in der Gruppe konsolidiert wurde. Die Verwaltungskosten stiegen um € 1,8 Mio. aufgrund der Stärkung des Managementteams der Gruppe im Anschluss an die Börsennotierung und Umstrukturierung der Gruppe im ersten Halbjahr 2023. Darüber hinaus stiegen die OPEX aufgrund der, durch die Inflation verursachten Anpassungen bei den Gehältern und anderen Kosten. Im Verhältnis zu den Umsatzerlösen stiegen die OPEX um 1,5 Prozentpunkte auf 31,4%, verglichen mit 29,8% in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023.

Das angepasste EBITDA stieg um € 2,9 Mio. bzw. 11,2% von € 25,9 Mio. auf € 28,8 Mio., was auf das Wachstum von Umsatz und Bruttomarge zurückzuführen ist. Die angepasste EBITDA-Marge stieg um 0,6 Prozentpunkte von 14,4% auf 15,0% in H1 2024.

Das angepasste EBIT verbesserte sich um € 2,3 Mio. bzw. 12,4% und erreichte € 20,5 Mio., was den Anstieg der Abschreibungen um € 0,6 Mio. im Zusammenhang mit Maschinen und Anlagen, welche im Vorjahr zur Unterstützung der Geschäftsexpansion angeschafft wurden, vollständig ausgeglichen hat.

Das angepasste Ergebnis vor Steuern stieg um € 1,6 Mio. bzw. 10,1% und erreichte € 17,0 Mio., da das Wachstum des EBIT teilweise durch den Anstieg der Nettofinanzierungskosten in Höhe von € 0,7 Mio. ausgeglichen wurde, der sich aus dem Anstieg der Zinssätze und der höheren durchschnittlichen ausstehenden Finanzschulden ergab.

Sondereffekte

in Mio. €

enthalten in H1 2024 H1 2023 D '24-'23 D '24-'23 % Managementbeteiligungsprogramme

EBITDA (2,1) (0,6) (1,4) 228,5% Aufwendungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Gewinn vor Steuern (0,0) (0,1) 0,1 -69,5% Summe (2,1) (0,7) (1,4) 191,1%

Der Gewinn nach Steuern verringerte sich um € 0,7 Mio. oder 6,2% und erreichte € 11,2 Mio., was hauptsächlich auf die Normalisierung der Aufwendungen für Managementbeteiligungsprogramme (€ +1,4 Mio.) zurückzuführen ist, die im ersten Halbjahr 2023 durch eine Rückstellungsauflösung positiv beeinflusst wurden, sowie auf höhere Körperschaftssteuer-aufwendungen (€ +0,9 Mio.), die sich aus Änderungen der Steuergesetze in Rumänien und dem Vereinigten Königreich ergeben. Im Einzelnen beliefen sich die Aufwendungen für Managementbeteiligungsprogramme (SOP) im ersten Halbjahr 2024 auf € 2,1 Mio. gegenüber nur € 0,6 Mio. im ersten Halbjahr 2023.

Effekt aus IAS 29 Hyperinflation

Wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt, resultierte aus der Anwendung von IAS 29 Hyperinflation in Bezug auf unsere in der Türkei ansässigen Gesellschaft ein Anstieg der Umsatzerlöse in Höhe von € 3,3 Mio. auf € 195,4 Mio. in 1-6 2024, verglichen mit einem Umsatzanstieg in Höhe von € 1,6 Mio. auf € 181,2 Mio. in 1-6 2023.

Die Hyperinflationsbilanzierung erhöhte auch die betrieblichen Aufwendungen (OPEX) und das angepasste EBITDA in der IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zur Management-Gewinn- und Verlustrechnung um jeweils € 0,2 Mio. gegenüber

€ 0,1 Mio. in Q2 2023. Das angepasste EBIT erhöhte sich um € 0,2 Mio (2023: € 0,0 Mio.) und das angepasste Ergebnis vor Steuern um € 0,3 Mio. (2023: € 0,0 Mio.).

In Bezug auf den Gewinn vor Steuern und den Gewinn ergaben sich durch die Anwendung von IAS29 Hyperinflation nur geringfügige Unterschiede, da sowohl die IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung als auch die Management Gewinn- und Verlustrechnung bei € 14,9 Mio. bzw. € 11,2 Mio. liegen.

1-6 2024 1-6 2023 Effekt aus IAS 29 Hyperinflation

in Millionen € IFRS IAS29 Effekt MGMT IFRS IAS29

Effekt MGMT Umsatzerlöse 195,4 3,3 192,0 181,2 1,6 179,5 Bruttogewinn I 88,2 0,5 87,7 78,3 0,3 78,1 Bruttogewinn II 49,1 0,3 48,8 44,3 0,1 44,3 OPEX (60,6) (0,2) (60,4) (53,7) (0,1) (53,6) angepasstes EBITDA 29,0 0,2 28,8 26,0 0,1 25,9 angepasstes EBIT 20,8 0,2 20,5 18,3 0,0 18,3 angepasster Gewinn vor Steuern 17,2 0,3 17,0 15,4 0,0 15,4 Gewinn vor Steuern 14,9 (0,0) 14,9 15,0 0,3 14,7 Gewinn 11,2 (0,1) 11,2 12,3 0,3 12,0

VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die Bilanzsumme stieg von € 321,7 Mio. am 31. Dezember 2023 um € 18,4 Mio. auf € 340,1 Mio. am 30. Juni 2024, was auf höhere kurzfristige Vermögenswerte (€ +10,3 Mio.) und langfristige Vermögenswerte (€ +8,1 Mio.) zurückzuführen ist. Der Anstieg der langfristigen Vermögenswerte steht im Zusammenhang mit dem Erwerb neuer Tochtergesellschaften, der zu einem zusätzlichen Firmenwert in Höhe von € 3,8 Mio. führte, sowie mit der laufenden Investitionstätigkeit. Der Anstieg der langfristigen Verbindlichkeiten steht im Zusammenhang mit dem Anstieg der Finanzverbindlichkeiten (€ +5,4 Mio.) sowie mit bedingten Kaufpreisverbindlichkeiten im Zusammenhang mit M&A-Aktivitäten (€ +1,7 Mio.). Aufgrund der erzielten Gewinne und des in der entsprechenden Rücklage im Eigenkapital erfassten Managementbeteiligungsprogramms mit Ausgleich durch Eigenkapital für Führungskräfte des Konzerns erhöhte sich das Eigenkapital insgesamt um € 13,7 Mio. auf € 120,8 Mio. Die Eigenkapitalquote der AUSTRIACARD Gruppe verbesserte sich von 33,3% zum 31. Dezember 2023 auf 35,5% zum 30. Juni 2024.

Bilanz

in Mio. € 30/06/2024 31/12/2023 D '24-'23 D '24-'23 % Langfristiges Vermögen 164,9 156,8 8,1 5,2% Kurzfristiges Vermögen 175,2 164,9 10,3 6,3% Summe Aktiva 340,1 321,7 18,4 5,7% Eigenkapital 120,8 107,2 13,7 12,8% Langfristige Verbindlichkeiten 122,7 115,2 7,5 6,5% Kurzfristige Verbindlichkeiten 96,6 99,3 (2,7) -2,8% Summe Eigenkapital und Passiva 340,1 321,7 18,4 5,7%

Das Working Capital stieg um € 15,9 Mio. oder 27,3% von € 58,2 Mio. zum 31. Dezember 2023 auf € 74,1 Mio. zum

30. Juni 2024. Dieser Anstieg ist auf höhere Lagerbestände (€ +11,5 Mio.), insbesondere bei Rohstoffen (Chips), und höhere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (€ +3,9 Mio.) im Zusammenhang mit dem Umsatzanstieg zurückzuführen. In Prozent des Umsatzes (rollierend über 12 Monate) stieg das Working Capital von 16,6% auf 20,4% und liegt damit im Einklang mit dem ersten Quartal 2024 sowie in der Bandbreite der Branchen-Benchmarks, jedoch deutlich über dem Vergleichswert vom

30. Juni 2023, als die Lagerbestände noch erheblich von Problemen in der Lieferkette im Zusammenhang mit Covid-19 betroffen waren.

Der Cashflow aus der operativen Tätigkeit der Gruppe stieg im ersten Halbjahr 2024 um € 5,7 Mio. von € 2,5 Mio. im Jahr 2023 auf € 8,3 Mio. im Jahr 2024, was auf die starke operative Leistung zurückzuführen ist, die teilweise durch den Anstieg des Working Capitals ausgeglichen wurde.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit belief sich auf einen Nettoabfluss von € 10,3 Mio. und betraf M&A Aktivitäten

(€ 1,3 Mio. abzüglich der erhaltenen liquiden Mittel), € 2,2 Mio. für die Verbesserung der Kapazitäten im digitalen Sicherheitsdruck, um neue Geschäftsmöglichkeiten für die afrikanischen Märkte umsetzen zu können, sowie laufende Investitionen in Maschinen und Ausrüstung, die interne Entwicklung von Software und ähnliche betriebliche Investitionen.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit wies einen Nettoabfluss von € 0,9 Mio. auf, verglichen mit einem Zufluss von

€ 0,3 Mio. im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Dieser Abfluss bezieht sich in erster Linie auf Zinsen (€ 3,5 Mio.) und Leasingzahlungen (€ 1,8 Mio.) sowie auf die Rückzahlung von Darlehen (€ 6,5 Mio.), die größtenteils durch die Aufnahme neuer Darlehen (€ 10,6 Mio.) ausgeglichen wurden.

Geldflussrechnung

in Mio. € H1 2024 H1 2023 D '24-'23 D '24-'23 % Cashflow aus der operativen Tätigkeit 8,3 2,5 5,7 226,6% Cashflow aus der Investitionstätigkeit (10,3) (7,7) (2,6) 33,8% Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (0,9) 0,3 (1,1) -436,7% Netto-(Abnahme) Zunahme der Zahlungsmittel (2,9) (4,9) 2,0 -40,6% Investitionen inkl. Nutzungsrechte, exkl. M&A (CAPEX) (11,8) (9,9) (1,9) 19,5%

Die Nettoverschuldung stieg aufgrund des Anstiegs des Nettoumlaufvermögens um € 8,3 Mio. von € 95,0 Mio. zum 31. Dezember 2023 auf € 103,3 Mio. zum 30. Juni 2024. Das Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und angepasstem EBITDA (rollierend über 12 Monate) blieb im Wesentlichen stabil bei 2,0x (1,9x).

Finanzielle Leistungsindikatoren

Finanzielle Leistungsindikatoren

in Mio. € H1 2024 H1 2023 D '24-'23 D '24-'23 % Umsatzerlöse 192,0 179,5 12,5 7,0% Bruttogewinn I 87,7 78,1 9,7 12,4% Bruttomarge I 45,7% 43,5% 2,2% n/a Bruttogewinn II 48,8 44,3 4,5 10,1% Bruttomarge II 25,4% 24,7% 0,7% n/a Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen (60,4) (53,6) (6,8) 12,6% Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen in % vom Umsatz -31,4% -29,8% -1,6% n/a angepasstes EBITDA 28,8 25,9 2,9 11,2% angepasste EBITDA Marge 15,0% 14,4% 0,6% n/a angepasstes EBIT 20,5 18,3 2,3 12,4% angepasste EBIT Marge 10,7% 10,2% 0,5% n/a angepasster Gewinn vor Steuern 17,0 15,4 1,6 10,1% angepasster Gewinn vor Steuern Marge 8,8% 8,6% 0,3% n/a angepasster Gewinn nach Steuern 13,3 12,7 0,6 4,9% angepasster Gewinn nach Steuern Marge 6,9% 7,1% -0,1% n/a Gewinn nach Steuern 11,2 12,0 (0,7) -6,2% Gewinn nach Steuern Marge 5,9% 6,7% -0,8% n/a Operativer Cashflow 8,3 2,5 5,7 226,6% Operativer Cashflow in % der Umsatzerlöse 4,3% 1,4% 2,9% n/a Eigenkapital / Bilanzsumme (30. Juni vs. 31. Dezember) 35,5% 33,3% 2,2% n/a Net Working Capital per 30. Juni 74,1 43,9 30,2 68,9% Working Capital in % der Umsatzerlöse (12 Monate) 20,4% 12,4% 7,9% n/a Nettoverschuldung per 30. Juni 103,3 87,1 16,3 18,7% Nettoverschuldung / angepasstes EBITDA (12 Monate) 2,0 1,9 0,0 n/a

SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Western Europe, Nordics, Americas

Geschäftsverlauf

in Mio. € H1 2024 H1 2023 D '24-'23 D '24-'23 % Umsatzerlöse 64,9 67,3 (2,4) -3,6% Material und Versandkosten (35,9) (38,3) 2,3 -6,1% Bruttogewinn I 28,9 29,0 (0,1) -0,2% Bruttomarge I 44,6% 43,1% 1,5% Produktionskosten (11,3) (10,7) (0,6) 5,8% Bruttogewinn II 17,6 18,3 (0,7) -3,7% Bruttomarge II 27,1% 27,2% -0,1% Sonstige Erträge 0,1 0,5 (0,4) -85,3% Vertriebsaufwand (4,4) (4,6) 0,2 -4,4% Verwaltungsaufwand (4,3) (4,4) 0,1 -2,6% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (0,5) (0,4) (0,1) 37,0% Sonstige Aufwendungen (0,0) (0,1) 0,0 -38,1% + Abschreibungen und Wertminderungen 3,0 2,7 0,3 11,2% angepasstes EBITDA 11,5 12,1 (0,6) -5,1% angepasste EBITDA Marge 17,7% 18,0% -0,3% - Abschreibungen und Wertminderungen (3,0) (2,7) (0,3) 11,2% angepasstes EBIT 8,5 9,4 (0,9) -9,8%

Das Segment Western Europe, Nordics and Americas (WEST) verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von € 64,9 Mio., was einem Rückgang von € 2,4 Mio. oder 3,6% gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht. Wenn wir jedoch den Effekt aus der Depriorisierung des Großhandelsverkaufs von Chipmodulen, resultierend aus unserem Fokus auf den Verkauf kompletter Chipkartenlösungen, die sich auf € 13,9 Mio. in diesem Segment beliefen, aus dem Vergleichszeitraum herausrechnen, beträgt das organische like-for-like Wachstum dieses Geschäftsfeldes € 11,5 Mio. oder 21,7%. Das Wachstum stammt sowohl aus dem Verkauf von regulären Bankkarten als auch von hochwertigen Metallkarten, die wir unseren Kunden anbieten, die einen deutlich höheren Verkaufspreis pro Karte aufweisen und mit höheren Einnahmen aus Personalisierungs- und Fulfillment-Dienstleistungen einhergehen.

Der Bruttogewinn I blieb mit € 28,9 Mio. trotz geringerer Umsätze im Wesentlichen stabil, da die Bruttomarge I um 1,5 Prozentpunkte auf 44,6% stieg. Diese Margenverbesserung ist hauptsächlich auf den Rückgang der Umsätze aus dem Verkauf von Chip-Wafern zurückzuführen, welcher teilweise durch den Anstieg der Umsätze mit Metallzahlungskarten kompensiert wurde.

Der Bruttogewinn II verringerte sich um € 0,7 Mio. oder 3,7% von € 18,3 Mio. auf € 17,6 Mio. aufgrund des inflationsbedingten Anstiegs der Produktionskosten, der Personalkosten und höherer Abschreibungen. Die Bruttomarge II blieb im Wesentlichen stabil bei 27,1%.

Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen (OPEX)

in Mio. € H1 2024 H1 2023 D '24-'23 D '24-'23 % Produktionskosten (11,3) (10,7) (0,6) 5,8% Vertriebsaufwand (4,4) (4,6) 0,2 -4,4% Verwaltungsaufwand (4,3) (4,4) 0,1 -2,6% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (0,5) (0,4) (0,1) 37,0% + Abschreibungen und Wertminderungen 3,0 2,7 0,3 11,2% Summe (17,5) (17,3) (0,1) 0,7% Betriebliche Aufwendungen in % vom Umsatz 26,9% 25,8% -5,3%

Die betrieblichen Aufwendungen (OPEX) beliefen sich in den ersten sechs Monaten 2024 auf € 17,5 Mio. und stiegen leicht um € 0,1 Mio. bzw. 0,7%, da die gestiegenen Kosten aufgrund inflationsbedingter Gehaltserhöhungen größtenteils durch Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie den Energie- und Instandhaltungsaufwand kompensiert wurden. Im Verhältnis zu den Umsatzerlösen stiegen die OPEX aufgrund des Umsatzrückgangs von 25,8% auf 26,9% im ersten Halbjahr 2024.

Das angepasste EBITDA erreichte € 11,5 Mio. und sank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 um € 0,6 Mio. bzw. 5,1%, während die angepasste EBITDA-Marge bei 17,7% lag und damit um 0,3 Prozentpunkte zurückging. Dieser Rückgang des angepassten EBITDA ist hauptsächlich auf die Auflösung einer Wertberichtigung für zweifelhafte Forderungen auf dem US-Markt zurückzuführen, die die sonstigen Erträge im Jahr 2023 um € 0,5 Mio. erhöhte. Das angepasste EBIT belief sich auf € 8,5 Mio. und verringerte sich um € 0,9 Mio. bzw. 9,8%, vor allem aufgrund geringerer sonstiger Erträge und höherem Abschreibungsaufwand.

Central Eastern Europe & DACH

Geschäftsverlauf

in Mio. € H1 2024 H1 2023 D '24-'23 D '24-'23 % Umsatzerlöse 121,6 106,5 15,1 14,2% Material und Versandkosten (67,8) (62,4) (5,4) 8,6% Bruttogewinn I 53,8 44,0 9,7 22,1% Bruttomarge I 44,2% 41,4% 2,9% Produktionskosten (25,2) (20,9) (4,2) 20,3% Bruttogewinn II 28,6 23,1 5,5 23,7% Bruttomarge II 23,5% 21,7% 1,8% Sonstige Erträge 1,9 1,5 0,4 28,7% Vertriebsaufwand (6,6) (6,3) (0,3) 4,8% Verwaltungsaufwand (9,2) (7,3) (1,9) 26,3% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (2,9) (2,9) (0,0) 1,1% Sonstige Aufwendungen (0,5) (0,4) (0,1) 29,5% + Abschreibungen und Wertminderungen 5,0 4,7 0,3 6,0% angepasstes EBITDA 16,2 12,4 3,8 31,0% angepasste EBITDA Marge 13,3% 11,6% 1,7% - Abschreibungen und Wertminderungen (5,0) (4,7) (0,3) 6,0% angepasstes EBIT 11,2 7,6 3,5 46,4%

Das Segment Central Eastern Europe & DACH (CEE) verzeichnete Umsatzerlöse in Höhe von 121,6 Mio., was einem Anstieg von € 15,1 Mio. oder 14,2% gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht. Dieser Umsatzanstieg ist vor allem auf den Beginn der Umsetzung öffentlicher Digitalisierungsprojekte in Griechenland und das Wachstum des Geschäftsbereichs Digital Transformation Technologies im Allgemeinen zurückzuführen, der € 11,9 Mio. zusätzlichen Umsatz beisteuerte. Der Bereich Secure Chip & Payment Solutions des CEE-Segments wuchs um € 2,7 Mio., was hauptsächlich auf höhere Zahlungskartenlieferungen an das MEA-Segment zurückzuführen ist.

Der Bruttogewinn I stieg um € 9,7 Mio. bzw. 22,1% als Ergebnis des Umsatz- und Bruttomargenwachstums. Die Bruttomarge I verbesserte sich um 2,9 Prozentpunkte von 41,4% auf 44,2%. Diese Verbesserung ist hauptsächlich auf einen höheren Anteil an dienstleistungsbezogenen Umsätzen und geringere Versandkosten zurückzuführen.

Der Bruttogewinn II stieg um € 5,5 Mio. oder 23,7% von € 23,1 Mio. auf € 28,6 Mio., hauptsächlich aufgrund des Umsatzwachstums und von Skaleneffekten, da der Anstieg der Produktionskosten das Wachstum der zusätzlichen Bruttomarge nur teilweise kompensierte. Die Bruttomarge II verbesserte sich somit um 1,8 Prozentpunkte auf 23,5%.

Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen (OPEX)

in Mio. € H1 2024 H1 2023 D '24-'23 D '24-'23 % Produktionskosten (25,2) (20,9) (4,2) 20,3% Vertriebsaufwand (6,6) (6,3) (0,3) 4,8% Verwaltungsaufwand (9,2) (7,3) (1,9) 26,3% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (2,9) (2,9) (0,0) 1,1% + Abschreibungen und Wertminderungen 5,0 4,7 0,3 6,0% Summe (39,0) (32,8) (6,2) 18,9% Betriebliche Aufwendungen in % vom Umsatz 32,1% 30,8% 41,2%

Die betrieblichen Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen (OPEX) stiegen um € 6,2 Mio. oder 18,9% auf € 39,0 Mio., vor allem aufgrund der Akquisition des Pink-Post-Geschäfts in Rumänien, welches die Produktionskosten um € 3 Mio. erhöhte, sowie aufgrund höherer zentraler Umlagen, die im Verwaltungsaufwand enthalten sind, und inflationsbedingter Gehaltssteigerungen. Im Verhältnis zu den Umsatzerlösen stiegen die betrieblichen Aufwendungen von 30,8% auf 32,1% im ersten Halbjahr 2024.

Das angepasste EBITDA stieg um € 3,8 Mio. bzw. 31,0% auf € 16,2 Mio., was auf das Wachstum von Umsatz und Bruttomarge sowie auf Skaleneffekte zurückzuführen ist. Die angepasste EBITDA-Marge verbesserte sich damit um 1,7 Prozentpunkte auf 13,3%. Das angepasste EBIT stieg um € 3,5 Mio. oder 46,4% von € 7,6 Mio. auf € 11,2 Mio., im Wesentlichen parallel zum EBITDA-Wachstum.

Türkiye / Middle East and Africa

Geschäftsverlauf

in Mio. € H1 2024 H1 2023 D '24-'23 D '24-'23 % Umsatzerlöse 37,5 30,1 7,4 24,5% Material und Versandkosten (30,8) (24,4) (6,5) 26,5% Bruttogewinn I 6,7 5,8 0,9 16,1% Bruttomarge I 17,8% 19,1% -1,3% Produktionskosten (2,4) (2,1) (0,3) 13,9% Bruttogewinn II 4,2 3,6 0,6 17,4% Bruttomarge II 11,3% 12,0% -0,7% Sonstige Erträge 0,0 0,0 0,0 n/a Vertriebsaufwand (0,8) (0,5) (0,2) 47,5% Verwaltungsaufwand (0,4) (0,3) (0,1) 38,0% Forschungs- und Entwicklungsaufwand 0,0 0,0 0,0 n/a Sonstige Aufwendungen (0,0) (0,1) 0,1 -78,2% + Abschreibungen und Wertminderungen 0,2 0,2 0,1 34,4% angepasstes EBITDA 3,2 2,8 0,4 15,2% angepasste EBITDA Marge 8,6% 9,3% -0,7% - Abschreibungen und Wertminderungen (0,2) (0,2) (0,1) 34,4% angepasstes EBIT 3,0 2,7 0,4 14,1%

Das Segment Türkiye, Middle East and Africa (MEA) verzeichnete einen Umsatz von € 37,5 Mio., was einem Anstieg von

€ 7,4 Mio. oder 24,5% gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht. Dieses Wachstum wurde durch die starke Leistung der Zahlungskartenverkäufe auf dem türkischen Markt angetrieben.

Der Bruttogewinn I stieg aufgrund höherer Umsätze um € 0,9 Mio., aber die Bruttomarge I sank um 1,3 Prozentpunkte von 19,1% auf 17,8%, hauptsächlich aufgrund eines geringeren Anteils von Personalisierungs- und Fulfillment-Umsätzen, mit welchen keine Materialkosten verbunden sind.

Der Bruttogewinn II stieg um € 0,6 Mio. bzw. 17,4% von € 3,6 Mio. auf € 4,2 Mio., da der Anstieg der Bruttomarge teilweise durch höhere Produktionskosten ausgeglichen wurde. Die Bruttomarge II verringerte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 11,3%, was im Wesentlichen auf einen geringeren Anteil der Personalisierungs- und Fulfillment-Umsätze zurückzuführen ist.

Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen (OPEX)

in Mio. € H1 2024 H1 2023 D '24-'23 D '24-'23 % Produktionskosten (2,4) (2,1) (0,3) 13,9% Vertriebsaufwand (0,8) (0,5) (0,2) 47,5% Verwaltungsaufwand (0,4) (0,3) (0,1) 38,0% Forschungs- und Entwicklungsaufwand 0,0 0,0 0,0 n/a + Abschreibungen und Wertminderungen 0,2 0,2 0,1 34,4% Summe (3,4) (2,8) (0,6) 21,6% Betriebliche Aufwendungen in % vom Umsatz 9,1% 9,4% 8,2%

Die betrieblichen Aufwendungen (OPEX) stiegen um € 0,6 Mio. oder 21,6% auf € 3,4 Mio. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Produktionskosten und Vertriebskosten zur Unterstützung des weiteren Wachstums in der MEA-Region zurückzuführen. Bezogen auf den Umsatz sanken die OPEX von 9,4% auf 9,1% in H1 2024.

Das angepasste EBITDA stieg um € 0,4 Mio. oder 15,2% auf € 3,2 Mio., während die angepasste EBITDA-Marge bei 8,6% lag und damit um 0,7 Prozentpunkte sank. Das angepasste EBIT stieg parallel zum angepassten EBITDA um € 0,4 Mio. bzw. 14,1% auf € 3,0 Mio.

Der vollständige ZWISCHENBERICHT der AUSTRIACARD HOLDINGS GROUP AG für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2024, der auszugsweise in dieser Pressemitteilung zum Halbjahresergebnis 2024 verwendet wurde, ist auf der Website des Unternehmens verfügbar: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.700 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Symbol (ACAG) notiert.

Kontaktperson: Mr. Dimitrios Tzelepis, Executive Director, Capital Markets, M&A and IR

Tel.: +43 1 61065 - 357

E-Mail: d.tzelepis@austriacard.com

Website: www.austriacard.com

Symbol: ACAG

ISIN: AT0000A325L0

Börsen: Prime Market der Wiener Börse, Main Market der Athener Börse.

ANHANG

PRIMÄRE FINANZBERICHTE

Konsolidierte Konzernbilanz

in tausend € 30. Juni 2024 31. Dezember 2023 Aktiva Sachanlagen und Nutzungsrechte 99.815 96.275 Immaterielle Vermögenswerte und Firmenwert 59.784 55.526 Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen 453 324 Sonstige Forderungen 2.391 2.386 Sonstige langfristige Vermögenswerte 45 136 Aktive latente Steuern 2.389 2.116 Langfristiges Vermögen 164.877 156.764 Vorräte 69.621 58.164 Vertragsvermögenswerte 18.879 20.386 Steuerforderungen 902 791 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 48.611 44.677 Sonstige Forderungen 16.347 17.082 Zahlungsmittel 20.886 23.825 Kurzfristiges Vermögen 175.247 164.924 Summe Aktiva 340.124 321.688 Eigenkapital Grundkapital 36.354 36.354 Kapitalrücklage 32.749 32.749 Eigene Aktien (498) 0 Andere Rücklagen 18.791 17.303 Angesammelte Ergebnisse 32.177 19.995 Eigenkapital der Eigentümer des Mutterunternehmens 119.573 106.401 Nicht beherrschende Anteile 1.276 753 Eigenkapital 120.849 107.154 Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten 107.874 102.432 Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer 4.022 4.207 Sonstige Verbindlichkeiten 1.669 81 Passive latente Steuern 9.139 8.497 Langfristige Verbindlichkeiten 122.703 115.217 Steuerverbindlichkeiten 4.177 2.968 Finanzverbindlichkeiten 16.354 16.440 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 45.817 43.649 Sonstige Verbindlichkeiten 17.985 18.317 Vertragsverbindlichkeiten 10.851 17.442 Passive Rechnungsabgrenzungen 1.388 501 Kurzfristige Verbindlichkeiten 93.571 99.317 Verbindlichkeiten 219.275 214.534 Summe Passiva 340.124 321.688

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

in tausend € H1 2024 H1 2023 Q2 2024 Q2 2023 Umsatzerlöse 195.374 181.166 103.609 91.358 Umsatzkosten (146.278) (136.780) (77.238) (69.064) Bruttogewinn 49.096 44.386 26.371 22.294 Sonstige Erträge 1.985 1.973 1.093 1.439 Vertriebsaufwand (11.851) (11.490) (6.164) (5.991) Verwaltungsaufwand (16.372) (13.150) (9.049) (5.718) Forschungs- und Entwicklungsaufwand (3.539) (3.460) (1.846) (1.815) Sonstige Aufwendungen (620) (594) (321) (469) + Abschreibungen und

Wertminderungen 8.228 7.706 4.233 3.967 EBITDA 26.928 25.370 14.317 13.708 - Abschreibungen und

Wertminderungen (8.228) (7.706) (4.233) (3.967) EBIT 18.700 17.665 10.084 9.741 Finanzerträge 248 365 74 338 Finanzierungsaufwendungen (4.224) (3.041) (2.038) (1.374) Ergebnis von assoziierten Unternehmen 129 0 129 0 Finanzergebnis (3.846) (2.675) (1.835) (1.036) Gewinn (Verlust) vor Steuern 14.854 14.990 8.248 8.705 Ertragsteuern (3.674) (2.731) (2.244) (1.247) Gewinn (Verlust) 11.180 12.259 6.005 7.458 Zuordnung des Gewinn (Verlust): Eigentümer des Mutterunternehmens 10.633 11.790 5.555 7.424 Nicht beherrschende Anteile 546 469 450 34 Gewinn (Verlust) 11.180 12.259 6.005 7.458 Ergebnis je Aktie[1] unverwässert 0,29 0,33 0,15 0,20 verwässert 0,27 0,33 0,14 0,20

Konsolidierte Geldflussrechnung

in tausend € H1 2024 H1 2023 Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit Gewinn (Verlust) vor Steuern 14.854 14.990 Anpassungen: -Abschreibungen und Wertminderungen 8.228 7.706 -Finanzergebnis 3.846 2.675 -Sonstige unbare Transaktionen 1.110 (327) 28.039 25.043 Veränderungen bei: -Vorräten (11.457) (10.108) -Vertragsvermögenswerte 1.507 (3.831) -Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und

sonstigen Forderungen (3.200) (3.006) -Vertragsverbindlichkeiten (6.591) (2.513) -Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige

Verbindlichkeiten 2.218 (541) -Gezahlte Ertragsteuern (2.262) (2.517) Netto-Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit 8.255 2.527 Cashflow aus der Investitionstätigkeit Erhaltene Zinsen 248 110 Erwerb von Tochtergesellschaften, abzüglich erworbener Liquider Mittel (1.297) 0 Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (9.242) (7.801) Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit (10.291) (7.691) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Gezahlte Zinsen (3.511) (2.576) Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 10.561 15.250 Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten (6.103) (10.679) Auszahlungen für Leasing-Verbindlichkeiten (1.824) (1.734) Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (877) 260 Netto-(Abnahme) Zunahme der Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente (2.913) (4.904) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Jänner 23.825 21.628 Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (26) (414) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. Juni 20.886 16.311

GESCHÄFTSSEGMENTE

Berichtspflichtige Segmente H1 2024

in tausend € WEST CEE MEA

exkl.

IAS 29 Corporate Eliminie-rungen Summe exkl.

IAS 29 IAS 29 Summe Umsatzerlöse 61.431 93.147 37.470 0 0 192.049 3.325 195.374 Umsatzerlöse zwischen den Segmenten 3.448 28.433 33 1.477 (33.389) 0 0 0 Segmentumsatzerlöse 64.879 121.580 37.503 1.477 (33.389) 192.049 3.325 195.374 Material- & Versandkosten (35.950) (67.808) (30.818) 0 30.272 (104.303) (2.843) (107.146) Bruttogewinn I 28.929 53.772 6.685 1.477 (3.118) 87.745 483 88.228 Produktionskosten (11.325) (25.183) (2.441) 0 4 (38.944) (188) (39.132) Bruttogewinn II 17.605 28.590 4.244 1.477 (3.114) 48.801 295 49.096 Sonstige Erträge 77 1.922 3 (17) 0 1.985 0 1.985 Vertriebsaufwand (4.416) (6.647) (768) 0 0 (11.831) (20) (11.851) Verwaltungsaufwand (4.265) (9.222) (423) (3.477) 3.114 (14.274) (29) (14.303) Forschungs- und Entwicklungsaufwand (495) (2.942) 0 (101) 0 (3.539) 0 (3.539) Sonstige Aufwendungen (35) (514) (29) (38) 0 (617) (3) (619) + Abschreibungen und Wertminderungen 3.025 4.996 206 2 0 8.228 0 8.228 angepasstes EBITDA 11.494 16.182 3.234 (2.156) 0 28.754 244 28.998 - Abschreibungen und Wertminderungen (3.025) (4.996) (206) (2) 0 (8.228) 0 (8.228) angepasstes EBIT 8.470 11.186 3.027 (2.157) 0 20.526 244 20.770 Finanzerträge 226 22 248 Finanzierungsaufwendungen (3.919) (7) (3.927) Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 129 0 129 Finanzergebnis (3.564) 15 (3.549) angepasster Gewinn (Verlust) vor Steuern 16.962 259 17.221 Sondereffekte (2.094) (273) (2.367) Gewinn (Verlust) vor Steuern 14.868 (14) 14.854 Steueraufwand (3.622) (52) (3.674) Gewinn (Verlust) 11.246 (66) 11.180

Berichtspflichtige Segmente H1 2023 *

in tausend € WEST CEE MEA

exkl.

IAS 29 Corporate Eliminie-rungen Summe exkl.

IAS 29 IAS 29 Summe Umsatzerlöse 65.465 83.984 30.097 0 0 179.546 1.619 181.166 Umsatzerlöse zwischen den Segmenten 1.811 22.504 21 254 (24.591) 0 0 0 Segmentumsatzerlöse 67.276 106.489 30.119 254 (24.591) 179.546 1.619 181.166 Material- & Versandkosten (38.278) (62.446) (24.359) 0 23.595 (101.488) (1.352) (102.840) Bruttogewinn I 28.998 44.043 5.759 254 (996) 78.058 267 78.326 Produktionskosten (10.708) (20.940) (2.144) 0 55 (33.736) (204) (33.940) Bruttogewinn II 18.290 23.103 3.616 254 (940) 44.322 63 44.386 Sonstige Erträge 523 1.493 0 66 (110) 1.972 0 1.972 Vertriebsaufwand (4.619) (6.344) (520) 0 6 (11.476) (13) (11.490) Verwaltungsaufwand (4.380) (7.303) (307) (1.553) 1.036 (12.508) (12) (12.520) Forschungs- und Entwicklungsaufwand (362) (2.910) 0 (188) 0 (3.460) 0 (3.460) Sonstige Aufwendungen (57) (397) (135) (6) 9 (587) (7) (594) + Abschreibungen und Wertminderungen 2.719 4.712 154 14 0 7.598 107 7.706 angepasstes EBITDA 12.114 12.353 2.807 (1.413) 0 25.861 139 25.999 - Abschreibungen und Wertminderungen (2.719) (4.712) (154) (14) 0 (7.598) (107) (7.706) angepasstes EBIT 9.395 7.642 2.653 (1.427) 0 18.263 31 18.294 Finanzerträge 105 5 110 Finanzierungsaufwendungen (2.961) 0 (2.961) Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 0 0 0 Finanzergebnis (2.857) 5 (2.851) angepasster Gewinn (Verlust) vor Steuern 15.406 37 15.443 Sondereffekte (719) 266 (453) Gewinn (Verlust) vor Steuern 14.687 303 14.990 Steueraufwand (2.694) (37) (2.731) Gewinn (Verlust) 11.993 266 12.259

* Für Vergleichszwecke wurde die Segmentberichterstattung für das erste Halbjahr 2023 so angepasst, dass sie mit der Berechnung der Segmentergebnisse übereinstimmt, wie sie in den konsolidierten Finanzberichten für das Geschäftsjahr 2023 dargestellt sind. Diese Anpassung war notwendig, da die Berechnung der Segmentergebnisse nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023 überarbeitet wurde.

[1] Der Gewinn je Aktie im Halbjahr 2023 wurde gemäß IAS 33.64, aufgrund der im August 2023 erfolgte Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 1:1, rückwirkend angepasst.