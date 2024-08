Crash der Tech-Aktien: Das sind meine 2 Favoriten!

Über einen langen Zeitraum durften sich Technologie-Aktionäre im Erfolg satter Kursgewinne sonnen. Seit Anfang 2023 kannte der US-Technologieindex Nasdaq 100 fast nur eine Richtung, und zwar nach oben. Doch vor gut einem Monat ging diese Tech-Rallye jäh zu Ende. Innerhalb von nur vier Wochen sackte der Nasdaq-Index um fast 15 Prozent ab.

Neben den Technologieschwergewichten wie Apple, Microsoft und Nvidia, deren Kurse teilweise um über 20 Prozent einbrachen, traf es die etwas kleineren Technologieaktien besonders hart. In diesem Beitrag möchte ich euch zwei etwas unbekanntere Tech-Aktien vorstellen, die in den letzten Tagen besonders stark unter die Räder gekommen sind – meiner Meinung nach völlig zu Unrecht.

Super Micro Computer: zu hohe Erwartungen

Die Aktie von Super Micro Computer (WKN: A0MKJF) gehörte zu den größten Verlierern des jüngsten Technologie-Crashs. Das Papier des Serverspezialisten verlor innerhalb von vier Wochen fast 40 % seines Wertes. Aktionäre, die bereits länger an Bord sind, werden den Kursverlust verschmerzen können. Immerhin hat sich der Kurs der Super Micro Computer-Aktie auf 12-Monats-Sicht annähernd verdoppelt.

Wie fast immer an der Börse ist der rapide Kurssturz der Super Micro Computer-Aktie auf enttäuschte Erwartungen zurückzuführen. Während der Technologiekonzern in den letzten Quartalen den Analystenkonsens immer übertreffen konnte, lag der Gewinn je Aktie im letzten Vierteljahr mit 6,01 US-Dollar deutlich unter den Erwartungen der Experten, die mit einem Sprung auf 8,14 US-Dollar gerechnet hatten. Wie enorm hoch diese Erwartung war, zeigt der Vergleich mit dem Gewinn je Aktie im Vorjahresquartal. Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 3,67 US-Dollar.

Beim Umsatz enttäuschte Super Micro Computer die Markterwartungen hingegen nicht. Das Unternehmen steigerte seine Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um atemberaubende 134 % auf 5,3 Mrd. US-Dollar. Der Gesamtumsatz des Ende Juni beendeten Geschäftsjahres lag bei 14,9 Mrd. US-Dollar. Zur Erinnerung: Im vergangenen Geschäftsjahr machte SMC einen Umsatz von lediglich 7,1 Mrd. US-Dollar.

Super Micro Computer wächst nach wie vor in rasantem Tempo. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich SMC in den kommenden Jahren zum größten IT-Infrastrukturunternehmen der Welt entwickeln wird. Die Chancen dafür stehen mehr als gut, denn Super Micro Computer ist der führende Anbieter im explodierenden Markt der KI-Server. Experten gehen davon aus, dass sich das Volumen des KI-Servermarktes in den kommenden fünf Jahren versiebenfachen wird. SMC wird einer der größten Profiteure dieses Booms sein. Eine annähernde Halbierung des Aktienkurses innerhalb kurzer Zeit aufgrund einer verfehlten Quartalsgewinnprognose ist deshalb in meinen Augen völlig übertrieben.

ARM Holdings: eine zu hohe Bewertung

Auch ARM Holdings (WKN: A3EUCD) gehörte mit einem Kursverlust von rund 30 % in den letzten vier Wochen zu den größten Verlierern des jüngsten Tech-Aktiencrashs. Bei der ARM-Aktie gilt Ähnliches wie bei Super Micro Computer. Trotz des Kurseinbruchs in den vergangenen Tagen sind Anleger, die zum Börsengang des Chip-Designers im September 2023 investierten, noch immer dick im Plus.

Im Unterschied zum Kurssturz bei Super Micro Computer aufgrund einer verfehlten Gewinnprognose lag der Crash der ARM-Aktie im Wesentlichen in der äußerst hohen Bewertung begründet. Vor dem Crash war das Papier des Chip-Designers mit dem 55-fachen Jahresumsatz bewertet. Selbst für ein extrem erfolgreiches Unternehmen ist das eine wahnsinnig ambitionierte Bewertung.

Diese hat meiner Meinung nach aber einen guten Grund, denn ARM Holdings gehört zu wichtigsten Technologieunternehmen der Welt. Das Unternehmen entwickelt die Architektur von Mikroprozessoren, die von fast allen Chipherstellern weltweit übernommen wird. Während einige Konzerne das Chipdesign von ARM lizenzieren, entwickeln andere, darunter Apple und Samsung, auf Grundlage der ARM-Architektur eigene Prozessorendesigns. Zwei Zahlen bringen die Marktmacht des britischen Unternehmens auf den Punkt: Bis heute wurden fast 300 Mrd. Chips mit ARM-Design weltweit verkauft und der Marktanteil der Chip-Architektur bei Smartphones beträgt 99 %.

Aufgrund seines einzigartigen Geschäftsmodells kommt ARM Holdings in den Genuss hoher wiederkehrender Umsätze, einer überdurchschnittlichen Marge und beeindruckender Cash-flows. Wie Super Micro Computer profitiert ARM zudem vom gegenwärtigen Megatrend KI. Bislang kommt Künstliche Intelligenz aufgrund der hohen erforderlichen Rechenleistung fast ausschließlich in Rechenzentren bzw. der Cloud zum Einsatz. Durch die sogenannte „Edge-KI“ soll sich das in Zukunft ändern. Die Rechenpower wird sich künftig bei vielen Anwendungen auf die Endgeräte verlagern. Das dürfte dem Smartphone-Markt und damit auch ARM einen neuen Schub verleihen. Vor diesem Hintergrund ist der jüngste Kurssturz der ARM-Aktie in meinen Augen ebenfalls eine Überreaktion der Börse.

Eine alte Börsenweisheit anwenden

Eine alte Börsenweisheit lautet: „Buy the dip“, also „kaufe bei Kurseinbrüchen“. Diese Weisheit gilt in meinen Augen ganz besonders in Situationen, in denen hervorragend positionierte Unternehmen (zu Unrecht) vom Markt abgestraft wurden.

ARM Holdings und Super Micro Computer sind meiner Einschätzung nach zwei der besten Beispiele dafür. Bei beiden Unternehmen hat sich in den letzten Wochen rein gar nichts an den fundamentalen Zukunftsaussichten geändert. Trotzdem haben beide Aktien über ein Drittel ihres Wertes eingebüßt.

Kluge Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont nutzen solche Gelegenheiten für einen Einstieg. Natürlich kann niemand garantieren, dass die Aktien bereits ihren Boden gefunden haben, aber über mehrere Jahre dürfen Anleger meiner Ansicht nach mit den Papieren von ARM Holdings und Super Micro Computer mit überdurchschnittlichen Renditen rechnen.

Der Artikel Crash der Tech-Aktien: Das sind meine 2 Favoriten! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Peter besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple und Microsoft.

Aktienwelt360 2024